صوبوں کی فیڈرل حکومت کو 57 ارب کا مالی اعانت: تاریخ کا پہلا واقعہ
پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے فیڈرل حکومت کو 57.46 ارب روپے کی گرانٹس منتقل کر دی ہیں جو تاریخ کا ایک نادر مالی اقدام ہے۔
پاکستان کی مالیاتی تاریخ میں ایک نادر اور منفرد واقعہ پیش آیا ہے جب صوبائی حکومتوں نے فیڈرل حکومت کو اس کی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مالی اعانت فراہم کرنا شروع کر دی ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق، چاروں صوبوں نے موجودہ مالی سال کے پہلے تین ماہ کے دوران کل 57.46 ارب روپے فیڈرل حکومت کو منتقل کیے ہیں۔ یہ ایوارڈ ایک ایسے معاہدے کے تحت کیا گیا ہے جس پر بجٹ کے اعلان سے قبل ہی اتفاق رائے ہو چکا تھا۔
تاریخی مالی تعاون کی تفصیلات
یہ اقدام پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ صوبے فیڈرل حکومت کے لیے مالیاتی حصہ دار بنے ہیں۔ پنجاب نے سب سے بڑا حصہ ڈال کر 32.54 ارب روپے کی گرانٹس فراہم کیں۔ اس کے بعد سندھ نے 8.50 ارب روپے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے بھی اپنی اپنی مخصوص مالی امداد ادا کی۔ چاروں صوبوں نے فیڈرل حکومت کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رضاکارانہ گرانٹس کے معاہدے میں شامل ہونے پر اتفاق کیا۔Also readپاکستان نے سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں برتری برقرار رکھی، بدانتظامی کی وجہ سے کھیل روکنے پر مجبور
وزارت خزانہ کے دستاویزات کے مطابق، چاروں صوبوں کی جانب سے موجودہ مالی سال کے دوران فیڈرل حکومت کو مجموعی طور پر 1,035 ارب روپے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ان میں سے سندھ کی جانب سے 263 ارب روپے کی امداد شامل ہے۔ یہ معاہدہ بجٹ سے قبل طے پایا تھا اور یہ اگلے تین سال تک برقرار رہنے کی متوقع ہے۔ یہ مالی تعاون فیڈرل اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تعلق میں ایک نئے باب کی شروعات کرتا ہے۔
آئی ایم ایف اور قومی منصوبوں پر اثرات
یہ فنڈز قانون آرتیکل 164 کے تحت منتقل کیے جا رہے ہیں اور ان کو قومی مالیاتی کونسل کے ایوارڈ کے تحت صوبوں کے حصے سے کاٹا جائے گا۔ فیڈرل حکومت ان اضافی مالی وسائل کو قومی حکمت عملی کی ضروریات اور بڑے ترقیاتی منصوبوں کی مالی اعانت کے لیے استعمال کرے گی۔ اس طرح کی مالی امداد سے حکومت کو اپنی وسیع مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اضافی سہولت میسر آئے گی۔
اہم منصوبوں میں دیمر بھاشا ڈیم، داسو ہائیڈروپاور پروجیکٹ اور کراچی کے لیے کی وائی ون پانی کی سپلائی پروجیکٹ شامل ہیں۔ یہ منصوبے پاکستان کی پانی کی حفاظت، بجلی کی پیداوار اور شہری پانی کی فراہمی کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق، خطے میں ممکنہ کشیدگی کی صورت میں ان فنڈز کا استعمال دفاعی ضروریات کے لیے بھی ممکن ہے۔
آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ تعلق
فیڈرل حکومت ان رضاکارانہ مالی منتقلیوں کا استعمال بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے پروگرام کے دائرہ کار میں اپنے مالیاتی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کرنا چاہتی ہے۔ یہ معاہدہ حکومت کو ترقیاتی اخراجات، حکمت عملی کی ضروریات اور وسیع مالی واجبات کے انتظام کے دوران اضافی مالی خلا پیدا کرنے کی امید ہے۔ ابتدائی طور پر 57.46 ارب روپے کی منتقلی مکمل ہو چکی ہے جس سے یہ ترتیب عمل درآمد کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔
یہ فیڈرل اور صوبائی مالی تعاون میں ایک نمایاں تبدیلی ہے جو مستقبل کی اقتصادی پالیسیوں پر گہرا اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تمام صوبائی حکومتوں کی جانب سے اس ایسے تعاون کو یقینی بنایا گیا ہے جو قومی استحکام اور ترقی کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو۔ اس تاریخی اقدام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صوبے اب فیڈرل سطح پر مالی ذمہ داریوں میں برابر کے شراکت دار کے طور پر کام کر رہے ہیں۔
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