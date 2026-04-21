صدر ٹرمپ کا متحدہ عرب امارات کو مالی مدد فراہم کرنے کا عندیہ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ ان کی حکومت متحدہ عرب امارات کے ساتھ کرنسی سویپ معاہدے پر غور کر رہی ہے تاکہ انہیں ڈالر کی دستیابی میں معاونت فراہم کی جا سکے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اہم انٹرویو کے دوران انکشاف کیا ہے کہ ان کی انتظامیہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے مالی امداد کی درخواست کا جائزہ لے رہی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق، اماراتی حکام نے کرنسی سویپ معاہدے کے لیے رابطہ کیا ہے تاکہ ملک میں ڈالر کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اگرچہ متحدہ عرب امارات کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، تاہم صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس درخواست پر غور کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے اور اگر وہ کسی ملک کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ اس سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ
بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باعث معاشی حالات پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کرنسی سویپ کا مطلب ایک ایسا مالیاتی معاہدہ ہے جس کے تحت دو ممالک اپنی کرنسیوں کا تبادلہ کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو وقتی طور پر درکار غیر ملکی زرمبادلہ فراہم کیا جا سکے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور علاقائی تنازعات نے خلیجی ممالک کی معیشتوں پر غیر معمولی دباؤ ڈالا ہے۔ اس صورتحال میں ڈالر کی قلت سے نمٹنے کے لیے کرنسی سویپ ایک موثر ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، جس سے نہ صرف متحدہ عرب امارات کا مالیاتی نظام مستحکم ہوگا بلکہ بین الاقوامی تجارت اور سرمائے کے بہاؤ میں بھی رکاوٹیں کم ہو سکیں گی۔ صدر ٹرمپ نے اس عمل کو ایک روایتی مالی تعاون کے طور پر پیش کیا ہے جس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں نئی جہت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس پیش رفت کو عالمی معاشی تناظر میں کافی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ متحدہ عرب امارات جیسے مستحکم ملک کا ڈالر کے لیے مدد مانگنا خطے کی معاشی پیچیدگیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے مابین یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اس سے اماراتی معیشت کو وقتی طور پر درپیش چیلنجز سے نکلنے میں کافی مدد ملے گی۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام اور ایران کے حوالے سے ان کی پالیسیوں کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آیا یہ کرنسی سویپ معاہدہ عملی شکل اختیار کرتا ہے اور اس کے خطے کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ اقدام واضح کرتا ہے کہ عالمی سطح پر کس طرح مالیاتی آلات کو سیاسی مقاصد اور علاقائی استحکام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور کس طرح امریکہ اپنے اتحادیوں کی معاشی مشکلات کو دور کرنے میں ایک فعال کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے
ڈونلڈ ٹرمپ متحدہ عرب امارات کرنسی سویپ معاشی مدد امریکی پالیسی