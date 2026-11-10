طارق فضل چوہدری کا اعلان، خیبرپختونخوا میں ایمرجنسی اور گورنر راج کا نفاذ
وفاقی وزیر طارق فضل چوہدری کا کہنا ہے کہ خیبرپختونخوا میں ممکنہ اہداف حاصل نہ ہونے تک ایمرجنسی نافذ رہے گی۔ حکومت کے پاس ناکامی کا کوئی آپشن نہیں۔
وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے واضح کیا ہے کہ خیبرپختونخوا میں ممکنہ اہداف حاصل کرنے تک وہاں ایمرجنسی کا نفاذ جاری رہے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت کے پاس اس صورتحال میں ناکامی کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔
ایمرجنسی کا نفاذ اور سیاسی تضادات
پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے کہا کہ خیبرپختونخوا میں تحریک انصاف کا 13 سالہ دور بدترین دور حکومت رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دوران کسی قسم کی ترقی یا عوام کو سہولت فراہم نہیں کی گئی۔Also readIHC orders PTI lawyers to meet jailed Imran Khan, Bushra Bibi
وفاقی وزیر نے مزید وضاحت کی کہ ریاست اور ریاستی ادارے خیبرپختونخوا میں دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ تاہم اس جنگ میں پی ٹی آئی کا مکمل عدم تعاون رہا ہے جس نے صورتحال کو مزید پیچیدہ کیا ہے۔
بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے واحد راستے
ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے لیے حکومت کے پاس نہ کوئی ڈیل ہے اور نہ ہی ڈھیل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا واحد راستہ عدالتیں ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کو طبی معائنے کی سہولت حاصل ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر ایک وکیل ہیں مگر وہ میڈیا میں ماہر طب کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ڈاکٹر طارق نے کہا کہ اگر سلمان صفدر قانونی نکات پر توجہ دیں تو رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔
علاج اور طبی سہولیات کی تفصیلات
وفاقی وزیر نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ حکومت نہ پہلے بانی پی ٹی آئی کے علاج سے غافل تھی اور نہ آئندہ کوئی غفلت برداشت کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو 6 بار اسپتال لایا گیا تھا۔
ڈاکٹر طارق فضل چوہدری نے اضافہ کیا کہ جب ضرورت پڑی تو بلڈ پریشر کے معاملہ میں لندن سے ڈاکٹر بلایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کا علاج اس معیار کے مطابق کیا گیا جو ان کے لیے ضروری تھا۔
پاکستان میں فساد کی سیاست کا خاتمہ
طارق فضل چوہدری نے خیبرپختونخوا میں ایمرجنسی اور گورنر راج کے نفاذ کو پی ٹی آئی کے طرف سے سیاسی خودکش حملہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا دور ہمیشہ پاکستان میں فساد اور انتشار کا دور رہا ہے۔
انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ آخری آپشن کے طور پر گورنر راج اور ایمرجنسی کو لگایا گیا ہے۔ اب ملک سے فساد اور انتشار کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ویکسین خریداری میں اربوں کی مبینہ کرپشن کیس میں بھی اہم پیشرفت ہوئی ہے۔
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