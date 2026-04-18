ضلع سینٹرل میں پولیس مقابلوں کے دوران سٹریٹ کرمنلز گرفتار، اسلحہ اور چھینی گئی اشیاء برآمد

ضلع سینٹرل پولیس نے پاپوش نگر اور نیو کراچی کے علاقوں میں الگ الگ پولیس مقابلوں کے دوران متعدد سٹریٹ کرمنلز کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، چھینے گئے موبائل فونز اور نقدی برآمد کی گئی ہے۔
ضلع سینٹرل پولیس نے سٹریٹ کرمنلز کے خلاف کارروائیوں میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ترجمان ضلع سینٹرل پولیس کے مطابق، تھانہ پاپوش نگر کی حدود میں پاپوش نگر قبرستان کے قریب پولیس اور ایک مسلح گروہ کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ ملزم کی شناخت عامر احمد عرف بنگالی ولد عبدالرحمان کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم کے قبضے سے ایک 30 بور پستول برآمد کیا گیا ہے۔ زخمی ملزم کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ،
تھانہ بلال کالونی کی حدود میں ارم گراؤنڈ، سروس روڈ، سیکٹر 5D، نیو کراچی کے قریب بھی پولیس اور مشتبہ افراد کے درمیان ایک مبینہ پولیس مقابلہ پیش آیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق، اس مقابلے کے دوران دو ملزمان زخمی حالت میں پکڑے گئے۔ گرفتار ہونے والے ملزمان کی شناخت کجل عرف عبداللہ ولد رحیم بخش اور اسرار ولد انتظار حسین کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کو ان ملزمان کے قبضے سے دو عدد 30 بور پستول جو لوڈ میگزین کے ساتھ تھے، ساتھ ہی متعدد چھینے گئے موبائل فونز اور نقدی بھی برآمد ہوئی ہے۔ یہ گرفتاریاں سٹریٹ کرمنلز کی جانب سے شہریوں کو لوٹنے اور ان کی سلامتی کو درپیش خطرات کو کم کرنے کی سمت ایک بڑا قدم ہیں۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ زخمی ملزمان کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان سے مزید تفتیش جاری ہے اور ان کے مجرمانہ ریکارڈ کی جانچ پڑتال بھی کی جا رہی ہے تاکہ ان کے دیگر جرائم اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں۔ ضلع سینٹرل پولیس کی جانب سے مسلسل کریک ڈاؤن اور سرچ آپریشنز کے ذریعے جرائم پیشہ عناصر کو لگام دینے کی کوششیں جاری ہیں، جس سے شہریوں کو بہتر اور محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ ان کارروائیوں سے علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور عوام کا پولیس پر اعتماد مزید مستحکم ہوگا۔ یہ پولیس مقابلے ان جرائم پیشہ عناصر کے لیے ایک سخت پیغام ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں
پولیس مقابلہ اسٹریٹ کرمنلز ضلع سینٹرل کراچی اسلحہ برآمد