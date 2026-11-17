عاصم اظہر کی وائرل تصاویر پر منگنی کی افواہیں بے بنیاد، ٹیم کی جانب سے کوئی تصدیق نہیں
پاکستان کے معروف گلوکار عاصم اظہر کی نامعلوم خاتون کے ساتھ وائرل تصاویر پر ان کی منگنی کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، تاہم ان کی ٹیم نے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی۔
پاکستان کے معروف گلوکار عاصم اظہر کے بارے میں سوشل میڈیا پر منگنی کی افواہیں گردش کرنے لگی ہیں، جس کی وجہ ان کی ایک نامعلوم خاتون کے ساتھ نئی تصاویر کا وائرل ہونا ہے۔ ان تصاویر کو دیکھ کر مداحوں میں گھڑیاں چل رہی ہیں کہ کہیں ان کے کیریئر کی دوسری شادی یا منگنی کا اعلان نہیں ہونا چاہیے۔
تصاویر کا بصری تجزیہ اور حقیقت
وائرل ہونے والی تصاویر میں عاصم اظہر کریم رنگ کے روایتی لباس میں ملبوس نظر آ رہے ہیں، جو کہ کسی رسم یا تقریب کا اشارہ دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود خاتون نے ہلکے سبز رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا ہے، جس نے سوشل میڈیا صارفین کو مزید کنجوس کر دیا ہے۔Also readحضرت بلال اور پاکستان میں افریقی مسلمانوں کی legacy
سوشل میڈیا پر مختلف صارفین نے ان تصاویر پر تبصرے کرتے ہوئے گلوکار کو مبارکباد پیش کی ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ عاصم اظہر یا ان کی ٹیم کی جانب سے منگنی کی کوئی سرکاری یا رسمی تصدیق اب تک نہیں کی گئی ہے۔ اس طرح کی افواہیں اکثر غیر مصدقہ ذرائع سے شروع ہوتی ہیں اور بغیر کسی توثیق کے پھیلتی ہیں۔
پچھلی رومانوی خبریں اور موجودہ صورتحال
گزشتہ کچھ عرصے سے عاصم اظہر اور اداکارہ ہانیہ عامر کے درمیان دوبارہ قربتوں کی خبریں بھی سوشل میڈیا اور گوسپ میگزینز میں گردش کر رہی ہیں، تاہم دونوں فنکاروں نے ان افواہوں کی کوئی تصدیق نہیں کی ہے۔ یہ صورتحال عوامی دلچسپی کو مزید بڑھا رہی ہے لیکن حقائق سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔
یاد رہے کہ عاصم اظہر کی اس سے قبل اداکارہ میرب علی سے منگنی بھی ہوئی تھی، جسے جون 2025 میں باہمی رضامندی سے ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ حال ہی میں پیش آیا ہے اور ابھی تک عاصم اظہر کی نجی زندگی میں کوئی نیا موڑ سامنے نہیں آیا ہے۔
خاندانی تقریب یا ذاتی ملاقات؟
تصاویر بظاہر کسی خاندانی تقریب کی لگ رہی ہیں، لیکن خاتون کی شناخت اور تقریب کی نوعیت تاحال واضح نہیں ہو سکی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ تصاویر کسی غیر ذاتی تقریب یا خاندانی جمع پلٹ کا حصہ ہوں، جسے غلط فہمی کی بنیاد پر رومانوی تعلق کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔
عاصم اظہر کی ٹیم کی جانب سے اب تک جاری کردہ کوئی بیان ان شادی یا منگنی کی افواہوں کی تردید نہیں کرتا، نہ ہی اس کی تصدیق کرتا ہے، جس سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ محض افواہوں پر مبنی ہے۔
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