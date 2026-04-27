صدر زرداری نے پروفیسر پان شیانگ بن کو ستارہ پاکستان سے نوازا

صدر آصف علی زرداری نے چین میں ایک تقریب میں پروفیسر پان شیانگ بن کو ستارہ پاکستان سے نوازا، جو دل کی بیماریوں کے علاج میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں کیا گیا۔
صدر آصف علی زرداری نے آج چین کے चांगشا شہر میں ایک خصوصی تقریب میں پروفیسر پان شیانگ بن کو ستارہ پاکستان سے نوازا، جو کہ دل کی بیماری وں کے علاج میں ان کے نمایاں خدمات اور پاکستان کے مریضوں کے لیے ان کے کام کی riconoscimento ہے۔ پروفیسر پان شیانگ بن ایک مداخلتی قلب ماہر (Interventional Cardiologist) اور قلب سرجن ہیں، جو فووائی ہسپتال، چینی اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز کے نائب صدر اور نیشنل انٹروینشنل کوالٹی کنٹرول سینٹر برائے اسٹرکچرل ہارٹ ڈیزیز کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ماہر ہیں جنہوں نے جدید تشخیصی اور علاج معالجے کی تکنیکوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے کریڈٹ پر کئی عالمی اولیں اختراعات اور پیٹنٹ شدہ طبی حل موجود ہیں، جن میں الٹراساؤنڈ گائیڈڈ مداخلتی تکنیکیں شامل ہیں جو بغیر سرجری، ریڈی ایشن ایکسپوژر یا جنرل اینستھیزیا کے علاج کو ممکن بناتی ہیں۔ پروفیسر پان نے جنوری 2025 میں پاکستان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ جنونی دل کی بیماری وں سے متاثرہ بچوں پر جان بچانے والے عمل کیے اور پاکستانی طبی پیشہ ور افراد کو جدید مداخلتی تکنیکوں میں خصوصی تربیت فراہم کی۔ صدر زرداری، جو چین کے پانچ روزہ دورے پر ہیں، نے نشاندہی کی کہ ان کوششوں نے پاکستان کی صحت کی دیکھ بھال کی صلاحیت کو مضبوط کیا ہے اور یہ پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کے واضح فوائد کو ظاہر کرتی ہے۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا، شرجیل انعام میمن، سینئر سندھ وزیر، علی حسن باروہی، سید قاسم نوید قمر، سندھ کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے سرمایہ کاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس، چین کے پاکستان میں سفیر جیانگ زائیڈونگ اور پاکستان کے چین میں سفیر خلیل ہاشمی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر زرداری نے پروفیسر پان شیانگ بن کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے قلب کے مریضوں کے لیے ایک نئی امید کی کرن جگائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروفیسر پان کی مہارت اور تجربہ پاکستانی ڈاکٹروں کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے اور ان کی تربیت سے پاکستان میں دل کی بیماری وں کے علاج کے معیار میں بہتری آئے گی۔ صدر نے مزید کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان طبی تعاون دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہے اور اسے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پروفیسر پان کی جانب سے جنونی دل کی بیماری وں کے علاج میں فراہم کردہ مفت خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ یہ انسانی ہمدردی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر پان شیانگ بن نے صدر زرداری اور پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں کام کرنے اور پاکستانی مریضوں کی خدمت کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور وہ پاکستان کی صحت کی دیکھ بھال کی صلاحیت کو بڑھانے میں اپنا بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کے درمیان طبی تعاون ایک طویل المدتی اور مضبوط تعلق ہے اور یہ دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور تعاون کا ایک اہم حصہ ہے۔ ستارہ پاکستان کا یہ ایوارڈ پروفیسر پان شیانگ بن کی پاکستان کے لیے ان کی غیر معمولی خدمات کا اعتراف ہے۔ یہ ایوارڈ نہ صرف پروفیسر پان کے لیے ایک اعزاز ہے بلکہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی اور تعاون کی علامت بھی ہے۔ اس تقریب میں شرکت کرنے والے پاکستانی وفد نے پروفیسر پان کی پیشہ ورانہ مہارت اور انسانی ہمدردی کے جذبے کو سراہا۔ وفد نے پروفیسر پان کے ساتھ مستقبل میں مزید تعاون کے مواقعوں پر تبادلہ خیال کیا اور پاکستان میں دل کی بیماری وں کے علاج کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ منصوبوں پر اتفاق کیا۔ تقریب کے اختتام پر صدر زرداری نے پروفیسر پان کے ساتھ یادگاری تصویر بھی بنائی۔ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا ایک اہم موقع ثابت ہوگا۔ صدر زرداری کا دورہ مختلف شعبہ جات میں تعاون کو فروغ دینے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ دورہ پاکستان کے لیے چین کی جانب سے مسلسل تعاون اور حمایت کا ثبوت ہے.
