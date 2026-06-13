عاصم اظہر نے حنا اکرام سے اپنی تعلقات پر آن لائن نظریات کو رد کیا

پاکستانی گلوکار عاصم اظہر نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں آن لائن نظریات کو رد کیا ہے، جبکہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی نشانہ بنایا ہے جو ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ان کے بارے میں کوئی واضح علم نہیں رکھتے۔
پاکستانی گلوکار عاصم اظہر نے آخر کار اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں آن لائن نظریات کا جواب دیا ہے جبکہ سوشل میڈیا انٹرکشنز کے ذریعے اداکارہ حنا اکرام سے ان کے تعلقات کو گھوریں گھوڑیں کر رہا ہے۔ انسٹاگرام اسٹوری پر گلوکار کا آنا ایسا لگا کہ انہیں آن لائن نظریات سے بہت مزہ آ رہا ہے اور انہوں نے ان لوگوں کا جواب دیا ہے جو بے پناہ ذمہ داریوں کے ساتھ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو بھی نشانہ بنایا ہے جو ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ انہوں نے ایک ہموار اور پوائنٹنگ پیغام شائع کیا ہے، جس میں لکھا ہے، 'آچھا لیکن یقین سے بہت مزہ آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ آن لائن بتا رہے ہیں کہ میری ذاتی زندگی کے بارے میں، میرا کہانی، جیسے میرے ساگے خالے کے بچے ہیں (یقین مانو ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا کچھ لماہ)، 'ایسا ہوا تھا وہی ہوا تھا' صرف اپنی تخیل کی کہانیوں کو آدھار بناتے ہوئے۔ بھائی کال کی تھی مینے آپ کو یا گھر آ کر بتایا تھا؟
' ان کے اس پیغام کے ذریعے، عاصم نے ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا ہے جو بے پناہ ذمہ داریوں کے ساتھ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی واضح علم نہیں ہے۔ عاصم نے اپنے اس پیغام کو مزید قوت دی ہے اور لکھا ہے، 'آپ میرے کہانیوں اور تجربات کو اپنی موسیقی میں سنیں، یہی رہے'۔ ان کے اس بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے موسیقی میں اپنے جذبات، تجربات اور کہانیوں کو ظاہر کیا ہے، جبکہ انٹرنیٹ کی گپیوں میں نہیں۔ انہوں نے یہ بھی سuger کیا ہے کہ سننے والوں کو ان کے گانے پر دھیان دینی چاہیے، اس کے بجائے انٹرنیٹ کی گپیوں اور فین کی کہانیوں پر انحصار نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد عاصم نے اپنے موسیقی پر دھیان دیتے ہوئے، اپنے پسندیدہ ریلز کو شائع کیا ہے جو ان کی پسندیدہ گانے ہیں۔ ان میں سے ایک ریل حنا اکرام نے شائع کیا تھا، جسے عاصم نے اپنے انسٹاگرام اسٹوری پر دوبارہ شائع کیا ہے۔ ان کے سوشل میڈیا انٹرکشنز پر ان کے پیغام سے لاکھوں کے لاکھوں لوگوں نے ان کی طرف سے پتہ چلایا ہے۔ ان کے سوشل میڈیا انٹرکشنز پر ان کے پیغام سے لاکھوں کے لاکھوں لوگوں نے ان کی طرف سے پتہ چلایا ہے۔ ان کے سوشل میڈیا انٹرکشنز پر ان کے پیغام سے لاکھوں کے لاکھوں لوگوں نے ان کی طرف سے پتہ چلایا ہے
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