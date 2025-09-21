عالمی امن کا دن: پاک فوج کا کردار اور دیگر اہم خبریں

اقوام متحدہ کے زیر اہتمام عالمی امن کا دن منایا گیا، جس میں پاک فوج کے کردار کو سراہا گیا۔ اس کے علاوہ، حافظ آباد میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے ہونے والے حادثے، عمران خان کی ایکس پوسٹس کے خلاف درخواست اور بھارت کی جانب سے سکھ یاتریوں کو روکنے جیسے اہم واقعات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔
اقوام متحدہ کی جانب سے 21 ستمبر کو امن کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جو عالمی برادری کو امن کی اہمیت اور ضرورت کا احساس دلاتا ہے۔ عالمی امن کے لیے کی جانے والی کوششوں میں پاک فوج کا کردار ہمیشہ قابل تحسین رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے عالمی سطح پر قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں سے دنیا بخوبی واقف ہے، اور اس کے لیے کی جانے والی خدمات کو سراہتی ہے۔ پاکستانی امن دستے اقوام متحدہ کے مختلف مشنز میں نہایت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں امن کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ پاک فوج نے
ہمیشہ اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور لگن سے ان علاقوں میں کام کیا ہے، جہاں جنگوں اور تنازعات کی وجہ سے امن قائم کرنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے، اقوام متحدہ کے امن دستوں نے دنیا بھر میں امن اور سلامتی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائی گئیں۔ یہ دن نہ صرف امن کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ انسانی مصائب کے خاتمے، جنگوں اور اندرونی تنازعات سے متاثرہ ممالک میں دیرپا قیام امن کے لیے عالمی عزم کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستانی امن دستے اقوام متحدہ کے امن مشن کو انتہائی مہارت اور لگن سے پورا کرنے میں ہمیشہ پیش پیش رہے ہیں۔\اقوام متحدہ کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے، پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے، امن کے مبصرین کو ان کے مینڈیٹ کی تکمیل کے لیے ہر ممکن مدد اور رسائی فراہم کرتا ہے۔ 235,000 سے زائد پاکستانی فوجیوں نے دنیا کے 29 ممالک میں اقوام متحدہ کے 48 مشنز میں اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ یہ اعداد و شمار پاکستان کی عالمی امن کے لیے کی جانے والی کوششوں اور اس کے عزم کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پاکستانی امن دستوں نے امن کی بحالی اور قیام کے لیے اعلیٰ سطح پر کوششیں کی ہیں، جو مستقبل میں بھی جاری رہیں گی۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کے قیام امن کے لیے اپنی دیرینہ وابستگی پر فخر ہے، اور وہ ہمیشہ عالمی امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔\اس کے علاوہ، دیگر خبروں پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے۔ حافظ آباد میں ایک المناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 5 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی ایکس پوسٹس کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ یہ ایک اہم قانونی معاملہ ہے جس پر عدالت میں بحث ہوگی۔ بھارت کی جانب سے سکھ یاتریوں کو روکنے کا اقدام بھی سامنے آیا ہے، جسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں اور حالاتِ حاضرہ سے متعلق دیگر معلومات پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
