بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے امریکی خارجہ پالیسی اور عالمی کردار پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکا اتنا طاقتور نہیں جتنا اسے سمجھا جاتا ہے، اور اگر وہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکا تو چین جیسی بڑی طاقت سے الجھنے سے گریز کرے۔ انہوں نے امریکی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کیوبا، وینزویلا اور مشرقِ وسطیٰ میں امریکی پالیسیوں کو اصل آمریت قرار دیا۔
بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے ایک حالیہ انٹرویو میں امریکی خارجہ پالیسی اور عالمی سطح پر اس کے کردار پر شدید تنقید کے تیر برسا دیئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ امریکا اپنی ظاہری طاقت کے برعکس اتنا مضبوط اور غالب نہیں ہے جتنا کہ اسے عالمی سطح پر سمجھا جاتا ہے۔ لوکاشینکو نے برملا کہا کہ اگر امریکا ایران جیسے ملک کے خلاف اپنی پالیسیوں میں ناکام رہا ہے، تو اسے چین جیسی ایک بڑی اور ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کے ساتھ براہ راست مقابلے
میں اترنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق، ایران کے خلاف کامیابی حاصل نہ کر سکنے کی صورت میں امریکا چین جیسے مضبوط ملک کا سامنا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ صدر لوکاشینکو نے امریکی مداخلتوں کے محرکات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکا کے حقیقی مفادات دراصل تیل اور گیس کے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے امریکا مختلف خطوں میں اپنی مداخلت جاری رکھتا ہے اور ان قدرتی وسائل پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے ملک کو 'آمر' کہلائے جانے کے امریکی الزامات پر ردعمل دیتے ہوئے، بیلاروسی صدر نے کہا کہ حقیقی آمریت تو کیوبا، وینزویلا اور مشرقِ وسطیٰ کے خطے میں امریکی پالیسیوں کے ذریعے نظر آتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکا جو خود کو جمہوریت کا علمبردار پیش کرتا ہے، وہاں نہ تو حقیقی جمہوریت موجود ہے اور نہ ہی انسانی حقوق کا مکمل احترام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مغربی ممالک کے انسانی حقوق کے دعووں پر بھی شدید تنقید کی اور اسرائیل کی حمایت میں امریکا کے ایک خود مختار ملک میں اسکول پر حملے کا حوالہ دیا، جس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ یہ بیان عالمی سیاست میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بڑی طاقتوں کے درمیان مسابقتی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے، خاص طور پر امریکا، چین اور دیگر عالمی کھلاڑیوں کے درمیان جاری تناؤ کے تناظر میں۔ اس صورتحال کے تجزیے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ عالمی نظام میں تبدیلی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ امریکا کی جانب سے اپنی عالمی بالادستی برقرار رکھنے کی کوششیں اور دیگر طاقتوں کا ابھرنا، ایک نئے عالمی توازن کی تشکیل کا باعث بن رہا ہے۔ خصوصاً ایشیائی خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی معاشی اور فوجی طاقت امریکا کے لیے چیلنجز پیدا کر رہی ہے۔ ایران کے حوالے سے امریکا کی ناکامی، اس کے عالمی اثر و رسوخ پر سوالات اٹھاتی ہے اور اسے دیگر عالمی امور میں زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ علاوہ ازیں، مغربی ممالک کی جانب سے انسانی حقوق کے دعوے اور ان کی جانب سے دیگر ممالک میں مداخلتیں، ان کے اخلاقی جواز پر بھی سوالات اٹھاتی ہیں۔ عالمی تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ موجودہ صورتحال دنیا کو ایک غیر متوقع مستقبل کی طرف لے جا رہی ہے، جہاں طاقت کا توازن تبدیل ہو سکتا ہے اور نئے اتحاد اور دشمنیاں سامنے آ سکتی ہیں۔
