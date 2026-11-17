عائشہ نور نے شوبز چھوڑنے کی وجہ بتا دی
عائشہ نور کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی مذہبی ضروریات اور اللہ سے تعلق کی وجہ سے شوبز انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔
پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی مشہور و معروف اداکارہ عائشہ نور نے اپنی جانب سے شوبز انڈسٹری سے مستقل کنارہ کشی کے فیصلے کی حتمی وجوہات کا انکشاف کیا ہے۔ اداکارہ نے حالیہ ایک انٹرویو میں یہ بتایا کہ ان کا یہ قدم محض ایک عارضی فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ ان کی گہری روحانی تلاش اور مذہبی عقائد کے تقاضوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ اب زندگی کو مذہبی تعلیمات کے عین مطابق گزارنے کے لیے پرعزم ہیں جس کے لیے انہیں پیشہ ورانہ سرگرمیوں سے علیحدگی اختیار کرنا پڑی۔
شوبز چھوڑنے کی ذاتی وجوہات
عائشہ نور نے وضاحت کی کہ ان کے خاندانی پس منظر میں پہلے سے ہی مذہبی رجحانات موجود تھے لیکن ان کا مکمل روحانی بیدار ہونا ایک الگ واقعہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی چھوٹی بہن کے قرآن مجید سیکھنے کے بعد انہوں نے بھی اپنے گھرانے میں قرآن کی تلاوت کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے اس دوران ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی مشق کی جس سے انہیں ایک نئی روحانی دنیا کا احساس ہوا۔Also readپاکستان میں بے روزگاری کاoperativeظمی masla: State Bank of Pakistan کی رپورٹ
اُن کا کہنا تھا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ براہِ راست ان سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اس گہرے روحانی تجربے نے ان کی زندگی کے منظر نامے کو مکمل طور پر بدل دیا کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مذہبی اصولوں کے تحت زندگی گزارنے کے لیے شوبز کی مصروفیات رکاوٹ بن سکتی ہیں۔
اداکاری کے دور کا مختصر جائزہ
عائشہ نور نے اپنے کیریئر کا آغاز کیے گئے اہم ڈراموں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے سریز سریز، میری ماں، تم کون پیا، اور امید جیسے مقبول ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ ان ڈراموں نے انہیں ملک بھر میں ایک ممتاز اداکارہ کے طور پر متعارف کرایا لیکن شہرت کے باوجود ان کی ذاتی خواہش ہمیشہ سے مذہبی زندگی گزاری کی تھی۔
انہوں نے اعتراف کیا کہ زندگی کے مشکل دور میں جب انہیں احساس ہوا کہ موجودہ پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں رہتے ہوئے وہ اپنی مطلوبہ مذہبی زندگی نہیں گزار سکتیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کی۔ ان کی دعا کے بعد ان کے لیے نئے راستے کھلے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب انہیں اپنے اصل مقصد کی طرف بڑھنا ہے۔
مذہبی زندگی اور نئے مراحل
عائشہ نور نے مستقبل کے اپنے منصوبوں پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ وہ اب مکمل طور پر اپنی ذاتی زندگی اور مذہبی تعلیمات پر فوکس کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ شوبز انڈسٹری چھوڑنا ان کے لیے آسان فیصلہ نہیں تھا لیکن ان کی روحانی سکون کی ضروریات نے انہیں یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کا یہ فیصلہ انہیں ذاتی سکون اور مذہبی اطمینان دلائے گا۔
اداکارہ نے اپنے مداحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی ذاتی زندگی کے فیصلے کا احترام کریں اور ان کے مذہبی رجحانات کی حوصلہ افزائی کریں۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ وہ ابھی تک اپنے فن کا شکر ادا کرتی ہیں لیکن اب ان کا تعلق دنیاوی شہرت سے کم اور ذاتی روحانی سفر سے زیادہ ہے۔
سامعین اور مداحوں کے رد عمل
عائشہ نور کے اس اعلان کے بعد ان کے مداحوں اور سوشل میڈیا پر موجود لوگوں میں اس خبر کا بڑا شور مچا ہے۔ بہت سے مداحوں نے ان کے فیصلے کی حمایت کی اور انہیں ان کے نئے سفر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ دیگر لوگ اس بات پر حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک کامیاب اداکارہ ایسا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے۔
تاہم، عائشہ نور نے اس حوالے سے کوئی مزید تفصیلات جاری نہیں کی ہیں کہ وہ آئندہ کب یا کہاں نظر آئیں گی۔ ان کا یہ اشارہ ہے کہ وہ اب شوبز انڈسٹری سے مکمل طور پر دور رہیں گی اور ان کی موجودگی صرف مذہبی و روحانی حلقوں میں ہوگی۔ ان کے اس قدم سے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک خالی جگہ چھوڑ گئی ہے جسے بھرنے کے لیے اب دیگر اداکاراؤں کو آگے آنا پڑے گا۔
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