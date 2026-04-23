طالبان، کرنل امام اور قندھار پر قبضہ: ایک تاریخی سفر کی کہانی

1994 میں پی ٹی وی کی ایک ٹیم کے افغانستان کے راستے ترکمانستان کے سفر، طالبان کے ظہور اور ملا عمر سے ملاقات کی داستان۔
طالبان ، کرنل امام اور قندھار پر قبضہ: افغانستان میں یرغمال بننے والی پی ٹی وی ٹیم اور ملا عمر کی تصویر کھینچنے کا تنازع 1994 کا سال تھا۔ افغانستان شدید خانہ جنگی کی لپیٹ میں تھا۔ سوویت یونین کی افواج کے انخلا اور نجیب حکومت کے خاتمے کے بعد ایک حکومت تو تشکیل پا چکی تھی، لیکن اس کا ملک پر کنٹرول نہ ہونے کے برابر تھا۔ مختلف مسلح گروہ سرگرم تھے۔ اسی دوران پی ٹی وی کی ایک ٹیم، جس میں سلیم جاوید اور عارف ملک شامل تھے، کو ایک غیر معمولی اسائنمنٹ سونپی گئی۔ انھیں افغانستان کے راستے ترکمانستان جانے والے ایک کانوائے کے ساتھ سفر کرنا تھا۔ یہ کانوائے وزیراعظم بینظیر بھٹو کے ایک منصوبے کا حصہ تھا، جس کا مقصد پاکستان اور وسطی ایشیا کے درمیان زمینی تجارت ی راستہ کھولنا اور برآمدات کو بڑھانا تھا۔ کوئٹہ سے روانہ ہونے کے بعد، قافلہ چمن کے راستے قندھار کی جانب بڑھا۔ راستے میں انھیں مختلف افغان کمانڈرز کی چیک پوسٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تختہ پل کے قریب، انھیں ایک کمانڈر نے روک لیا اور تحقیقات کرنے کا کہا۔ اس وقت طالبان کا ابھی کوئی وجود نہیں تھا۔ تاہم، قافلے میں کرنل امام نامی ایک پاکستانی فوجی افسر موجود تھے، جنھیں اس قافلے کو بحفاظت افغانستان سے گزارنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب طالبان ابھر رہے تھے، لیکن سلیم جاوید اور ان کی ٹیم کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ قندھار کے قریب، پی ٹی وی ٹیم کو افغان مجاہدین نے یرغمال بنا لیا۔ طالبان نے بعد میں انھیں رہا کروایا۔ اس دوران، ان کی ملاقات ملا عمر سے ہوئی، جو اس وقت ایک انجان شخصیت تھے۔ ملا عمر کی موت 2013 میں ہوئی، لیکن اسے دو سال تک خفیہ رکھا گیا۔ سلیم جاوید اور عارف ملک نے اس سفر کے دوران کئی تصاویر اور یادداشتیں محفوظ کیں، جو اس وقت کے افغانستان کی حالات کی جھلکیاں دکھاتی ہیں۔ یہ واقعہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات اور خطے میں طالبان کے ظہور کے تناظر میں ایک اہم تاریخ ی دستاویز ہے۔ یہ کہانی آئی ایس آئی کے مقامی افسران کے پی ٹی وی کے دفتر سے رابطہ کرنے سے شروع ہوتی ہے اور اسلام آباد میں سلیم جاوید کے گھر میں بیٹھے اس کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ یہ واقعات آج بھی سلیم جاوید کے ذہن میں تازہ ہیں، اور عارف ملک کی تصاویر اس دور کی حالات کی گواہی ہیں.
