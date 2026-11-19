طارق فضل چوہدری کا پی ٹی آئی کو انتخابی اصلاحات کمیٹی میں شمولیت کی اپیل
وفاقی وزیر طارق فضل چوہدری کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کمیٹی میں شامل ہوتی ہے تو ان کی تجاویز حتمی مسودے میں شامل کی جائیں گی۔
وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے عوامی سطح پر واضح کیا ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی) کو انتخابی اصلاحات کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے پرعزم ہے اور امید ہے کہ اس کمیٹی میں شامل ہونے پر پارٹی کی مثبت تجاویز کو حتمی مسودے میں شامل کیا جائے گا۔
کمیٹی تشکیل کے لیے اپوزیشن کے نام ضروری
طارق فضل چوہدری نے تصدیق کی کہ انتخابی اصلاحات کمیٹی کی تشکیل فی الحال رکی ہوئی ہے کیونکہ اپوزیشن جماعتوں نے اپنی طرف سے نمائندوں کے نام ابھی تک فراہم نہیں کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اور اس کے اتحادی جماعتوں سے تمام متعلقہ نام موصول ہو چکے ہیں لہذا اب حتمی فیصلہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اپوزیشن اپنا لیہت حتمی کرے گی۔Also readFBR Drafts Rules for Faceless Income Tax Appeals
انہوں نے مزید تفصیل دی کہ جیسے ہی اسپیکر کو اپوزیشن کے نام موصول ہوں گے وہ فوری طور پر کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفکیشن جاری کریں گے۔ اس موقع پر طارق فضل چوہدری نے اپوزیشن کے چیف وہپ عامر ڈوگر سے ملاقات کا ذکر کیا جس کے دوران پارلیمانی امور اور انتخابی اصلاحات پر بات چیت کی گئی۔
قومی دھارے میں واپسی کا واحد راستہ
وفاقی وزیر نے زور دیا کہ اگر پی ٹی آئی قومی دھارے کی سیاست میں دوبارہ واپس آنا چاہتی ہے تو اسے انتخابی اصلاحات کمیٹی میں شامل ہونا چاہیے۔ ان کا موقف تھا کہ ٹاک شوز میں تبصرہ کرنے یا اسمبلی میں تحفظات ظاہر کرنے کے بجائے سرکاری فورم پر اپنے مسائل حل کرنا زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔
طارق فضل چوہدری نے کہا کہ کمیٹی میں شمولیت کے ذریعے پی ٹی آئی کو آئندہ انتخابات سے متعلق اپنے تمام تحفظات دور کرنے کا مکمل موقع ملے گا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ پارٹی کی مثبت تجاویز کو حتمی مسودے میں شامل کیا جائے گا اور یہ فورم ان کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے کام کرے گا۔
سیاسی حالات اور مستقبل کے انتخابوں کا جائزہ
اس موقع پر وزیر پارلیمانی امور نے یہ بھی اشارہ کیا کہ کمیٹی کی کارروائی صرف انتخابی قوانین تک محدود نہیں ہوگی بلکہ وہاں موجودہ سیاسی حالات پر بھی بات چیت کا امکان ہے۔ حکومت کا مقصد تمام فریقین کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے جہاں سیاسی اختلافات کو خیریت میں لایا جا سکے۔
طارق فضل چوہدری نے یہ بھی وضاحت کی کہ کمیٹی میں آئندہ انتخابات سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور و خوض کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک مناسب فورم ہے جہاں جمہوری نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ضروری اصلاحات پر بات کی جا سکتی ہے۔
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