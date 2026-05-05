صدر ٹرمپ نے صدارتی فٹنس ایوارڈ بحال کیا، روزانہ ایک منٹ کی ورزش کا انکشاف

صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بچوں کے لیے صدارتی فٹنس ایوارڈ بحال کرنے کا اعلان کیا اور بتایا کہ ان کی ورزش کا دورانیہ روزانہ ایک منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔
صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز بتایا کہ ان کی ورزش کا دورانیہ روزانہ ایک منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، اس اعلان کے ساتھ کہ انہوں نے بچوں کے لیے صدارتی فٹنس ایوارڈ بحال کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ ٹرمپ کی صحت کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری ہیں – وہ گزشتہ سال دوبارہ اقتدار سنبھالنے والے سب سے عمر رسیدہ صدر تھے اور اگلے ماہ 80 سال کے ہوجائیں گے۔ اوول آفس میں تقریب سے پہلے ٹرمپ نے کہا 'میں بہت زیادہ ورزش کرتا ہوں، جیسے، دن میں تقریباً ایک منٹ، زیادہ سے زیادہ۔ اگر میں خوش قسمت رہا تو۔' ٹرمپ نے ہیلتھ سیکریٹری رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر کے ساتھ اپنی ورزش کی کمی پر مذاق بھی کیا۔ رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر نے اپنے والد رابرٹ ایف کینیڈی کے 50 میل پیدل چلنے کی کہانی بیان کی۔ رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر نے کہا کہ یہ ٹرمپ کے لیے جو ایک پرجوش گولف ر ہیں، اس کے لیے 'ہوا کا جھونکا' ہوگا۔ 'کیونکہ یہ شخص ہر ہفتے کے آخر میں گولف کورس پر نو میل چلتا ہے۔' ٹرمپ نے، جو اکثر گولف کارٹ میں نظر آتے ہیں، ایک مذاقیہ انداز میں کہا 'جب میں کارٹ استعمال نہیں کر رہا ہوتا ہوں۔' گولف ر گیری پلیئر اور برائسن ڈی چامبیو ٹرمپ کے ساتھ اس حکم پر دستخط کرنے کے لیے موجود تھے، جو اسکولوں کے لیے cosiddہ صدارتی فٹنس ٹیسٹ ایوارڈ کو بحال کرتا ہے۔ کئی اسکول کے بچے بھی ٹرمپ کے ساتھ موجود تھے جب انہوں نے ایران میں احتجاج کے دوران ہلاکتوں کے گرافک خاکہوں سمیت مختلف موضوعات پر بات کی۔ صدر نے ایک طالب علم کے بازو پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ کیا وہ ایک 'مضبوط شخص' ہے، جس پر لڑکے نے 'جی ہاں، سر' جواب دیا۔ ٹرمپ نے پھر پوچھا 'کیا آپ مجھ سے لڑائی میں جیت سکتے ہیں؟
' اور پھر ہنس کر کہا 'مجھے لگتا ہے کہ آپ جیت سکتے ہیں۔' ریپبلکن ٹرمپ اپنے ڈیموکریٹک پیشرو جو بائیڈن کے مقابلے میں اپنی جسمانی طاقت کا اظہار کرنا پسند کرتے ہیں، جنہوں نے عمر سے متعلق خدشات کی وجہ سے 2024 کے صدارتی الیکشن کی دوڑ سے دستبردار ہو گئے تھے۔ لیکن ٹرمپ کا ایک مصروف شیڈول ہے، لیکن ان کی صحت کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری ہیں، خاص طور پر ان کے ہاتھوں پر چوٹ، ٹانگوں میں سوجن اور عوامی طور پر نیند آنے کے کئی واقعات۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی ٹانگوں میں سوجن ایک رگ کی وجہ سے ہے جبکہ چوٹ ان کے اسپرین کے پرجوش استعمال کی وجہ سے ہے۔ یہ ایوارڈ بچوں کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کے لیے حوصلہ افزائی کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر بچوں کو صحت کے فوائد کے بارے میں بتایا اور انہیں ورزش کرنے اور صحت مند کھانے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو مضبوط اور صحت مند نسل کی ضرورت ہے۔ یہ ایوارڈ اس مقصد کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے بچے دنیا کے بہترین کھلاڑی بنیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور بچوں کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے موقع ملنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ رہتا ہے اور بچوں کو اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایوارڈ نہ صرف بچوں کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کے لیے حوصلہ افزائی کرے گا بلکہ اسکولوں کو بھی صحت اور فٹنس کے پروگراموں کو فروغ دینے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہر بچے کو صحت مند رہنے کا موقع ملے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے بچے ہی امریکہ کا مستقبل ہیں اور ان کی صحت اور خوشحالی امریکہ کی ترقی کے لیے ضروری ہے
