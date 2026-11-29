صدر زرداری اور شہباز شریف کی فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اعلان
صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے فلسطینی عوام سے یکجہتی کے عالمی دن پر پاکستان کی پرعزم حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے مشرقِ وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے فلسطینی ریاست کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے اور اسرائیلی قبضے کے خاتمے پر زور دیا ہے۔
پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے بدھ کی روز فلسطین ی عوام سے یکجہتی کے عالمی دن پر پاکستان کی مستقل اور اصول پر مبنی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطین ی عوام کو آزادی، وقار اور خود تعیناتی کے حق کی فراہمی کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دونوں قیادت نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطین ی عوام کو اپنی خود مختار اور متصل ریاست میں امن اور وقار کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔
صدر زرداری کا بین الاقوامی برادری کو پیغام
صدر آصف علی زرداری نے عالمی برادری، خاص طور پر اقوام متحدہ اور اثر و رسوخ رکھنے والی طاقتوں سے اپیل کی کہ وہ فلسطینی عوام کی پریشانیوں کا فوری خاتمہ یقینی بنائیں۔ انہوں نے ایک قابل اعتماد سیاسی عمل کی ضرورت پر زور دیا جو قدیم جون 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر فلسطین کی خود مختار ریاست کے قیام کی طرف لے جائے۔ صدر زرداری نے وضاحت کی کہ اس نئی ریاست کا دارالحکومت القدس الشریف ہونا چاہیے تاکہ خطے میں مستقل امن قائم ہو سکے۔Also readبلیک فرائیڈے پر امریکی آن لائن خریداری میں ریکارڈ اضافہ
وزیراعظم شہباز شریف کا امن کا مشن
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں یہ واضح کیا کہ فلسطینی مسئلے کے انصاف پسندانہ اور پائیدار حل کے بغیر مشرقِ وسطیٰ میں جامع اور دیرپا امن ممکن نہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسرائیلی قبضے کا خاتمہ خطے میں استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وزیراعظم نے بین الاقوامی سطح پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ فلسطینی عوام کے سیاسی حقوق کی بحالی یقینی بنائی جا سکے۔
نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا موقف
نائب وزیراعظم محمد اسحاق ڈار نے بھی اس موقع پر اپنی آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ مشرقِ وسطیٰ میں انصاف، جامعیت اور پائیداری پر مبنی امن صرف اسی صورت ممکن ہے جب اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ہو۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے خود تعیناتی کے حق کی تکمیل کو خطے کے مستقبل کے لیے کلیدی نقطہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حق فلسطینی عوام کا بنیادی انسانی حق ہے جسے عالمی سطح پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔
مستقبل کے لیے منصوبہ بندی اور اقدامات
پاکستان کی یہ مشترکہ پالیسی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ حکومت فلسطینی مسئلے کو خطے کے امن کے لیے مرکزی حیثیت دیتی ہے۔ عہدیداروں نے بین الاقوامی فورمز پر اس موضوع کو فعال طریقے سے اجاگر کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ وہ عالمی سطح پر دباؤ ڈالے تاکہ فلسطینی عوام کو ان کے قانونی حقوق مل سکیں اور انہیں اپنی ریاست میں رہنے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔
علاقائی امن اور سلامتی کے مضامین
تینوں رہنماؤں کے پیغامات میں یہ مشترکہ نکتہ سامنے آیا ہے کہ اسرائیلی قبضے کے بغیر خطے میں کوئی بھی ٹھوس امن طے پانے والا نہیں۔ فلسطینی ریاست کی تشکیل اور القدس الشریف کے دارالحکومت ہونے کے مسئلے کو حل کرنا عالمی امن کے لیے ایک ضروری شرط ہے۔ پاکستان کا یہ موقف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ انصاف اور انسانی حقوق کی بنیاد پر علاقائی استحکام کے حامی ہیں۔
یہ واضح پیغامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان فلسطینی عوام کے حق میں اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ان اقدامات کا مقصد عالمی برادری کو متحرک کرنا اور ایک ایسا سیاسی ماحول تیار کرنا ہے جہاں فلسطینی عوام کو مکمل خود مختاری اور بین الاقوامی تسلیم شدہ ریاست کے طور پر رہنے کا موقع مل سکے۔
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