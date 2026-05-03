صدر زرداری کا میڈیا کی آزادی کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار

صدر آصف علی زرداری نے ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے موقع پر میڈیا کی آزادی کو ایک آئینی حق اور جمہوریت کا سنگ بنیاد قرار دیتے ہوئے پاکستان کی جانب سے اس کے لیے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے غلط معلومات کے پھیلاؤ اور میڈیا کے سامنے آنے والے دیگر چیلنجز پر بھی روشنی ڈالی۔
اسلام آباد: صدر آصف علی زرداری نے میڈیا کی آزادی کے لیے پاکستان کی پختہ عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نہ صرف ایک آئینی حق ہے بلکہ جمہوریت کا بھی سنگ بنیاد ہے۔ انہوں نے ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے موقع پر اپنے پیغام میں دنیا بھر کے صحافیوں اور میڈیا پیشہ وروں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سچ اور شفافیت پائیدار امن کے قیام کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اس سال کا عالمی موضوع ایک مستحکم مستقبل کی تشکیل میں ذمہ دارانہ صحافت کے اہم کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ صدر زرداری نے کہا کہ میڈیا کو بڑھتے ہوئے چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں غلط معلومات اور بے بنیاد خبروں کا پھیلاؤ شامل ہے، ساتھ ہی مصنوعی ذہانت جیسی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز سے وابستہ خطرات بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے صحافی اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے دباؤ، دھمکیوں اور یہاں تک کہ جسمانی خطرات کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ انہوں نے طاقتور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے کردار پر بھی تشویش کا اظہار کیا، اور کہا کہ سوشل میڈیا اور بڑی ٹیک کمپنیوں کے پاس الگورتھم کے ذریعے چلنے والے مواد کے ذریعے عوامی رائے کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہے، بعض اوقات حقیقت پسندانہ رپورٹنگ اور متوازن بحث کی قیمت پر۔ صدر زرداری نے پاکستان کے آئینی فریم ورک کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے آئین کی دفعہ 19 کو اجاگر کیا، جو معقول پابندیوں کے ساتھ اظہار رائے کی آزادی کی ضمانت دیتی ہے، اور دفعہ 19-اے، جو شہریوں کے لیے معلومات تک رسائی کے حق کو یقینی بناتی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ آزاد اور متنوع میڈیا ایک پراعتماد قوم کو مضبوط کرتا ہے، کمزور نہیں کرتا۔ ساتھ ہی، انہوں نے ذمہ دارانہ صحافت کی اہمیت پر بھی زور دیا، میڈیا پیشہ وروں پر زور دیا کہ وہ عوامی اعتماد برقرار رکھنے کے لیے درستگی، انصاف اور اعتبار کو ترجیح دیں۔ حالیہ چیلنجز کے حوالے سے، صدر زرداری نے پاکستان کو نشانہ بنانے والے کوآर्डिनेटڈ غلط معلومات کے مہمات کے بارے میں خبردار کیا، جس کا مقصد تقسیم پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ حالیہ تناؤ کے دوران، بشمول آپریشن بونیان مرصوص، قوم اور اس کا میڈیا حقائق کے ساتھ غلط بیانات کا مقابلہ کرتے ہوئے متحد رہے۔ صدر نے سچ کی تلاش میں اپنی جانیں قربان کرنے والے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور حکام سے میڈیا کارکنوں کے لیے ایک محفوظ اور معاون ماحول کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے میڈیا تنظیموں پر بھی اخلاقی معیارات برقرار رکھنے اور شہریوں کو قابل اعتماد صحافت کی حمایت کرنے کی ترغیب دی۔ صدر زرداری نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان ایک لچکدار اور قابل اعتماد معلوماتی ماحول قائم کر سکتا ہے، جو جمہوری طاقت، استحکام اور اس کی عالمی ساکھ کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کی آزادی صرف صحافیوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر شہری کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ انہیں حکومت کی کارکردگی پر نظر رکھنے اور اپنے حقوق کا دفاع کرنے کا حق دیتا ہے۔ انہوں نے میڈیا کے سامنے موجود چیلنجز کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کو مالی دباؤ، سیاسی مداخلت اور سنسر شپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے، حکومت میڈیا کی آزادی کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے اور میڈیا کے لیے ایک سازگار ماحول بنانے کے لیے کام کرے گی۔ صدر زرداری نے میڈیا تنظیموں اور صحافیوں پر زور دیا کہ وہ خود تنظیمی کے ذریعے اخلاقی معیارات کو برقرار رکھیں اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکیں۔ انہوں نے شہریوں پر بھی زور دیا کہ وہ قابل اعتماد ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور غلط خبروں کو پھیلانے سے اجتناب کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ذمہ دار میڈیا اور باخبر شہری ایک مضبوط اور جمہوری پاکستان کی بنیاد ہیں۔ صدر نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان میڈیا کی آزادی اور ذمہ دارانہ صحافت کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ایک روشن مستقبل کی طرف گامزن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کی آزادی کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی.
