عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافہ: برینٹ 94 ڈالر فی بیرل
مشرق وسطیٰ کی کشیدگی اور ہرمز تنگہ میں خطرات کی وجہ سے عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ برینٹ اور ڈبلیو ٹی آئی کی قیمتوں میں نمایاں تبدیلی کا تفصیلی جائزہ۔
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کی بنیادی وجہ مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور تیل کی فراہمی کے سلسلے میں برپا ہونے والے شدید خدشات ہیں۔ ایشیائی تجارت کے ابتدائی سیشن میں یہ اضافہ سامنے آیا، جب کہ یمن کے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کی بڑی تیل کی ریفائنری کو نشانہ بنانے کے دعوے نے عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ کر دیا۔ آبنائے ہرمز میں کم از کم دو جہازوں کے مبینہ ایرانی بارودی سرنگوں سے ٹکرانے کی اطلاعات نے بحری نقل و حمل کے خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے۔
تیل کی قیمتوں میں اضافے کی تفصیلات
برینٹ خام تیل کے مستقبل کے سودوں کی قیمت میں 10 سینٹ یا 0.1 فیصد کا اضافہ ہوکر 94.71 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ یعنی ڈبلیو ٹی آئی خام تیل کی قیمت میں 35 سینٹ یا 0.4 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد یہ 84.03 ڈالر فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی۔ یہ اضافہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عالمی توانائی کی سپلائی چینز کو برقرار رکھنے کے لیے نئی چیلنجز پیش آ رہی ہیں۔Also readصرف ’سونگھ‘ کر کورونا وائرس کا سراغ لگانے والے کتے - ایکسپریس اردو
آبنائے ہرمز اور بحری نقل و حمل کے خطرات
آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کا ایک اہم شاہراہ ہے، جہاں تازہ اطلاعات کے مطابق کم از کم دو جہازوں نے مبینہ ایرانی بارودی سرنگوں سے ٹکر لیا ہے۔ اس واقعے نے عالمی منڈی میں سپلائی کے ممکنہ رکاوٹوں کے حوالے سے سرمایہ کاروں کی فکر میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کی ریفائنری کو نشانہ بنانے کے دعوے نے بھی توانائی کے شعبے میں عدم استحکام کے خدشات کو جنم دیا ہے۔
امریکی منڈی اور تھینکس گیونگ کی تعطیل
کاروباری اعداد و شمار کی روشنی میں، جمعرات کو امریکہ میں تھینکس گیونگ کی تعطیل کے پیش نظر ڈبلیو ٹی آئی خام تیل کے سودوں کی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی۔ اس وقت کے لیے ڈبلیو ٹی آئی خام تیل کی قیمت 84.03 ڈالر فی بیرل کی سطح پر برقرار ہے۔ یہ تعطیل عالمی تیل کی منڈیوں کے معمول کے کاروبار پر عارضی اثرات مرتب کر سکتی ہے، حالانکہ برینٹ خام تیل کی قیمت میں 0.1 فیصد کا اضافہ 94.71 ڈالر فی بیرل تک پہنچ چکا ہے۔
مشرق وسطیٰ میں سیاسی کشیدگی کا اثر
مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کو لاحق خطرات نے عالمی توانائی کی فراہمی کے حوالے سے تشویش کو انتہائی بڑھا دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے تمام آپشنز کھلے رکھنے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، جبکہ جیرڈ کشنر کی جانب سے ایرانی حکام سے متعدد ملاقاتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر عالمی تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سبب بن رہے ہیں اور سپلائی چین کے استحکام کو ٹیسٹ پر ڈال رہے ہیں۔
عوام اور صنعت پر ممکنہ اثرات
تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان ممالک کے لیے جو خام تیل کی درآمدات پر انحصار کرتے ہیں۔ مصر میں ہائی وے پر آئل ٹینکر میں آتشزدگی سے 31 افراد کے ہلاک اور 21 کے زخمی ہونے کا واقعہ بھی توانائی کے شعبے میں موجود خطرات کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں اس اضافے کے معاشی اثرات کا جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ یہ صارفین کی خریداری کی طاقت کو متاثر کر سکتا ہے۔
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