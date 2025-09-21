صدر ٹرمپ کی بگرام ایئربیس واپسی کی خواہش: افغانستان میں تناؤ

امریکی صدر ٹرمپ نے افغانستان کو وارننگ دی ہے کہ اگر بگرام ایئر بیس امریکہ کو واپس نہ دیا گیا تو نتائج سنگین ہوں گے۔ اس بیان کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے اور افغان حکومت نے اس مطالبے کی مخالفت کی ہے۔
اگر بگرام ایئر بیس ان لوگوں کو واپس نہیں دیا گیا جنہوں نے اسے بنایا یعنی امریکہ تو بہت برا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے افغانستان کو وارننگ دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بیان اپنی سوشل میڈیا پوسٹ ٹروتھ سوشل میں درج کیا اور بعد میں صحافیوں سے بھی اسی طرح بات کی، جس میں انہوں نے بگرام کی اسٹریٹجک اہمیت پر زور دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بگرام ایئر بیس 2021 میں امریکی انخلا کے بعد طالبان کے کنٹرول میں آ گیا تھا جبکہ طویل عرصے تک یہ امریکی آپریشنز کا مرکز رہا۔ اس ایئر بیس کی بحالی
یا امریکی دسترس دوبارہ حاصل کرنے کے خیال نے خطے میں کشیدگی بڑھا دی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق طالبان اور کابل میں افغان سرکاری حلقوں نے فوری طور پر اس مطالبے کی مخالفت کی ہے اور بیرونی فوجی موجودگی کی بازگشت پر سختی سے انکار کیا ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ کابل مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن امریکہ کو وسطی ایشیائی ملک میں فوج کی تعیناتی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بگرام کی دوبارہ واپسی یا بحالی عملی طور پر پیچیدہ اور مہنگی ثابت ہو سکتی ہے، اس میں بڑے فوجی وسائل اور خطے میں طویل مدت کے دفاعی انتظامات درکار ہوں گے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کو بگرام ایئربیس کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اور اب اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے افغانستان سے مذاکرات جاری ہیں۔ بگرام ایئر بیس افغانستان میں واقع ایک اہم فوجی اڈہ ہے جو امریکہ کے لیے ایک طویل عرصے تک خطے میں فوجی آپریشنز کا مرکز رہا۔ اس اڈے کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ وسطی ایشیا میں امریکہ کی موجودگی کو یقینی بناتا ہے اور افغانستان میں فوجی کارروائیوں کے لیے ایک اہم مقام کے طور پر کام کرتا ہے۔ طالبان کے کنٹرول میں آنے کے بعد سے، بگرام ایئر بیس کی حیثیت اور مستقبل پر بحث جاری ہے اور صدر ٹرمپ کی جانب سے اس اڈے کو دوبارہ حاصل کرنے کے مطالبات نے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اس صورتحال میں افغان حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن امریکہ کو ملک میں فوج کی تعیناتی کی اجازت نہیں دے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بگرام کی دوبارہ بحالی ایک پیچیدہ اور مہنگی عمل ہو سکتا ہے جس میں بڑے فوجی وسائل اور طویل مدتی دفاعی انتظامات کی ضرورت ہوگی۔ صدر ٹرمپ کے بیان نے خطے میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے اور اس سے افغانستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ یہ صورتحال مشرق وسطیٰ میں سلامتی کے لیے بھی اہم ہے اور اس میں عالمی طاقتوں کے مفادات کا تصادم بھی شامل ہے۔\صدر ٹرمپ کا بیان اس تناظر میں اہم ہے کہ امریکہ نے پہلے ہی افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلا لی ہیں، لیکن اب وہ بگرام ایئر بیس کو دوبارہ حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ اقدام امریکہ کے خطے میں اثرورسوخ کو بڑھانے اور اپنے اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تاہم، افغانستان میں طالبان کی حکومت اس مطالبے کی سختی سے مخالفت کر رہی ہے اور کسی بھی بیرونی فوجی موجودگی کو مسترد کرتی ہے۔ افغان حکومت کا یہ موقف ملک کی خود مختاری کے تحفظ اور بیرونی مداخلت کو روکنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس صورتحال میں، مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے دونوں فریقوں کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بگرام کی دوبارہ بحالی ایک مشکل کام ہوگا، کیونکہ اس میں نہ صرف مالی وسائل کی ضرورت ہوگی بلکہ خطے میں سکیورٹی کی صورتحال کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا۔\اس سارے معاملے کا عالمی سیاست پر بھی اثر پڑے گا۔ امریکہ اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے، جس سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ دیگر ممالک بھی اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، بگرام ایئر بیس کی دوبارہ بحالی سے امریکہ اور طالبان کے درمیان تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں، جو پہلے ہی کشیدہ ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے اور کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کیا جائے جو خطے میں تنازعے کو بڑھاوا دے۔ بین الاقوامی برادری کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور فریقین کو مذاکرات کے لیے راغب کرنا چاہیے۔ بگرام ایئر بیس کی اہمیت اور اس کے مستقبل پر ہونے والی بحث افغانستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی نوعیت کو بھی متاثر کرے گی۔ اس کے علاوہ، یہ خطے میں دیگر ممالک کے لیے بھی ایک مثال قائم کرے گا کہ کس طرح عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے حصول کے لیے فوجی طاقت کا استعمال کرتی ہیں
ٹرمپ بگرام ایئربیس افغانستان طالبان امریکہ