صومالیہ کے قریب آئل ٹینکر پر قزاقوں کا حملہ، 11 پاکستانی عملہ جہاز پر موجود

صومالیہ کے قریب سمندری حدود میں مسلح قزاقوں نے ایک آئل ٹینکر 'اونر 25' پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ جہاز پر 11 پاکستانی عملے کے افراد موجود ہیں اور ان کے خاندانوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ حکومت پاکستان سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
صومالیہ کے قریب سمندری حدود میں ایک تشویشناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں مسلح قزاقوں نے ایک آئل ٹینکر ' اونر 25 ' پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ واقعہ 21 اپریل کو پیش آیا اور اس کے بعد جہاز کا کنٹرول مکمل طور پر قزاقوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس جہاز پر 11 پاکستانی عملے کے افراد بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خاندانوں میں شدید بے چینی اور خوف کا ماحول ہے۔ پاکستانی حکام اور متعلقہ ادارے اس وقت جہاز پر موجود اپنے شہریوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف پورٹس، جو پاکستان میری ٹائم وزارت کے تحت کام کرتا ہے، نے بھی اس معاملے پر فوری اقدامات کا آغاز کر دیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس پیشرفت سامنے نہیں آئی ہے۔ جہاز کی مالک ایجنسی کی جانب سے بھی اس واقعہ پر کوئی واضح بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، جس سے متاثرہ خاندانوں کی تشویش میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ متاثرہ عملے کے خاندانوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے فوری طور پر مداخلت کرنے اور ان کے پیاروں کی محفوظ واپسی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جہاز کے انڈونیشین کپتان کی رہائی کے لیے انڈونیشیا کی حکومت قزاقوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ خاندانوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت بھی اسی طرح فعال کردار ادا کرے اور ان کے اہلخانہ کو اس مشکل وقت میں تنہا نہ چھوڑے۔ صومالیہ کے قریب سمندری راستہ عالمی تجارت کے لیے ایک اہم ترین راستہ ہے، لیکن یہاں بحری قزاقی کے واقعات وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ یہ واقعات نہ صرف انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہیں، بلکہ عالمی سپلائی چین کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں قزاقی کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے بین الاقوامی تعاون اور مضبوط بحری سکیورٹی ضروری ہے۔ اس واقعہ نے ایک بار پھر سمندری قزاقی کے خطرے کو اجاگر کر دیا ہے اور بین الاقوامی برادری کو اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس معاملے پر فوری اور مؤثر اقدامات کی امید ہے تاکہ جہاز پر موجود پاکستانی عملے کو محفوظ طریقے سے واپس لایا جا سکے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ انڈونیشیا کی حکومت کے ساتھ رابطہ برقرار رکھے اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے شہریوں کی رہائی کے لیے بھی مذاکرات کا آغاز کرے۔ اس کے علاوہ، سمندری قزاقی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو اپنی بحری سکیورٹی کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف متاثرہ خاندانوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہوگا تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے اس خبر کی مکمل اور بروقت کوریج کی جاتی رہے گی.
بحری قزاقی صومالیہ آئل ٹینکر پاکستانی عملہ اونر 25 سمندری حادثہ
