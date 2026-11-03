ضلع وسطی میں پولیو مہم میں غیر متعلقہ ملازمین کی تعیناتی کا انکشاف
ضلع وسطی لاہور میں پولیو مہم کے دوران پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈرائیور اور کلرک سمیت غیر متعلقہ ملازمین کو یو سی ایم او تعینات کر دیا گیا ہے۔
ضلع وسطی لاہور میں چل رہی پولیو مہم کے دوران ایک سنگین انتظامی ناکامی کا انکشاف سامنے آیا ہے جہاں صحت کے شعبے سے غیر متعلقہ عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ اس بات کا انکشاف اس وقت کیا گیا جب پالیسی کے باوجود ڈرائیور، کلرک، چوکیدار، مالی اور وارڈ سرونٹ سمیت دیگر افسران کو یونین کونسل میڈیکل آفیسر ( یو سی ایم او) کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔
ضلع وسطی میں نئی پولیو مہم کے دوران ان غیر متعلقہ ملازمین کی تعیناتی کی گئی ہے جنہیں صحت کے شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عمل صحت محکمے کی پالیسیوں کی کھلی خلاف ورزی ہے کیونکہ ستمبر 2024 میں غیر متعلقہ ملازمین کی یو سی ایم او تعیناتی پر پابندی کی پالیسی لاگو تھی۔Also readبی بی سی اردو کی نئی ایپ کا آغاز، اب براہِ راست خبریں موبائل پر
پالیسی کی خلاف ورزی اور دفاعی موقف
ڈی ایچ او ضلع وسطی ڈاکٹر عدنان خان نے غیر متعلقہ ملازمین کی تعیناتی کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ تعینات کیے گئے ملازمین تعلیم یافتہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ افسران 2013 سے پولیو پروگرام میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے پولیو مہم کے معاملات کو بہتر سمجھنے کا دعویٰ کیا ہے۔
ڈاکٹر عدنان خان کا مزید کہنا تھا کہ ڈرائیور، چوکیدار اور نائب قاصد سے کام لینے میں کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ انہیں پولیو مہم کے عمل کے بارے میں آگاہی حاصل ہے۔ ان کا مؤقف ہے کہ تجربے کی بنیاد پر ان افسران کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔
گزشتہ مہم میں بھی سامنے آئی تھی ناکامی
یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ضلع وسطی میں پولیو مہم کے دوران غیر متعلقہ ملازمین کی تعیناتی کا انکشاف ہوا ہے۔ گزشتہ مہم میں بھی اسی قسم کی غیر متعلقہ تعیناتی کی نشاندہی کی گئی تھی لیکن کوئی مؤثر کارروائی سامنے نہ آسکی۔
ستمبر 2024 کی پالیسی کے تحت نائب قاصد، کلرک، ڈرائیور، چوکیدار، مالی اور وارڈ سرونٹ سمیت دیگر غیر متعلقہ ملازمین کی تعیناتی پر سخت پابندی عائد تھی۔ اس پالیسی کے باوجود ضلع وسطی میں دوبارہ انہی ملازمین کو یو سی ایم او تعینات کر دیا گیا۔
آئندہ اقدامات اور ذمہ داران کا تعین
صحت کے شعبے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یو سی ایم او کا عہدہ انتہائی حساس ہے جس کے لیے معیاری طبی تعلیم اور مخصوص تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ غیر متعلقہ عملہ کی تعیناتی سے مہم کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے اور عام لوگوں میں بے یقینی پھیل سکتی ہے۔
ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ستمبر 2024 کی پالیسی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائے۔ صحت کے شعبے سے غیر متعلقہ افراد کو یو سی ایم او کا عہدہ سونپنا انتظامی نظام کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔
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