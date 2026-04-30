صومالیہ نے پاکستانی عملے کی بازیابی کیلئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی

مقبوضہ تیل بحری جہاز Honour 25 سے اغوا کیے گئے گیارہ پاکستانی شہریوں کی بازیابی کیلئے صومالی حکومت نے پاکستان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور نیول چیف سے خاندانوں کی فوری کارروائی کی اپیل۔
مقبوضہ تیل بحری جہاز Honour 25 کے پاکستانی عملے کی بازیابی کیلئے پاکستان کی کوششوں میں صومالیہ کی مکمل تعاون کی یقین دہانی صومالیہ کی حکومت نے مقبوضہ تیل بحری جہاز Honour 25 سے اغوا کیے گئے عملے کی بازیابی اور ان کی محفوظ واپسی کے لیے پاکستان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق صومالیہ نے اس حوالے سے تحریری ضمانت بھی فراہم کر دی ہے جس میں بازیابی آپریشنز میں مدد کرنے کی بات کی گئی ہے۔ پاکستان نے صومالی ساحل کے قریب قراصنہ کے ذریعے گیارہ پاکستانی شہریوں کو اغوا کرنے کے بعد یہ معاملہ صومالی حکام کے ساتھ براہ راست اٹھایا تھا۔ حال ہی میں ایک تشویشناک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں اغوا شدہ عملہ جہاز پر انتہائی گنجانگی اور ناگفتہ حال حالات میں نظر آ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً بارہ افراد، جن میں سے گیارہ پاکستانی ہیں اور کچھ کراچی کے رہائشی ہیں، ایک چھوٹے سے کیبن میں رکھے گئے ہیں، جو اغوا شدہ افراد کے لیے سخت ماحول کی نشاندہی کرتا ہے اور ان کے خاندانوں میں گہری پریشانی پیدا کر رہا ہے۔ یہ بحری جہاز 21 اپریل کو صومالی ساحل سے دور قراصنہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ سکیورٹی حکام کے مطابق چھ مسلح قراصنہ نے ساحل سے تقریباً 30 بحری میل دور جہاز پر قبضہ کر لیا تھا۔ جہاز پر کل 17 عملے کے افراد سوار تھے، جن میں انڈونیشیا کے کپتان اور 11 پاکستانی شامل تھے۔ مقبوضہ عملے کے خاندانوں نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان میں سے ایک سینئر انجینئر سید حسین ہیں جو جنوری میں کراچی سے روانہ ہوئے تھے۔ ان کے رشتہ داروں نے بتایا کہ جہاز پر قبضہ ہونے کے بعد سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور، جنید انور چودھری نے اس واقعہ پر جامع رپورٹ طلب کی ہے اور حکام کو مسلسل رابطہ برقرار رکھنے اور صورتحال پر گہری نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق صومالی حکومت کے ساتھ مل کر پاکستانی عملے کی رہائی کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ اغوا شدہ عملے کے خاندانوں نے وزیراعظم شہباز شریف اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے فوری کارروائی کرتے ہوئے ان کے پیاروں کی محفوظ واپسی یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ یہ واقعہ سمندری قراصنہ کے خطرے اور بحری جہاز وں کی حفاظت کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستانی حکومت نے اغوا شدہ عملے کی بازیابی کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس معاملے پر وزیراعظم آفس مسلسل مانیٹرنگ کر رہا ہے اور متعلقہ اداروں کو جلد از جلد مثبت نتائج برآمد کرنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ قراصنہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا بھی امکان زیر غور ہے، تاہم اس سلسلے میں صومالی حکومت کی مدد اور تعاون ضروری ہے۔ خاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کے پیاروں کی زندگی خطرے میں ہے اور ان کی جلد از جلد بازیابی ضروری ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے اور قراصنہ کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اس واقعہ نے کراچی سمیت پاکستان بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے اور عوام نے اغوا شدہ عملے کی بازیابی کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ صومالی حکومت کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی ایک مثبت پیشرفت ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ تعاون عملی شکل اختیار کرتا ہے اور اغوا شدہ عملے کی بازیابی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان سفارتی رابطے جاری ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی اس معاملے پر کوئی حل نکل آئے گا۔ اس بحران کے خاتمے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے.
صومالیہ قراصنہ بحری جہاز پاکستانی عملہ بازیابی
