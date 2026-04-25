طالبان حکومت نے قطر میں مقیم افغان شہریوں کو واپسی کی پیشکش کی

طالبان حکومت نے قطر میں امریکی اڈے پر مقیم افغان شہریوں کو اپنے وطن واپس آنے کی پیشکش کی ہے، جبکہ امریکہ نے ان کے لیے تیسرے ملک میں آباد ہونے کا بھی آپشن دیا ہے۔
طالبان حکومت نے قطر میں امریکی اڈے پر مقیم افغان شہریوں کو واپسی کی پیشکش کی ہے۔ امریکہ کے انتظامیہ نے قطر میں ایک سابق امریکی اڈے پر مقیم 1100 سے زائد افغان شہریوں کے کیمپ کو بند کرنے کی آخری تاریخ 31 مارچ مقرر کی ہے۔ طالبان حکومت نے ہفتہ کے روز کہا کہ وہ افغان شہری جو امریکی افواج کے ساتھ تعاون کے خوف سے قطر فرار ہوئے تھے، 'مکمل اعتماد' کے ساتھ اپنے وطن واپس آ سکتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ، جس نے امیگریشن پر سخت اقدامات کو اپنی اہم پالیسی بنایا تھا، نے قطر میں ایک سابق امریکی اڈے پر مقیم 1100 سے زائد افغان شہریوں کے کیمپ کو بند کرنے کی آخری تاریخ 31 مارچ مقرر کی تھی۔ افغان شہری امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہوئے اس اڈے سے گزر رہے تھے، طالبان حکام کی جانب سے سزاؤنڈر کے خوف سے جنہوں نے 2021 میں امریکی افواج کے انخلا اور مغربی حمایت یافتہ حکومت کے گرنے سے پہلے امریکی افواج کے ساتھ کام کیا تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عبد القہار بلخی نے ایک بیان میں کہا، جو X پر پوسٹ کیا گیا، 'میڈیا رپورٹوں کے مطابق، قطر میں امریکی ویزا کے منتظر کئی افغان شہریوں کو افغانستان واپسی یا کسی تیسرے ملک میں آباد ہونے کا انتخاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔' انہوں نے مزید کہا، ' افغانستان تمام افغانوں کا مشترکہ وطن ہے اور یہ ان سب کو...
اپنے وطن واپس آنے کی دعوت دیتا ہے، جس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، مکمل اعتماد اور ذہنی سکون کے ساتھ۔' افغان ایواک، ایک گروپ جو سابق افغان حامیوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نے اس ہفتے کہا کہ واشنگٹن نے قطر میں پھنسے ہوئے افغان شہریوں کو جنگ زدہ جمہوری جمہوریہ کانگو میں ہجرت کرنے یا طالبان کے زیرِانتظام وطن واپس جانے کا انتخاب پیش کیا ہے۔ افغان ایواک کے سربراہ شاون وان ڈیور، جو ایک امریکی سابق فوجی ہیں، نے ایک بیان میں کہا، 'آپ سکرینیڈ جنگی اتحادیوں، جن میں سے 400 سے زائد بچے ہیں، کو امریکی تحویل سے ایک ایسے ملک میں منتقل نہیں کرتے جو خود تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔' سابق صدر جو بائیڈن کے تحت شروع کیے گئے ایک پروگرام کے تحت 190,000 سے زائد افغان شہریوں نے امریکہ میں نئے گھر تلاش کیے ہیں۔ ٹرمپ نے وسیع امریکی پناہ گزین آبادکاری کے پروگرام کو ختم کر دیا اور ایک افغان شہری کے بعد افغانوں کے لیے پروسیسنگ بند کرنے کا حکم دیا، جو امریکی انٹیلیجنس کے ساتھ کام کر چکا تھا اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر (PTSD) سے متاثر تھا، نے گزشتہ سال واشنگٹن میں دو نیشنل گارڈ اہلکاروں پر فائرنگ کی، جس میں سے ایک ہلاک ہو گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ قطر کیمپ میں افغان شہریوں کو 'تیسرے ملک منتقل کرنا ایک مثبت حل ہے جو ان باقی لوگوں کو افغانستان کے باہر ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے حفاظت فراہم کرتا ہے جبکہ امریکی عوام کی حفاظت اور سلامتی کو برقرار رکھتا ہے۔' طالبان حکومت کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ہفتہ کے بیان میں کہا کہ 'افغانستان میں کوئی سکیورٹی خطرہ نہیں ہے۔' اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتیرس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ 6 نومبر اور 25 جنوری کے درمیان '29 من پسندانہ گرفتاریوں اور حراستوں اور سابق حکومت کے اہلکاروں اور سابق سکیورٹی فورسز کے ارکان کے ساتھ بدسلوکی کے چھ واقعات ہوئے، جن میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو افغانستان واپس آئے ہیں۔' انہوں نے مزید کہا کہ ان افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ یہ صورتحال افغان شہریوں کے لیے ایک پیچیدہ اور مشکل انتخاب کو جنم دیتی ہے۔ ایک طرف، وہ اپنے وطن واپس جانے کے طالبان حکومت کے دعوت کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن انہیں سزاؤنڈر کے خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف، وہ کسی تیسرے ملک میں آباد ہونے کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے گھر اور خاندان سے دور رہنا پڑے گا۔ امریکہ اور بین الاقوامی برادری کو اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو افغان شہریوں کی حفاظت اور وقار کو یقینی بنائے اور انہیں ایک محفوظ اور مستحکم مستقبل فراہم کرے
طالبان افغانستان قطر امریکہ پناہ گزین واپسی