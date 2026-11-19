صومالیہ نے امارات کو خودمختاری پر حملہ قرار دیا
صومالی کابینہ نے متحدہ عرب امارات کے اقدامات کو قومی سلامتی پر حملہ قرار دیا اور وزارت خارجہ کو بین الاقوامی اداروں میں مقدمہ چلانے کا حکم دیا ہے۔
صومالی کابینہ نے باضابطہ طور پر متحدہ عرب امارات کے حالیہ اقدامات کو صومالیہ کی قومی خودمختاری، سلامتی اور قومی اتحاد پر ایک کھلا اور سنگین حملہ قرار دیا ہے۔ صومالیہ کے وزیر اطلاعات عبدی فتح قاسم محمود نے سرکاری نشریاتی ادارے پر جاری کی گئی ایک رسمی بیان میں یہ اہم معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ اماراتی حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو صومالیہ کی ریاستی پالیسیوں کے خلاف سیدھا حملہ سمجھا جاتا ہے۔
وزارت خارجہ کو مقدمہ چلانے کا حکم
وزیر اطلاعات عبدی فتح قاسم محمود نے تفصیلات بیان کرتے ہوئے تصدیق کی کہ صومالیہ کی وفاقی حکومت نے وزارت خارجہ کو فوری ہدایت جاری کی ہے کہ وہ امارات کے خلاف مقدمہ عالمی برادری اور مختلف بین الاقوامی اداروں کے سامنے پیش کرے۔ یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ صومالیہ اپنا تنازعہ حل کرنے کے لیے سفارتی اور قانونی ذرائع کو اپنانے کے لیے پرعزم ہے اور وہ اپنے موقف کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔Also readNicholls hundred rallies New Zealand after Bumrah strikes early for India
عبدی فتح قاسم محمود نے مزید خبردار کیا کہ اگر کوئی فرد یا تنظیم متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کر صومالیہ کے خلاف کوئی بھی اقدام اٹھاتی ہے، تو ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ واضح پیغام اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ صومالیہ اپنی سرحدوں اور قومی مفادات کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے والا ہے اور وہ کسی بھی قسم کی خارجی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا۔
تنظیمی اور علاقائی تنازعات
اس کشیدگی کی بنیادی وجہ متنازعہ الزامات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات صومالیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور وفاقی حکومت کے اختیار سے باہر علاقائی انتظامیہ اور مختلف مسلح گروہوں کی حمایت کر رہا ہے۔ صومالی لینڈ، پنٹ لینڈ اور جوبالینڈ جیسے علاقوں کے ساتھ براہ راست تعلقات قائم کرنے اور معاہدے کرنے کا الزام صدر حسن شیخ محمود نے حال ہی میں امارات کے خلاف لگایا تھا۔
صدر حسن شیخ محمود کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات وفاقی حکومت کی اتھارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش ہیں اور یہ صومالیہ کے سیاسی اتحاد کے لیے خطرہ ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امارات قومی مفادات کے بجائے ذاتی سیاسی مفادات کو ترجیح دے رہا ہے، جس پر اماراتی صدارتی مشیر انور قرقاش نے بھی جوابی الزامات لگائے تھے کہ صدر صومالیہ قومی مفادات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔
معاہدوں کی منسوخی اور مستقبل کا رخ
دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات اس سال جنوری میں اس وقت مزید خراب ہوئے تھے جب صومالیہ نے امارات کے ساتھ بندرگاہوں، دفاع اور سلامتی سمیت تمام معاہدے منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم، متعلقہ علاقائی انتظامیہ نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے علاقوں سے متعلق معاہدوں کے معاملے میں اس مرکزی فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اب جبکہ کابینہ نے سخت موقف اپنا لیا ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صومالیہ اپنی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ اماراتی حکومت کی جانب سے صومالیہ کے اس فیصلے پر کوئی باضابطہ اور فوری ردعمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن یہ منظر نامہ دکھاتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا مستقبل ابھی بھی غیر یقینی اور کشیدہ ہے۔
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