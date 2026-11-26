طارق فضل چوہدری کا پی ٹی آئی کو الیکشن کمیٹی میں شمولیت کا آخری موقع
حکومتی چیف وہپ ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے پی ٹی آئی سے واضح کیا ہے کہ ان کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے الیکشن اصلاحات کمیٹی کی تشکیل غیر معینہ مدت تک التوا میں نہیں رکھی جا سکتی۔
حکومتی وزیر اور چیف وہپ ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی میں شمولیت نہ ہونے کی وجہ سے اس اہم ادارے کی تشکیل کو غیر معینہ مدت تک روکا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے رویے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہیں کہ تاخیر کا کوئی جائز سبب نہیں ہے۔
دولت کا کمیٹی کی تشکیل کا موقف
ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے اس بات کی تصدیق کی کہ حکومت نے پی ٹی آئی کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا تھا کہ کمیٹی میں اسے یکساں نمائندگی دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی حتمی فیصلہ کرے کہ وہ اس کمیٹی کا حصہ بنے گی یا نہیں۔Also readNEPRA to hear Rs2.88 per-unit power hike request today
ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات
ذرائع کے مطابق حکومتی چیف وہپ ڈاکٹر طارق فضل چوہدری اور اپوزیشن چیف وہپ عامر ڈوگر کے درمیان انتخابی اصلاحات سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے معاملے پر ایک بار پھر ملاقات ہوئی۔ تاہم، دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی اس بات چیت کو کامیاب قرار نہیں دیا جا سکا اور یہ بے نتیجہ ختم ہو گئی۔
عامر ڈوگر کا کمیٹی میں نام دینے سے انکار
ملاقات کے دوران عامر ڈوگر نے ڈاکٹر طارق فضل چوہدری کو بتایا کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک انتخابی اصلاحات کمیٹی میں شمولیت کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کمیٹی کے لیے ازخود نام دینے میں قاصر ہیں، جس سے عملی طور پر کمیٹی کی تشکیل میں رکاوٹ آ رہی ہے۔
حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے آخری اختتامی اقدامات
طارق فضل چوہدری نے خبردار کیا کہ اگر پی ٹی آئی کی شمولیت کے بغیر بھی انتخابی اصلاحات کمیٹی بنائی جاتی ہے تو حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے پی ٹی آئی آئندہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ نہیں، لہذا کمیٹی کی تشکیل کو غیر معینہ مدت تک التوا میں نہیں رکھا جا سکتا۔
سیاسی ماحول پر مستقبل کے اثرات کا تجزیہ
اس صورتحال کا مطلب یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کا اہم ترین مرحلہ اب حکومتی یک طرفہ کارروائی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کے بغیر مستقبل کے انتخابات کا شیڈول اور اصول طے کرنا مشکل ہو سکتا ہے، جس کا براہ راست اثر سیاسی ماحول پر پڑے گا۔
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