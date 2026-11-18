طلال چوہدری کا بلوول بھٹو زرداری اور سندھ کے حوالے سے شدید ردعمل
وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے بلوول بھٹو زرداری کے بیانات کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہاکہ نئی صوبوں کی تقسیم کا مقصد بہتر انتظام ہے۔
وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے سندھ کے مستقبل اور نئی انتظامی اکائیوں کے قیام کے حوالے سے جاری سیاسی بحث میں شدت لائی ہے۔ انہوں نے پی پی پی کے چیئرمین بلوول بھٹو زرداری کے بیانات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات کو آئینی اور انتظامی سطح پر حل کیا جائے۔ وزیر داخلہ کے مطابق، نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کی تشکیل کا بنیادی مقصد ملکی انتظامیہ کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے نہ کہ کسی خاص صوبے کو نشانہ بنانا۔
انتظامی اصلاحات اور نئے صوبوں کی ضرورت
طلال چوہدری نے واضح کیا کہ موجودہ دور میں کچھ علاقوں میں عوامی خدمات اور انتظامی نظام میں ناکامیاں نظر آ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں قانون و نظم کی صورتحال خراب ہوئی ہے اور بدعنوانی میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بنیادی سہولیات کی دستیابی میں کمی ان انتظامی کمियों کی واضح علامت ہے جو فوری توجہ کا متقاضی ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ نئی انتظامی اکائیوں کے بارے میں فیصلہ سازی کا عمل عوامی رضا مندی اور مشورے سے ہونا چاہیے، اور اس کا مقصد کسی بھی موجودہ صوبے کی توہین یا نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ فیصلہ کبھی بھی کسی دوسرے کے دباؤ یا خواہش کے تحت نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا بنیادی محور ملک بھر میں بہتر حکمرانی کا نفاذ ہے۔Also readچین کا شینژو-24 خلاباز مشن لانچ ایریا منتقل، پاکستانی خلاباز بھی شریک
پی پی پی کی حکومت میں شمولیت اور اپوزیشن کا کردار
وفاقی وزیر نے بلوول بھٹو زرداری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پی پی پی حکمران اتحاد کا ایک اہم ستون ہے اور اس کا حصہ حکومتی کارکردگی کا تقریبا ساٹھ فیصد سے زیادہ ہے۔ انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ پی پی پی تین صوبوں کی حکومت سنبھائے ہوئے ہے، گلگت بلتستان میں اس کا اہم کردار ہے، اور اسے سینٹر کی نشست بھی حاصل ہے۔ طلال چوہدری نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری خود بلوول بھٹو زرداری کے والد ہیں، اس لیے یہ منطقی نہیں کہ کوئی اس طرح کا رویہ اپنائے گویا اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ پی پی پی نے تاریخ میں دوسرے جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ عرصہ حکومت کی ہے، لیکن اب یہ اپوزیشن کا کردار ادا کر کے اپنی حکومتی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ اس کے پاس حکومتی طاقت کے وسیع وسائل موجود ہیں۔
حکمران اتحاد کی طویل مدتی تفہیم اور سیاسی ترتیبات
وفاقی وزیر نے حکومت کی تشکیل کو ایک طویل مدتی سیاسی تفہیم قرار دیا ہے جو پی پی پی اور پاکستان مسلم لیگ (ن) کے درمیان طے پائی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کی قیادت والی جماعت نے پی پی پی کو کئی اہم عہدے دئے ہیں، جن میں صدارت، سینٹر کی چئیر مین شپ، بلوچستان کا چیف منسٹر شپ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز، اور گلگت بلتستان میں حکومت شامل ہے۔ ان کا مؤقف تھا کہ یہ تمام سیاسی انتظامات احتیاط اور غور و خوض کے بعد کیے گئے ہیں اور ان کا مقصد عارضی اتحاد قائم کرنا نہیں تھا بلکہ مستحکم حکومت بنانا تھا۔ وزیر داخلہ نے بلوول بھٹو زرداری کے اس بیانات پر بھی سوال اٹھایا کہ جس آئین کو پی پی پی نے تیار کیا تھا، اسے غیر آئینی قرار دینا کیسے درست ہو سکتا ہے، جبکہ آئینی ترمیمات وقت کے ساتھ بہتری اور تبدیلیاں لانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔
عمران کیس اور پی ٹی آئی کی قانونی حکمت عملی
اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف لاکھوں پاؤنڈز کے کیس کی سنوائی کے حوالے سے بھی طلال چوہدری نے کھل کر اپنا موقف رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی قانونی ٹیم بار بار سزائے قید یا پابندی کے دوران میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے کیونکہ وہ مقدمے کے ثبوتوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتی۔ وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا کہ وکلاء کے پاس کوئی مضبوط قانونی استدلال نہیں ہے، اس لیے وہ طویل تقریروں اور مضامین کا حوالہ دے کر کیس کو ملتوی کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاخیری کارروائی اس بات کی گواہی ہے کہ پی ٹی آئی بانی کے ساتھ کسی قسم کی خفیہ معاہدہ یا ڈیل نہیں ہورہی، اور ایسی افواہیں جو بنی گالا یا نٹیا گالی کے دوروں کی بات کرتی ہیں، محض وی لاگز تک محدود ہیں۔
سندھ میں خون خرابے کی انتباہ اور جمہوریت کا تقاضا
بلوول بھٹو زرداری کی جانب سے سندھ کی تقسیم پر خون خرابے کی گئی انتباہ پر وزرات داخلہ نے شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ طلال چوہدری نے اس قسم کے بیانات کو قابلِ قبول نہیں قرار دیا اور زور دیا کہ سیاسی مسائل کو رائے شماری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، نہ کہ گولیوں کے ذریعے۔ انہوں نے بلوول بھٹو زرداری کے جمہوریت اور آئین پر دعووں پر سوال اٹھایا کہ عملی سیاست میں انہیں ان اصولوں کی پابندی کا مظاہرہ کیوں نظر نہیں آتا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا کہ حکومتی اتحاد کے دوران پی پی پی کے نامزد کردہ گورنرز بھی جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ موجودہ سیاسی فضا میں اعتدال اور برداشت کا فقدان ہے۔
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