صومالی ڈاکوؤں نے یمن کے ساحل پر متحدہ عرب امارات کی جہاز کو اغوا کیا
صومالی ڈاکوؤں نے یمن کے ساحل کے قریب متحدہ عرب امارات کی ملکیت جہاز 'ایم وی مارسا ورجو' کو اغوا کر لیا ہے جس میں 19 ملاح شامل تھے۔ یہ 2013 کے بعد سے سب سے زیادہ حملہ ہے۔
صومالی ڈاکو ؤں نے ہفتہ کو یمن کے ساحل کے قریب متحدہ عرب امارات کی ملکیت ایک جہاز کو اغوا کر لیا ہے، جو سمندر میں شکاریوں کی شکل اختیار کر کے یمن میں مقیم صومالی کمیونٹی میں چھپ گئے تھے۔ سیکیورٹی افسران نے ایف پی کو بتایا کہ یہ واقعہ آفیشل طور پر تصدیق شدہ ہے اور اس میں شامل چھ مسلح افراد پونٹ لینڈ سے نکلے تھے۔
جہاز کی شناخت اور اغوا کا تفصیلی عمل
برطانیہ کی سمندری ایجنسی یو کے ایم ٹی او (UKMTO) کے مطابق، ایک مال بردار جہاز کو یمن کے بلدحف سے تقریباً 120 کلومیٹر (70 میل) جنوب مغرب میں فائرنگ کر کے گرفتار کیا گیا۔ اس جہاز کی شناخت 'ایم وی مارسا ورجو' (MV Marsa Virgo) کے طور پر ہوئی ہے، جو متحدہ عرب امارات کی کمپنی مارسا اوcean شپنگ (Marsa Ocean Shipping) کی ملکیت ہے اور پاناما کے جھنڈے تلے چلتا ہے۔Also readایشیا کپ رائزنگ سٹارز: پاکستان اور انڈیا نے سکواڈز کا اعلان کر دیا
سیکیورٹی افسران کا کہنا ہے کہ اس حملے میں چھ صومالی مسلح افراد نے حصہ لیا جو پونٹ لینڈ سے ایک مچھلی پکڑنے والی کشتی میں سفر کر کے بحر عدن عبور کر کے یمن پہنچے۔ وہاں انہوں نے جنوبی یمن میں رہائش پذیر صومالی مہاجرین کے درمیان چھپ کر اپنی کارروائی کو ڈھانپ لیا۔
حکام کی جانب سے حوثی تحریک پر الزامات کی تردید
ایک سیکیورٹی افسران نے واضح کیا کہ مقامی صومالی مہاجر کمیونٹی کے بعض عناصر ڈاکوؤں کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، نہ کہ حوثی تحریک۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے جب حملہ یمنی علاقے سے شروع کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 'سب حوثیوں کو الزام دیتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ لوکل صومالی کمیونٹی کے عناصر ہیں جو پونٹ لینڈ کے ڈاکوؤں کی مدد کر رہے ہیں۔'
تین سیکیورٹی افسران نے اف پی کو بتایا کہ جہاز پر سوار 19 ملاح سب نے خود کو محفوظ کمرے میں بند کر لیا ہے۔ ڈاکو جہاز کو صومالی سمندری حدود کی طرف بڑھا رہے ہیں، جبکہ ملاح محفوظ مقام پر ہیں۔
بحر ہند میں سیاحی حملوں میں اضافہ
بحر ہند کے ساحل کے قریب سیاحی حملے میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، جس میں اپریل کے بعد سے کم از کم 16 حملے ہو چکے ہیں۔ یہ 2013 کے بعد سے سب سے زیادہ حملوں کی سطح ہے۔ اس اضافے کا سبب مقامی انتظامیہ کی کمزوریاں اور علاقائی بے استحکام قرار دیا جاتا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق، عرب جزیرہ نما میں کشتیوں پر حملے کا سلسلہ جاری ہے، جو وسطی مشرق میں امریکہ اور اسرائیل بمقابلہ ایران اور اس کی جڑے ہوئے قوتوں کے درمیان کشیدگی کا نتیجہ ہے۔ اس صورتحال نے بحری کمپنیوں کے لیے خطرے کو مزید بڑھا دیا ہے، کیونکہ وہ ان دونوں قسم کے خطرات کا سامنا کر رہی ہیں۔
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