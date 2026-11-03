طالبان نے آنکھوں کے آپریشن پر پابندی لگا دی
افغانستان میں طالبان حکومت نے قرنیے کی پیوندکاری کے تمام آپریشن روک دئیے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس سے سیکڑوں ہزار افراد نابینا ہو سکتے ہیں۔
افغانستان میں حکمران طالبان نے آنکھوں کے امراض کے علاج اور قرنیے کی پیوندکاری کے تمام طبی آپریشنز پر سخت پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ اسلامی شریعت کے اصولوں کے خلاف قرار دیتے ہوئے زبانی احکامات جاری کیے گئے ہیں جن کے تحت ماہر امراض چشم کو اب یہ علاج نہیں کرنے دیں گے۔
شرعی تفسیر اور طبی ممانعت
طالبان حکومت اور محکمہ امر بالمعروف و نھی عن المنکر کا موقف ہے کہ انسانی اعضاء کی پیوندکاری اور ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کرنا مذہبی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس بنیاد پر کابل میں قائم طبی اداروں کو نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ مستقبل میں ایسے کسی بھی آپریشن کو انجام نہیں دیں گے۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
ماہر امراض چشم ڈاکٹر نورزمان ہاشم نے ایک برطانوی اخبار کو بتایا کہ اگر یہ ممنوعہ احکامات نافذ رہے تو ملک بھر میں سیکڑوں ہزاروں افراد مکمل طور پر نابینا ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ طبی عمل جان بچانے والا ہے لیکن موجودہ انتظامیہ اسے قبول کرنے سے قاصر ہے۔
بین الاقوامی تنظیموں کا پروگرام معطل
افغانستان میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں اور بین الاقوامی میڈیکل فورمز کے لیے یہ فیصلہ ایک بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے۔ امریکا میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم APNA اور ظفر میر فاؤنڈیشن نے مقامی افغان ڈاکٹرز کی تربیت کا پروگرام شروع کیا تھا جو اب منسوخ ہو چکا ہے۔
ان دونوں تنظیموں مختلف ممالک سے قرنیے کے عطیات افغانستان تک پہنچانے کا انتظام کرتی تھیں مگر اب یہ خدمات بند کر دی گئی ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ طالبان کے احکامات کے پابند ہیں لیکن اس سے متاثرہ مریضوں کی مدد کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔
دیگر مسلم ممالک کا تجربہ
اسلامی ممالک میں اعضاء کی پیوندکاری کے حوالے سے تاریخی تنازعہ رہا ہے تاہم پاکستان اور بھارت کے علاوہ دیگر ممالک میں اسے معمول کا علاج سمجھا جاتا ہے۔ سعودی عرب، ایران، ترکیہ اور مصر میں علماء نے انسانی اعضاء کی پیوندکاری کو جائز قرار دیا ہے اور یہاں یہ عمل بغیر کسی اختلاف کے جاری ہے۔
سعودی عرب میں گزشتہ سال انسانی اعضاء کی تبدیلی کے دو ہزار سے زیادہ آپریشن ہوئے جبکہ ایران میں تین ہزار چھ سو بائیس آپریشن رپورٹ کیے گئے۔ پاکستان میں بھی ایم ایچ رضوی نے سترہ کی دہائی میں یہ علاج متعارف کروایا تھا اور آج سندھ انسٹی ٹیوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ میں سالانہ سات سو ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں۔
غربت اور صحت کا سنگین بحران
افغانستان میں صحت کے نظام کے ساتھ ہی معاشی صورتحال بھی انتہائی خراب ہے۔ عالمی اداروں کے مطابق ملک کی چالیس سے ساٹھ فیصد آبادی خط غربت کے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق پندرہ ملین افراد بھوک کی شدت کا شکار ہیں۔
اس وقت پورے ملک میں آدھے خاندان ایسے ہیں جن کے پاس دن بھر کی خوراک نہیں ہے۔ ایک ہزار نوزائیدہ بچوں میں سے چالیس بچے اپنی پہلی سالگرہ سے قبل ہی انتقال کر جاتے ہیں۔ اس طرح کی سنگین صورت حال میں طبی وسائل کی کمی مریضوں کے لیے مزید خطرہ بن چکی ہے۔
Get an alert when there is news on HealthFollow Health