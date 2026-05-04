عالمی تجارت میں تبدیلی: خطرات اور مواقع

عالمی تجارت ایک اہم موڑ پر کھڑی ہے، جہاں خطرات اور مواقع ایک ساتھ نمودار ہو رہے ہیں۔ ایک تنگ آبی گزرگاہ میں کشیدگی بڑھنے سے تیل کی قیمتیں دنیا بھر میں ہل گئیں، ایک وائرس پھیلنے سے دور دراز کے کارخانوں میں کام بند ہو گیا، اور ایک موبائل ایپلیکیشن کے کھلنے سے ایک چھوٹا پروڈیوسر براہ راست ان منڈیوں میں فروخت کرنے لگا جو پہلے ناقابل رسائی سمجھی جاتی تھیں۔ یہ الگ تھلگ واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ اس گہرے تبدیلی کے اشارے ہیں جو عالمی تجارت میں آ رہی ہے۔ دہائیوں تک، بین الاقوامی تجارت ایک خاموش اعتماد پر قائم تھی۔ مال بذریعہ قابلِ پیش گوئی راستوں منتقل ہوتے رہے، سپلائی چین سرحدوں کے پار قابلِ رشک درستگی کے ساتھ پھیلے ہوئے تھے، اور تعطل کو عارضی رکاوٹ کے بجائے ساختاری حقیقت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ کارکردگی بنیادی اصول تھی، اور اس نے ترقی، پیمانے اور انضمام کو فروغ دیا۔ تاہم، یہ اعتماد اب کمزور ہو گیا ہے۔ کووڈ-19 کی وبا نے عالمی تجارت کو توڑ نہیں دیا۔ اس نے اس بات کو آشکار کیا کہ یہ کس قدر کشیدہ ہو چکی تھی۔ رفتار اور لاگت کے لیے ڈیزائن کیے گئے نظام دباؤ کے تحت ٹوٹ گئے۔ ایک ہی تعطل براعظموں میں پھیل گیا۔ بندرगाह رک گئے، کنٹینر بیک لاگز میں غائب ہو گئے، اور ہموار عالمگیریت کا دھوکا ایک زیادہ نازک حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ کارکردگی نے خاموشی سے لچک کو تبدیل کر دیا تھا۔ آج، یہ نازک صورتحال ایک بار پھر جانچ پڑتال کر رہی ہے، اس بار ہرمز کی تنگ آبنائے کے ذریعے، جہاں سے دنیا کے تقریباً پانچویں حصے کا تیل گزرتا ہے۔ نتائج اب تخمینی نہیں ہیں۔ عالمی سپلائی چین کو بحال ہونے میں مہینے لگنے کی توقع ہے، جس سے پیداوار کا نقصان اور قیمتوں کا دباؤ بڑھ جائے گا۔ نمو، جو ایک بار 3.
4 فیصد پر متوقع تھی، اب 3.1 فیصد تک سست ہونے کی امید ہے۔ افراط زر، جو کہ کم ہونا شروع ہو گیا تھا، دوبارہ بڑھ رہا ہے، 3.8 فیصد سے بڑھ کر 4.4 فیصد ہو گیا ہے۔ (اقوام متحدہ کا عالمی اقتصادی جائزہ، 2024) یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسے نظام کے اندر دباؤ کے اشارے ہیں جو پہلے ہی اپنی حدود پر کام کر رہا ہے۔ اینٹونیو گوتیرس کی وارننگ سخت ہے۔ جتنا زیادہ اہم تجارتی راستے متاثر رہیں گے، نقصان کو پلٹنا اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ اگر تعطل برقرار رہے تو، افراط زر 6 فیصد سے تجاوز کر سکتا ہے جبکہ عالمی نمو 2 فیصد کی طرف گر سکتی ہے، جو کہ کساد بازاری کے قریب ایک نامناسب علاقہ ہے۔ بوجھ، ہمیشہ کی طرح، برابر سے بانٹا نہیں جائے گا۔ ترقی پذیر ممالک، جو پہلے ہی قرض اور ساختاری کمزوریوں کا شکار ہیں، کو سب سے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا: ملازمتیں کھونے، غربت بڑھنے اور خوراک کی عدم تحفظ گہری ہونے کا خطرہ ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ایک سیاسی بحران نہیں ہے۔ یہ جدید تجارت کا ایک ساختاری تناؤ کا امتحان ہے۔ اسی وقت، ایک اور تبدیلی نظام کو اندر سے دوبارہ تشکیل دے رہی ہے۔ Temu اور Shein جیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز تجارت کی روایتی پرتوں کو ختم کر رہے ہیں، جس سے مینوفیکچررز براہ راست صارفین تک پہنچنے، تقسیم کاروں، تھوک فروشوں اور خوردہ فروشوں کو نظر انداز کرنے کے قابل ہو رہے ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں بین الاقوامی تجارت کو بیان کیا تھا۔ پیداوار اور خریداری کے درمیان فاصلہ کبھی اتنا کم نہیں رہا۔ ظاہری طور پر، یہ مواقع کو بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ صارفین کو کم قیمتوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ چھوٹے پروڈیوسرز کو عالمی منڈیوں میں داخل ہونے کے راستے مل رہے ہیں جو پہلے ان کے لیے بند تھے۔ لیکن یہ تبدیلی اتنی سادہ نہیں ہے۔ وہ قدر جو ایک بار متعدد ثالثی کے ذریعے تقسیم کی جاتی تھی، وہ غائب نہیں ہوئی ہے۔ اسے دوبارہ منظم کیا گیا ہے، اور مرتکز کر دیا گیا ہے۔ پلیٹ فارمز اب کنٹرول کرتے ہیں کہ کیا دیکھا جاتا ہے، کیا قیمت لگائی جاتی ہے، اور کیا خریدا جاتا ہے۔ ان کے الگورتھم زیادہ غیر جانبدار انفراسٹرکچر کے بجائے گیٹ کیپرز کے طور پر کام کرتے ہیں، یہ طے کرتے ہیں کہ کون سے پروڈکٹ سامنے آتے ہیں، کون سے پروڈیوسرز پھلتے پھولتے ہیں، اور کون غائب رہتے ہیں۔ رسائی وسیع ہوتی ہے، لیکن کسی اور کی شرائط پر۔ مارجنز کم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ رسائی بڑھ جاتی ہے۔ ایک تعطل زدہ شپنگ روٹ، ایک عالمی وبائی مرض، اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز کا عروج اتفاقی نہیں ہے۔ یہ تجارت کی خود کو دوبارہ تشکیل دینے کا عمل ہے۔ نظام تیز، زیادہ باہم مربوط اور زیادہ موثر ہو رہا ہے۔ لیکن یہ زیادہ نازک، زیادہ مرتکز اور اچانک جھٹکوں کے لیے زیادہ حساس بھی ہے۔ یہ وہ تضاد ہے جو ہمارے وقت کو بیان کرتا ہے۔ تجارت زیادہ قابل رسائی ہو رہی ہے، لیکن کم مستحکم۔ یہ مواقع کو بڑھا رہا ہے جبکہ کنٹرول کو مرتکز کر رہا ہے۔ وہی نظام جو ایک چھوٹے ادارے کو عالمی صارفین تک پہنچنے کی اجازت دیتا ہے، اسے ان تعطلوں کے لیے بھی بے نقاب کر سکتا ہے جن پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ گہری تشویش خود تعطل نہیں ہے، بلکہ اس کی مسلسل موجودگی ہے۔ تنازع اور عدم استحکام کا درد جنگ بندی کے ساتھ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے معاشی نتائج دیر تک رہتے ہیں، منڈیوں کو دوبارہ تشکیل دیتے ہیں، بحالی کو سست کرتے ہیں اور عدم مساوات کو بڑھاتے ہیں۔ عارضی جھٹکے ساختاری نقصانات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان جیسے ممالک کے لیے، یہ فوری سوالات اٹھاتا ہے۔ مسابقتیت کو اب صرف لاگت یا برآمدی حجم کے ذریعے نہیں ناپا جا سکتا۔ اسے لچک، موافقت اور ایک ایسے نظام کو نافذ کرنے کی صلاحیت کے ذریعے اندازا جانا چاہیے۔ بنیادی طور پر، تجارت کی لغت خود بدل رہی ہے۔ موازنہ فائدہ اب بھی متعلقہ ہے، لیکن یہ اب کافی نہیں ہے۔ جھٹکوں کے سامنے نمائش، اہم نوڈز پر کنٹرول، اور ردعمل کی رفتار وہ متغیرات بن رہے ہیں جو اہم ہیں۔ دنیا تجارت سے پیچھے ہٹ نہیں رہی ہے
