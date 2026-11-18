طلال چوہدری نے بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمن پر سخت تنقید کی
وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے بلاول بھٹو زرداری پر آئینی پرفارمنس کی شدید آلوچنا کی اور 17 سالہ حکمرانی پر سندھیوں کے خون نچوڑنے کا الزام لگایا۔
وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے بلاول بھٹو زرداری کے حالیہ بیان پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ بلاول آئین کے چیمپئن بنتے ہیں لیکن ان کی پرفارمنس بالکل صفر ہے۔ انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ بلاول کو تھیوری تو آتی ہے لیکن عملی طور پر آئین کے نفاذ میں کوئی کارکردگی نہیں دکھائی گئی۔
بلاول بھٹو کی آئینی پرفارمنس پر تنقید
طلال چوہدری نے کہا کہ بلاول بھٹو کل اپنی طرف سے بڑا دھواں دار بیانیہ پیش کرتے ہیں اور جمہوریت کے لیے لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین یہ نہیں کہتا کہ اپنی پسند کی شقوں کو ٹھیک اور باقی کو غلط قرار دیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان میں تین صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور تین صوبوں کے سربراہ ان کے ہی ہیں۔Also readقوم پاکستان پر چوروں کو مسلط کرنیوالوں کو کبھی معاف نہیں کریگی عمران خان
سندھ میں 17 سالہ حکمرانی اور خون نچوڑنا
انہوں نے کہا کہ بلاول کی پچھلے 17 سالہ حکمرانی نے سندھیوں کا خون نچوڑ لیا ہے اور پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ سندھیوں میں خون بچا بھی ہے یا نہیں۔ طلال چوہدری نے مزید کہا کہ جب آپ 70 فیصد پاکستان میں حکمرانی کر رہے ہیں تو پھر ایسا تاثر دینا کہ آپ کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک عجیب صورتحال ہے۔
انتظامی یونٹس اور ووٹنگ کے حوالے سے موقف
وزیر داخلہ نے کہا کہ انتظامی یونٹس کا مطلب ہے کہ عام آدمی تک سہولیات نہیں پہنچ رہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر طاقت وسائل رکھنے کے لیے ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلاول نے اسمبلی میں کہا تھا کہ آئینی عدالت وقت کی ضرورت ہے، لیکن اب وہ زبردستی ووٹ دینے کا الزام لگا رہے ہیں۔
مولانا فضل الرحمن کے اثاثوں پر سوال
طلال چوہدری نے کہا کہ حضرت عمرؓ پر سوال ہو سکتا ہے تو مولانا فضل الرحمن پر کیوں نہیں ہوسکتا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا سے صرف اتنا پوچھا گیا ہے کہ ان کے اثاثے کہاں سے آئے ہیں اور ان کے بیٹوں کے اثاثوں پر سوال اٹھے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب سے پہلا حملہ ان کے گورنر نے مولانا فضل الرحمان پر کیا تھا۔
ویلاگز اور سیاسی قیدیوں سے ملاقاتوں کا انکار
انہوں نے کہا کہ ویلاگز میں دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا یا منتقل کیا جائے گا، لیکن یہ تمام دعوے حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ طلال چوہدری نے واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو مزید کافی عرصہ وہیں رہنا ہے جہاں وہ اس وقت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو اپنی حکومتی حیثیت بھی یاد رکھنی چاہیے۔
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