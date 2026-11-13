ضلع منسہرا اور سوات میں برفباری اور سیلابی صورتحال
شمالی پاکستان کے اضلاع منسہرا، سوات اور آزاد کشمیر میں شدید برفباری اور بارشوں نے سڑکیں بند کر دی ہیں۔ پیدل سفر متاثر اور بجلی کی سپلائی متاثر ہوئی ہے۔
ضلع منسہرا کے بالائی علاقوں، سوات کی میدانی اور پہاڑی علاقوں، اور آزاد کشمیر کی کئی وادیوں میں شدید بارشوں اور برفباری نے روزمرہ کی زندگی کو متاثر کر دیا ہے۔ ناران بازار میں دو انچ سے زائد برف گری جبکہ بٹاکندی، سیحوچ اور ملحقہ علاقوں میں چھ انچ سے زائد برف پڑی ہے۔ کاغان ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے مشینری تعینات کی ہے اور انتہائی حساس مقامات پر اسٹاف اور سازوسامان موجود ہے۔
نیلم وادی میں راستے بند اور بجلی متاثر
نیلم ہائی وے پر شیخ بیلہ کے مقام پر بھاری چٹانوں کے گرنے سے ایک تیزاب واقع ہوا جس نے سڑک کو بلاک کر دیا۔ اسٹیٹ ڈساسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ضلع نیلم آفس نے تصدیق کی کہ ہائی وے پر بحالی کا کام جاری ہے۔ نیلم اور لیپا وادیوں، کرنہ، باغ، ہاویلی، اور پونچ کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری سے کئی رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں بجلی کی سپلائی بھی متاثر ہوئی ہے۔Also readلیٹن میں کیفے ارشد خان چائوالا کی چوتھی شاخ کا افتتاح
آب و ہوا کی صورتحال اور موسمیاتی پیشگوئی
پاکستان میٹروولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پہاڑی علاقوں میں مزید بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ سوات کی میدانی علاقوں میں، بشمول مینگورہ، دوسرے مسلسل دن میں بارشیں جاری رہیں، جبکہ بادل چھائے رہے۔ کالام، مالا کبہ، Gabin کبہ، میانڈام وادی اور مہوڈنڈ جھیل کے علاقوں میں برفباری کی رپورٹس موصول ہوئی ہیں۔ درجہ حرارت ایک سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔
آزاد کشمیر میں موسمی اثرات
آزاد جموں و کشمیر کے پیر چینازی، گنجا، اور مکرہ جیسے پہاڑی سرسریوں پر بھی برفباری کی رپورٹس موصول ہوئی ہیں، جو کہ مظفرآباد کے قریب واقع ہیں۔ آزاد کشمیر کے نیلم اور لیپا وادیوں میں موسمی صورتحال نے سیاحت اور عوامی نقل و حمل کو شدید متاثر کیا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے عوام کو ہدایت کی ہے کہ پہاڑی علاقوں میں سفر کرتے وقت انتہائی احتیاط برتیں۔
موسمیاتی خرابی کی توقعات اور احتیاطی تدابیر
انتظامیہ نے عوام اور سیاحوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پہاڑی علاقوں میں سفر کرتے وقت احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ موسمیاتی پیشگوئی کے مطابق بارش اور برفباری 14 نومبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور مقامی انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔
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