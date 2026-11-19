صمر ہارون بلور کا بیان: 19 ارب کی کرپشن کا مقدمہ، دہشت گردی میں 80 فیصد کمی
مشیر اطلاعات ثمر ہارون بلور نے واضح کیا کہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس میں 19 ارب روپے کی کرپشن کے مقدمات جلد درج ہوں گے جبکہ صوبے میں دہشت گردی میں 80 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
خیبر پختونخوا کی گورنر کی مشیر اطلاعات ثمر ہارون بلور نے مردان پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اہم اعلانات کیے ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی کہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس محکمے میں 19 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کے معاملے پر جلد سرکاری مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اس قانونی کارروائی میں سابق وزیراعلیٰ اور ان کے خاندان کے افراد بھی شامل ہوں گے۔
سی این ڈبلیو کرپشن اور سابق حکومت پر تنقید
ثمر ہارون بلور نے کہا کہ محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس میں 19 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کی تحقیقات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے مبینہ طور پر ہوا میں 9 ارب روپے جاری کیے تھے، جس کے خلاف کارروائی ہو گی۔ وہیں متعلقہ سکیموں اور محکمہ مائنز اینڈ منرلز کے تمام ٹھیکوں کو منسوخ کر کے سرکاری وسائل کے شفاف استعمال کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔Also readGTA 6 fever grips gaming world ahead of highly anticipated launch
دہشت گردی میں 80 فیصد کمی اور ایمرجنسی صورتحال
صوبائی حکومت کی مؤثر حکمت عملی کے نتیجے میں 5 ہفتوں کے دوران صوبے میں دہشت گردی کے واقعات میں 80 فیصد کمی آئی ہے۔ مشیر نے بتایا کہ صوبے میں ہنگامی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ تاہم انہوں نے یقین دلایا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ حکومت دیگر عوامی اور انتظامی امور بھی بھرپور انداز میں جاری رکھے گی۔
صحافتی اداروں کی مالی مدد اور ریسکیو کارروائی
مشیر اطلاعات نے آزاد اور ذمہ دار صحافت کو جمہوری معاشرے کا اہم ستون قرار دیتے ہوئے مردان پریس کلب کے لیے 22 لاکھ روپے کی مالی گرانٹ کا اعلان کیا۔ انہوں نے ریڈیو براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی اور یقین دہانی کرائی کہ ریڈیو براڈ کاسٹرز کے بقایاجات کی جلد ادائیگی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ریسکیو 1122 مردان کے ریجنل دفتر کا دورہ کرتے ہوئے انہیں جدید آلات اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے طریقہ کار پر بریفنگ دی گئی۔
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