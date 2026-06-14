طیارہ حادثے کی واحد ویڈیو: ایک نوجوان کی زندگی بدل گئی

ایئر انڈیا کی پرواز 171 کے حادثے کی واحد ویڈیو بنانے والے 17 سالہ آریان کی زندگی پر اس واقعے کے اثرات، گاؤں منتقلی، اور 'ویڈیو بوائے' کے نام سے مشہوری۔
احمد آباد میں 12 جون 2025 کو ایئر انڈیا کی پرواز 171 کا حادثہ پیش آیا جس میں 260 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے کی واحد ویڈیو 17 سالہ آریان نے ریکارڈ کی تھی، جو اس وقت اپنی بہن کے ساتھ میگھانی نگر میں اپنے گھر کی چھت پر تھے۔ انھوں نے بتایا کہ میں نے رن وے سے جہاز کو اڑتے دیکھا اور تجسس سے ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ جہاز تھوڑا اوپر اٹھا اور پھر نیچے آیا، پھر ایک بار اوپر گیا اور آگے جا کر زمین پر گر گیا۔ فوراً آگ لگ گئی اور دھواں نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ فوراً اپنی بہن کے پاس گئے اور انھیں بتایا۔ نیلم نے بی بی سی کو بتایا کہ انھوں نے والد کو فون کیا جو کچھ ہی دیر میں گھر آ گئے اور حوصلہ دیا۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد بی بی سی گجراتی نے آریان سے رابطہ کیا اور انٹرویو کیا۔ ان کے والد مگن بھائی نے کہا کہ میڈیا کی بہت زیادہ توجہ کی وجہ سے انھیں احمد آباد سے سابر کانٹھا کے گاؤں خان پور واپس بھیجنا پڑا۔ وہ میڈیا سے بات کرتے کرتے تھک گئے تھے اور کسی سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے تھے۔ گاؤں میں بھی وہ مشہور ہو گئے اور لوگ انھیں ویڈیو بوائے کہتے تھے۔ آریان نے کہا کہ سب لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ مشہور ہو گئے ہیں۔ اساتذہ نے کہا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور میڈیا کی مدد کی ہے۔ یہ سن کر اچھا لگا لیکن دکھ بھی ہوا۔ اس واقعے کے بعد انھوں نے کسی جہاز کی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ انھیں ڈر ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو وہ دوبارہ گر جائے گا اور لوگ مر جائیں گے۔ آریان اب 12 ویں جماعت کا امتحان پاس کر کے کالج جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ اپنے والدین اور بہن کے ساتھ گاؤں میں رہتے ہیں۔ ان کے فون میں آخری ویڈیو احمد آباد سے گاؤں واپسی کے سفر کی ہے جس میں ہائی وے کے گرد و نواح کی ہریالی اور گاڑیاں ہیں۔ حال ہی میں ایک شادی کی تقریب میں لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ویڈیو کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ آریان کہتے ہیں کہ انھیں اچھا لگتا ہے کہ انھوں نے کچھ ایسا کیا جو کسی اور نے نہیں کیا۔ لیکن اس واقعے نے ان کی زندگی کو بدل دیا ہے اور وہ اب جہازوں کی ویڈیو ز بنانے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ پرسکون طبیعت کے مالک ہیں اور کم بولتے ہیں، لیکن شوق اب بھی ویڈیو ز بنانے کا ہے.
احمد آباد میں 12 جون 2025 کو ایئر انڈیا کی پرواز 171 کا حادثہ پیش آیا جس میں 260 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے کی واحد ویڈیو 17 سالہ آریان نے ریکارڈ کی تھی، جو اس وقت اپنی بہن کے ساتھ میگھانی نگر میں اپنے گھر کی چھت پر تھے۔ انھوں نے بتایا کہ میں نے رن وے سے جہاز کو اڑتے دیکھا اور تجسس سے ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ جہاز تھوڑا اوپر اٹھا اور پھر نیچے آیا، پھر ایک بار اوپر گیا اور آگے جا کر زمین پر گر گیا۔ فوراً آگ لگ گئی اور دھواں نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ فوراً اپنی بہن کے پاس گئے اور انھیں بتایا۔ نیلم نے بی بی سی کو بتایا کہ انھوں نے والد کو فون کیا جو کچھ ہی دیر میں گھر آ گئے اور حوصلہ دیا۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد بی بی سی گجراتی نے آریان سے رابطہ کیا اور انٹرویو کیا۔ ان کے والد مگن بھائی نے کہا کہ میڈیا کی بہت زیادہ توجہ کی وجہ سے انھیں احمد آباد سے سابر کانٹھا کے گاؤں خان پور واپس بھیجنا پڑا۔ وہ میڈیا سے بات کرتے کرتے تھک گئے تھے اور کسی سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے تھے۔ گاؤں میں بھی وہ مشہور ہو گئے اور لوگ انھیں ویڈیو بوائے کہتے تھے۔ آریان نے کہا کہ سب لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ مشہور ہو گئے ہیں۔ اساتذہ نے کہا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور میڈیا کی مدد کی ہے۔ یہ سن کر اچھا لگا لیکن دکھ بھی ہوا۔ اس واقعے کے بعد انھوں نے کسی جہاز کی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ انھیں ڈر ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو وہ دوبارہ گر جائے گا اور لوگ مر جائیں گے۔ آریان اب 12 ویں جماعت کا امتحان پاس کر کے کالج جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ اپنے والدین اور بہن کے ساتھ گاؤں میں رہتے ہیں۔ ان کے فون میں آخری ویڈیو احمد آباد سے گاؤں واپسی کے سفر کی ہے جس میں ہائی وے کے گرد و نواح کی ہریالی اور گاڑیاں ہیں۔ حال ہی میں ایک شادی کی تقریب میں لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ویڈیو کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ آریان کہتے ہیں کہ انھیں اچھا لگتا ہے کہ انھوں نے کچھ ایسا کیا جو کسی اور نے نہیں کیا۔ لیکن اس واقعے نے ان کی زندگی کو بدل دیا ہے اور وہ اب جہازوں کی ویڈیوز بنانے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ پرسکون طبیعت کے مالک ہیں اور کم بولتے ہیں، لیکن شوق اب بھی ویڈیوز بنانے کا ہے
طیارہ حادثہ احمد آباد آریان ویڈیو ایئر انڈیا
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