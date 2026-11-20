صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مہاجرین کے قوانین پر جج نے رکاوٹ لگانے کے امکانات ظاہر کیے
فلیڈریل جج مائینگ جون نے ٹرمپ انتظامیہ کے مہاجرین کے گری کارڈ درخواستوں کو منجمد کرنے اور اخراجی قوانین کو چیلنج کیا ہے۔
بوسٹن میں ایک فلیڈریل جج نے پیرس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے حالیہ فیصلے کو روکنے کے حوالے سے واضح اشارے دیے ہیں۔ جج مائینگ جون نے اس بات کے امکانات ظاہر کیے ہیں کہ وہ مہاجرین کے گری کارڈ درخواستوں کو منجمد کرنے اور ان کے قانونی درجے کو ختم کرنے کے خلاف ان کی فریقین کی درخواست پر سماعت کر سکتے ہیں۔
عدالتی سماعت اور بنیادی اعتراضات
جمعہ کو ہونے والی سماعت کے دوران جج مائینگ جون نے انتظامیہ کے اس حکم پر شدید سوال اٹھائے جس کے تحت ہزاروں مہاجرین کی گری کارڈ درخواستیں منجمد کر دی گئی ہیں۔ جج نے یہ کہتے ہوئے اظہارِ تشویش کیا کہ وہ یہ سمجھنے میں مشکلات محسوس کر رہے ہیں کہ کیسے انتظامیہ مہاجرین کے قانونی درجے کو ختم کرنے کے خلاف اپنی رائے رکھنے کے لیے دیے گئے وقت کو اتنا کم کر سکتی ہے۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
انتظامیہ کی جانب سے پیش کردہ اٹارنی ونسن اینگیگرو نے عدالت کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ یہ تبدیلیاں عوامی حفاظت اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں سختی نہ ہونے کی وجہ سے 'بدکردار عناصر' بھی مملکت میں داخل ہو سکتے تھے، اس لیے جوپیڈن کے دور میں داخل ہونے والے تمام افراد کا دوبارہ جائزہ لینا ضروری ہے۔
مہاجرین کے وکلا کی موقف اور انسانی حقوق
ڈیموکریسی فارورڈ نامی تنظیم کے وکیل ایریز روئینی نے عدالت میں کہا کہ انتظامیہ کے حالیہ اقدامات کی وجہ سے ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ مہاجرین خطرے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات کئی بار غیر قانونی ہیں اور دوسری جنگ عظیم کے بعد دیے گئے اس وعدے کی خلاف ورزی ہے کہ کبھی بھی ظلم و ستم سے بھاگنے والوں کو پناہ دینے سے انکار نہیں کیا جائے گا۔
وکلا کا کہنا تھا کہ یو ایس سی آئی ایس نے مہاجرین کو ان کے استرداد کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے لیے دیے گئے وقت میں کمی کی اجازت نہیں دی تھی۔ ان کا الزام تھا کہ یہ اقدام 1980 کے مہاجرین ایکٹ کے خلاف ہے جس کے تحت مہاجرین کے داخلے کا فریم ورک قائم کیا گیا تھا۔
قانونی پیچیدگیاں اور عملی اثرات
یو ایس سی آئی ایس کے ڈائریکٹر جو ایڈلو نے نومبر 2025 میں ایک میمو جاری کر کے بائیڈن کے دور میں داخل ہونے والے مہاجرین کی مستقل رہائش کی درخواستوں کو منجمد کرنے کا حکم دیا تھا۔ فی الحال تقریباً ایک لاکھ تیرہ ہزار ایسی درخواستیں زیرِ التوا ہیں جنہیں اب دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔
اگرچہ اسٹیک ہولڈرز نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنا موقف واضح کریں، لیکن عدالتی کارروائی میں تاخیر کا امکان ہے۔ وکلا کا کہنا ہے کہ استرداد کے خلاف اپیل کے لیے دیے گئے وقت میں کمی نے قانونی عمل کو متاثر کیا ہے اور اس سے بڑے پیمانے پر انسانی المیہ پیدا ہو سکتا ہے۔
عدالتی فیصلے کا انتظار اور مستقبل کا جائزہ
جج مائینگ جون نے یہ موازنہ پیش کیا کہ اگر وہ اپنے کتے کی لائسنس کی تجدید کروانا چاہیں تو اس میں تقریباً چالیس پانچ دن لگتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عمل میں فارم بھرنے، چیک لکھنے اور ویٹرنری ڈاکٹر سے گواہی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ مہاجرین کو صرف دس دن دیے گئے ہیں۔
انتظامیہ کا موقف ہے کہ یہ تیز عمل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مہاجرین گرفتاری اور اخراج سے بچنے کے لیے اضافی وقت حاصل نہ کر سکیں۔ تاہم، عدالت نے فی الحال اس نئے قانون کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے تاکہ جج کو کیس کا گہرائی سے جائزہ لینے کا وقت مل سکے۔
اس معاملے میں چار مہاجرین جو افغانستان، ایتھوپیا، کولمبیا اور ایران سے تعلق رکھتے ہیں، بھی شامل ہیں۔ ان کی فریقین کا ماننا ہے کہ ان کے حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور انہیں انصاف ملنا ضروری ہے۔
عدالتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جج مائینگ جون کا فیصلہ مہاجرین کے حق میں آتا ہے تو یہ امریکی ہجرت کی پالیسیوں میں ایک بڑا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ فی الحال تمام متعلقہ درخواستیں عدالتی فیصلے کا انتظار کر رہی ہیں۔
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