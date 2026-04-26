صدر زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا ٹرمپ پر حملے کی کوشش پر اظہارِ تشویش

امریکہ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب پر حملے کی کوشش کے بعد صدر زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حملہ آور کی شناخت کول ٹوماس ایلن کے نام سے ہوئی ہے، جو کیلیفورنیا کا رہائشی ہے۔
صدر زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے ٹرمپ کے ایک تقریب پر حملے کی کوشش پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ میں صحافیوں اور سیاسی رہنماؤں کے ایک اہم اجتماع پر فائرنگ کی واردات نے ملک میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس واقعہ میں، جس میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی موجود تھے، ایک حملہ آور نے گولی چلائی، جس سے تقریب میں موجود افراد میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، حملہ آور کی شناخت کی جا چکی ہے اور وہ کیلیفورنیا کا رہائشی 31 سالہ کول ٹوماس ایلن ہے۔ تحقیقات کے مطابق، کول ٹوماس ایلن ایک میکانیکل انجینئر ہیں اور انہوں نے گیم ڈویلپمنٹ میں بھی مہارت حاصل کی ہے۔ ان کا LinkedIn پروفائل ان کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ زندگی کی تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ ایلن نے بتایا کہ وہ لاؤس اینجلس میٹروپولیٹن ایریا میں مقیم ہیں اور ان کی تعلیم میں میکانیکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس شامل ہے۔ انہوں نے خود کو ایک آزاد گیم ڈویلپر اور استاد کے طور پر بھی پیش کیا ہے۔ کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے 2017 میں گریجویشن کرنے کے بعد، انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کی۔ ایلن نے 'Bohrdom' نامی ایک انڈی گیم بھی تیار کی، جو کیمسٹری ماڈل پر مبنی ایک غیر پرتشدد فائٹنگ گیم ہے۔ دسمبر 2024 میں، C2 ایجوکیشن نے انہیں 'ٹیچر آف دی منتھ' قرار دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے اور وہ کیلیفورنیا کا رہائشی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے حملہ آور کے گھر کی تفتیش کر رہے ہیں۔ حملہ آور پر آتشیں اسلحہ اور حملہ کرنے کے الزامات عائد کیے جائیں گے اور وہ پیر کے روز عدالت میں پیش ہوگا۔ حکام کے مطابق، حملہ آور کے پاس ایک شاٹ گن، ایک پستول اور متعدد چاقو تھے۔ وہ واشنگٹن کے میٹروپولیٹن پولیس ڈیپارٹمنٹ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ حملہ آور ایک تنہا شخص تھا اور اس کی حرکت کی وجہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حملہ آور ذہنی طور پر بیمار لگ رہا تھا۔ ایف بی آئی کے اہلکاروں نے کیلیفورنیا کے ٹورانس شہر میں واقع حملہ آور کے گھر پر چھاپہ مارا اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ NBC نیوز کے مطابق، ایلن نے پیسیفک لوتھرن ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی اور وہ والی بال ٹیم کے رکن تھے۔ ان کے سابق ٹیم کے ممبر نے بتایا کہ وہ بہت ذہین تھے اور انہیں پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایلن نے کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ظاہر نہیں کیا تھا اور انہوں نے کملا ہیرس کی صدارتی مہم کے لیے 25 ڈالر کی رقم عطیہ کی تھی۔ یہ واقعہ امریکی سیاسی منظر نامے میں ایک نئی تشویش کا باعث بنا ہے اور اس کی گہری تحقیقات جاری ہیں.
