صدر ٹرمپ نے ایرانی تجویز پر قومی سلامتی ٹیم سے تبادلہ خیال کیا

وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایرانی تجویز پر اپنی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ اہم اجلاس منعقد کیا۔ تجویز آبنائے ہرمز کو کھولنے سے متعلق ہے۔
وائٹ ہاؤس نے آج صبح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی قومی سلامتی کی ٹیم کے درمیان ایک اہم اجلاس کی تصدیق کی ہے۔ اس اجلاس کا مرکزی موضوع ایران کی جانب سے پیش کی گئی ایک نئی تجویز پر تبادلہ خیال تھا۔ عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق، وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ میں ترجمان کیرولین لیویٹ نے اس بات کی تصدیق کی کہ صدر ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ایران کی آبنائے ہرمز کو بحری جہاز رانی کے لیے کھولنے کی تجویز پر گہری بحث کی۔ لیویٹ نے واضح کیا کہ اس تجویز پر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اور اس وقت اس پر غور کیا جا رہا ہے یا نہیں، اس بارے میں کوئی واضح بیان نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے اس معاملے پر اپنی ٹیم سے مشاورت کی ہے اور اس گفتگو کی تفصیلات ابھی جاری نہیں کی جائیں گی۔ ترجمان کیرولین لیویٹ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس تجویز سے متعلق مزید معلومات صدر ٹرمپ خود جلد ہی عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ انہوں نے اس وقت ایران ی تجویز کی حمایت یا مخالفت کے بارے میں کوئی رائے دینے سے گریز کیا۔ لیویٹ نے اس بات پر زور دیا کہ صدر ٹرمپ کے ایران کے حوالے سے واضح اور غیر متغیر اصول ہیں، جن میں امریکہ اور امریکی عوام کی سلامتی کو سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے لیے طے کردہ یہ 'ریڈ لائنز' کسی بھی صورت میں پار نہیں کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنی اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی جانب سے پیش کی گئی تجویز میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو پہلے ایران کی بحریہ پر عائد کردہ ناکہ بندی ختم کرنی ہوگی اور جوہری مذاکرات کو جنگ بندی کے مذاکرات کے بعد کے مرحلے میں رکھا جائے۔ ایران کا موقف ہے کہ اگر امریکہ ان شرائط کو قبول کرتا ہے تو وہ جنگ بندی کے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اس تجویز کے پیش کیے جانے کے بعد ایران میں 'جان فدا مہم' میں اب تک تقریباً 3 کروڑ سے زائد شہریوں نے رجسٹریشن کروا لی ہے، جو ایران کے عزم اور تیاری کا اظہار ہے۔ دوسری جانب، جرمنی نے اس صورتحال پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو اس وقت ایک مشکل اور پیچیدہ صورتحال کا سامنا ہے اور ایران جنگ سے نکلنے کا کوئی واضح راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ صورتحال خطے میں کشیدگی بڑھا سکتی ہے اور بین الاقوامی تعلقات پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات پہلے ہی تناؤ کا شکار ہیں اور یہ نئی تجویز ان تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کو مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ خطے میں امن اور استحکام قائم کیا جا سکے.
