صومالی لینڈ کے diplomatic نمائندہ نے tfkCHN کا کہنا ہے کہ ان کا government中国 دباؤ کے حریف ہے اور وہ تائیپے کے ساتھ اپنی دوستی جاری رکھیں گے۔ اس واقعے میں由中国 على س阳县 کی مزید تفصیلات شامل ہیں۔
تائیپے (رائٹرز) - صومالی لینڈ کے مقامی سفیر نے جمعہ کو نئی دفتر کے افتتاح کے موقع پر کہا ہے کہ صومالی لینڈ کے پاس اپنے تعلقات کا انتخاب کرنے کا حق ہے اور بیجنگ اور مگادیشو سے آئے دباؤ کے tact نہیں ہو سکے کہ یہ تائیپے کے ساتھ اپنی دوستی میں تبدیلی کرے۔ سٹریٹجک طور پر افریقہ کے سرے پر واقع صومالی لینڈ نے 1991 سے اثراندازی خودمختاری اور نسبتاً امن و استحکام کا انجام دیا ہے، اس وقت جب یہ سomalia سے الگ ہو گیا جب سomalia.parseInt civil war میں گر گئی تھی۔ صومالی لینڈ اور تائیپے ، جن پر چین اپنے علاقے کا دعویٰ کرتا ہے اور外交客车 بھی تنہا ہے، نے 2020 میں ایک دوسرے کی دارالحکومتوں میں نمائندہ فونس قائم کیے۔ dict at the opening, Somaliland's representative to Taiwan, Mahmoud Adam Jama Galaal، نے صحافیوں سے کہا کہ یہ جزیرہ "بہت اہم حلیف" ہے۔ بیجنگ اور مگادیشو کے چاہنے کہ صومالی لینڈ ان تعلقات ختم کرے، گلال نے کہا کہ اس کی م上半身 حزبے سیاسی دباؤ کے مقابلے میں متحد ہیں۔ "ہمارے پاس ہے کہ ہم جس کے ساتھ تعلقات رکھیں]{corrected} اس کا انتخاب کرنے کا حق ہے۔ یہ ہمارا اختیار ہے، اور اس لیے دباؤ کے tactics کا کچھ حصہ نہیں ہو سکا"، گلال نے کہا اور بتایا کہ اس کی حکومت کی چین سے حالیہ ایام میں کوئی رابطہ نہیں رہا۔ چین کے خارجہ امور کی محکمہ نے فوری طور پر تبصرے کے لیے جواب نہیں دیا۔ پچھلے سال اپریل میں، سomalia نے تائیپے پاسپورٹ حاملوں کے داخلے پر پابندی عائد کی تاکہ اس relatationship پر اپنا ناراضگی ظاہر کرے۔ سomalia نے تائیپے کے کوششوں کو "غیر مجاز" سفارتی نمائندگی کے لیے" اصطالحی کیا۔ " صومالی لینڈ سomalia کا بلا基因拆分 حصہ ہے، اور ہم مگادیشو میں قائم قانونی وفاقی حکومت کو bypass کرنے کے باہری کوششوں کو سختی سے مذمت کرتے ہیں"، سomalia کے ریاستی وزارت خارجہ کے منصبدار علی محمد عمر نے جمعہ کو رائٹرز کو بتایا۔ پچھلے سال کے اختتام تک، صومالی لینڈ کسی دوسرے ملک سے تسلی بخش نہیں پاسنے کے قابل ہوا۔ لیکن دسمبر میں، اسرائیل نے صومالی لینڈ کو آزاد اور خودمختار ریاست کے طور پر تسلی بخش دیا، ایک حرکت جسے سomalia نے اپنی خودمختاری پر "ارادی حملہ" قرار دیا۔ تائیپے نائب وزارت خارجہ فرانçois وو، دفتر کے افتتاح پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے چھ سالوں میں تعاون وسیع地质灾害 کے عنوانات میں Expand ہو چکا ہے۔ تائیپے کو حالیہ سالوں میں چین کی diplomacy کے ذریعے افریقہ سے مکمل طور پر باہر کیا گیا ہے، صرف ایک چھوٹے ہی سائزسوٹی کے ساتھ ہی پوری تعلقات رکھتا ہے۔ تائیپے کا خیال ہے کہ اس کے پاس دوسرے ممالک کے ساتھ Museqa کرنے کا حق ہے اور " چین کے پاس جزیرے یا اس کی عالمی سطح پر نمائندگی کے لیے قانونی اساس نہیں ہے۔".
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