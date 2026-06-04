صدر ٹرمپ نے ایران جنگ کے ذریعے صدارتی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد کی منظوری پر ڈیموکریٹس ارکان پر تنقید

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایوانِ نمائندگان میں ایران جنگ کے لیے صدارتی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے ڈیموکریٹس ارکان کو غیر محبِ وطن قرار دیدیا اور ان کو پارٹی لائن سے غداری کا الزام لگایا۔ اس فیصلے کے خلاف وائٹ ہاؤس کی شدید رد عمل کی توقع ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ کے لیے صدارتی فوجی اختیارات محدود کرنے والی اہم قرارداد کے حوالے سے ایوانِ نمائندگان میں ووٹنگ کے بعد اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹس کے ارکان پر شدید تنقید کرتے ہوئے انھیں غیر محبِ وطن قرار دیدیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق ایوان نمائندگان میں اسپیکر مائیک جانسن کی تمام تر کوششوں کے باوجود صدر ٹرمپ کے ایران جنگ میں اختیارات کو محدود کرنے کی قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ پڑے۔ یہ قرارداد 1973 کے " جنگی اختیارات " کے تحت منظور کی گئی جس کے بعد اب صدر ٹرمپ کانگریس کی پیشگی منظوری کے بغیر ایران کے خلاف کوئی بھی یکطرفہ فوجی کارروائی یا فضائی حملے نہیں کر سکیں گے۔ یہ طےشدہ قانون صدر ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھا کیونکہ اس میں ان کی اپنی جماعت ریپبلکن پارٹی کے چار ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کی بقول غداری کرتے ہوئے اپوزیشن کے ساتھ ووٹ دیا۔ ان چاروں اراکین کو صدر ٹرمپ نے عام طور پر ہی سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو اپنی اس حرکت پر شرم آنی چاہیے جنھوں نے صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے پارٹی لائن سے غداری کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے социальی میڈیا پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے ایوان میں ہونے والی ووٹنگ کو بے معنی اور ملکی مفادات کے منافتی قرار دیا اور الزام عائد کیا کہ ڈیموکریٹس سیاسی عداوت میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ انھیں ( صدر ٹرمپ ) کو کامیابیوں سے روکنے کے لیے ملک کو بھی ناکام کرنے پر تل گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ قرارداد ایک ایسے حساس وقت پر منظور کی گئی جب وہ ایران کے ساتھ تین ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے حتمی اور فیصلہ کن دور کے مذاکرات کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب پوری دنیا اور اپوزیشن یہ جانتی ہے کہ ایران کے ساتھ امن مذاکرات کہاں تک پہنچ چکے ہیں تو اپنے ہی ملک کے خلاف ایسی حرکت کون کر سکتا ہے؟
صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ وہ اپنے مشیروں کو پہلے ہی یہ ہدایات دے چکے ہیں کہ امریکا اب ایران کے ساتچے دوبارہ نئی جنگ کا آغاز نہیں کرے گا بلکہ پرامن تصفیہ چاہتا ہے۔ اگرچہ ڈیموکریٹس نے اس فتح پر ایوان میں جشن منایا تاہم وائٹ ہاؤس نے اس اقدام کو غیر آئینی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے اور قوی امکان ہے کہ صدر ٹرمپ اس صدارتی ویٹو (Veto) کے ذریعے منسوخ کر دیں گے
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