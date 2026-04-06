صدر ٹرمپ کا ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی، خطے میں کشیدگی میں اضافہ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے اسے تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے، جس سے خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ ٹرمپ نے ایک امریکی پائلٹ کو بچانے کے لیے ایران میں کیے گئے ایک خفیہ آپریشن کا بھی ذکر کیا اور جوہری ہتھیاروں کے حصول سے باز رہنے کا مطالبہ کیا۔
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ امریکہ “ایک ہی رات میں ایران کو تباہ کر سکتا ہے،” اور ایسا کسی بھی وقت ممکن ہے۔ ایک ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے، ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی افواج نے حال ہی میں ایران کے اندر ایک جرات مندانہ آپریشن کیا، جس میں ایک امریکی پائلٹ کو بحفاظت نکالا گیا۔ انہوں نے اسے تاریخ کے اہم ترین بچاؤ مشنوں میں سے ایک قرار دیا، جس میں تقریباً 200 اہلکاروں نے حصہ لیا۔ ٹرمپ کے مطابق، امریکی طیارے دن دہاڑے
ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوئے اور بغیر کسی جانی نقصان کے مشن کو کامیابی سے مکمل کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپریشن ان کے براہ راست احکامات کے تحت انجام دیا گیا۔\امریکی صدر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں رکھنے چاہئیں اور کہا کہ واشنگٹن اپنے اسٹریٹجک اہداف کی طرف پیش رفت کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ تہران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے کے لیے امریکی تجاویز کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان ریمارکس کے بعد، خطے میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے بارے میں خدشات بڑھ گئے ہیں، تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ صورتحال کسی بھی لمحے خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔
