صوبائی وزیر صحت کا بی بی سی کی ایچ آئی وی رپورٹ پر تنقید: پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار

پنجاب کے وزیر صحت نے بی بی سی کی ایچ آئی وی کیسز کے حوالے سے شائع ہونے والی رپورٹ کو پاکستان کی ساکھ کو خراب کرنے کی منظم کوشش قرار دیا ہے اور اس میں دی گئی معلومات کو گمراہ کن قرار دیا ہے۔
لاہور: پنجاب کے صوبائی وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نذیر نے بی بی سی کی جانب سے ایچ آئی وی کے کیسز کے حوالے سے شائع ہونے والی حالیہ رپورٹ کو پاکستان کی قومی ساکھ کو داغدار کرنے کی ایک 'جان بوجھ کر کی گئی کوشش' قرار دیا ہے۔
ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے واضح کیا کہ حکومت ایچ آئی وی کے وجود سے انکار نہیں کرتی، بلکہ اس بات پر زور دیا کہ پنجاب محکمہ صحت نے ایک سال سے زائد عرصے سے پہلے ہی تونسہ کے علاقے میں وسیع پیمانے پر جانچ پڑتال کے ذریعے اس مسئلے کا فعال طور پر خاتمہ کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔
انہوں نے انکشاف کیا کہ تونسہ کے علاقے میں 50,000 سے زائد افراد کی جانچ کی گئی تھی، جس میں 334 کیسز سامنے آئے، جن میں سے زیادہ تر 12 سال سے کم عمر کے بچے تھے۔ ان کے مطابق، یہ رپورٹ منظر عام پر آنے سے قبل ہی حکام نے صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے اقدامات اٹھا لیے تھے۔ خواجہ عمران نذیر نے رپورٹ کی ساکھ پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس میں ایسے افراد اور رضاکاروں کا ذکر کیا گیا ہے جو حقیقت میں موجود ہی نہیں۔
انہوں نے ایک ایسے ڈاکٹر کے دعووں پر انحصار کرنے پر بھی تشویش کا اظہار کیا جس کا کلینک پہلے ہی سیل کیا جا چکا ہے، اور یقین دلایا کہ حکومت اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرے گی۔ وزیر صحت نے اس بات پر زور دیا کہ محکمہ صحت حفاظتی ضابطوں پر سختی سے عمل پیرا ہے اور دوبارہ قابل استعمال سرنجوں کا استعمال قطعی طور پر نہیں کیا جاتا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ تونسہ کے تحصیل ہسپتال میں گزشتہ ایک سال سے ایچ آئی وی کے علاج کے لیے ایک مخصوص مرکز فعال طور پر کام کر رہا ہے۔ رپورٹ کو 'گمراہ کن' قرار دیتے ہوئے، خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ اس سے عوام میں غیر ضروری خوف و ہراس پھیلنے کا خدشہ ہے۔
انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ پنجاب کے مقابلے میں خیبر پختونخوا اور سندھ سمیت دیگر صوبوں میں ایچ آئی وی کے کیسز کی تعداد زیادہ بتائی گئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت نے اس بات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کی جانب سے شائع کی گئی ایسی رپورٹ جو حقائق پر مبنی نہ ہو، ملک کے اندرونی معاملات کو غلط طریقے سے پیش کر کے عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی کا سبب بن سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ میں جن اعداد و شمار کا ذکر ہے، وہ محکمہ صحت کی جانب سے فراہم کردہ حالیہ اعداد و شمار سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا تھا کہ تونسہ میں جب ایچ آئی وی کا مسئلہ سامنے آیا تو حکومت نے فوری ردعمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام ضروری اقدامات اٹھائے، جس میں متاثرہ خاندانوں کی مدد، متاثرہ بچوں کا مفت علاج اور ان کے خاندانوں کے لیے ذہنی و سماجی سہولیات فراہم کرنا شامل تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ رپورٹ میں جن ذرائع کا حوالہ دیا گیا ہے، ان کی تحقیق اور تصدیق کے بغیر ایسی خبریں شائع کرنا پیشہ ورانہ صحافت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ وزیر صحت نے بی بی سی سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی رپورٹ کی اشاعت سے قبل تمام متعلقہ حکومتی اداروں سے تصدیق کرے اور حقائق کی مکمل جانچ پڑتال کو یقینی بنائے۔
انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت ایچ آئی وی جیسے سنگین مرض کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور اس ضمن میں تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ایسی غیر مصدقہ خبروں پر کان نہ دھریں اور حکومتی اقدامات پر اعتماد رکھیں۔
انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ ایچ آئی وی کے پھیلاؤ کے اسباب میں غیر محفوظ جنسی تعلقات، متاثرہ خون کی منتقلی، اور ماں سے بچے کو منتقل ہونا شامل ہیں۔ تونسہ کے واقعے میں، ابتدائی تحقیقات میں جنسی تعلقات کا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، بلکہ ممکنہ طور پر غیر محفوظ طبی آلات کے استعمال یا دیگر ذرائع سے وائرس کے پھیلاؤ کا امکان ظاہر کیا گیا تھا، جس کی تحقیق جاری تھی۔
وزیر صحت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت اس مرض کے مکمل خاتمے تک اپنی کوششیں جاری رکھے گی اور عوام کو بیماری کے بارے میں درست معلومات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی۔
