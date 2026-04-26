صدر ٹرمپ کے عشائیے کے قریب فائرنگ، عالمی رہنماؤں کا ردعمل

صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف سمیت عالمی رہنماؤں نے وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے کے قریب فائرنگ کی واردات پر مذمت کا اظہار کیا اور صدر ٹرمپ اور فرسٹ لیڈی کی سلامتی پر راحت کا اظہار کیا۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے کے قریب فائرنگ کی واردات پر شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، فرسٹ لیڈی اور دیگر سینئر عہدیداروں کے محفوظ رہنے پر راحت کا اظہار کیا ہے۔ یہ واقعہ واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں پیش آیا، جو ایک اہم سالانہ میڈیا تقریب تھی۔ اچانک فائرنگ سے گھبراہٹ پھیل گئی اور فوری طور پر سکیورٹی اہلکاروں نے کارروائی کی۔ صدر ٹرمپ ، فرسٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ اور امریکی نائب صدر جے ڈی وانس کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا جبکہ سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ملزمان کو بعد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کر لیا۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق، حملہ آور نے تقریب کے باہر سیکرٹ سروس کے چیک پوسٹ پر فائرنگ کی اور پھر اسے قابو میں لے لیا گیا۔ حکام اس حملے کے پیچھے کے محرکات کی تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ نے خیال ظاہر کیا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ خود اس حملے کا نشانہ تھے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب سے 2024 میں ان پر دو مرتبہ جان لیوا حملے ہو چکے ہیں اور امریکہ میں سیاسی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گردی کی ایک گھناؤنی کارروائی قرار دیا اور صدر ٹرمپ اور فرسٹ لیڈی کی سلامتی پر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس واقعہ کو 'انتہائی افسوسناک' قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ تمام شرکاء کی سلامتی پر خوش ہیں اور ان کی مسلسل سلامتی اور عافیت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بین الاقوامی رہنماؤں نے بھی اس واقعہ پر سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تشدد کی جمہوریت میں کوئی جگہ نہیں ہے اور اسے بلا چون و چرا مسترد کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ ، فرسٹ لیڈی اور نائب صدر کے محفوظ رہنے پر راحت کا اظہار کیا اور ان کی مسلسل سلامتی اور عافیت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جاپانی وزیراعظم سانے تاکائچی نے اس واقعہ کو 'خوفناک' قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی تشدد کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میکسیکو کی صدر کلاڈیا شینباوم نے کہا کہ وہ امریکی صدر اور فرسٹ لیڈی کی سلامتی پر خوش ہیں اور انہوں نے کہا کہ تشدد کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کے لیے احترام کا اظہار کیا۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھونی البانیز نے سکیورٹی فورسز، خاص طور پر سیکرٹ سروس کی فوری کارروائی کی تعریف کی، جنہوں نے جلد از جلد صورتحال کو قابو میں لے لیا اور عوام کی سلامتی کو یقینی بنایا۔ اس واقعہ نے امریکہ میں بڑے سیاسی اور سفارتی اجتماعات کی سکیورٹی کے حوالے سے نئی تشویشات پیدا کر دی ہیں، کیونکہ اس حملے کے پس پردہ حقائق کی تحقیقات جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ امریکہ کے وفد کے ایران کے دورے کی منسوخی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ مختلف عوامل کے پیش نظر کیا گیا تھا اور اس کا مقصد تناؤ کو بڑھانا نہیں ہے۔ اس واقعہ کے بعد امریکہ میں سکیورٹی کے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں اور تمام اہم شخصیات کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ واقعہ امریکہ میں بڑھتی ہوئی سیاسی شدت پسندی اور تشدد کے خطرے کی نشانی ہے۔ حکومت نے اس معاملے پر مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے اور ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا وعدہ کیا ہے۔ عوام اور بین الاقوامی برادری نے اس واقعہ کی مذمت کی ہے اور امن اور استحکام کے لیے پرامید ہیں.
