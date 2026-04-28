عالمی کانفرنس میں معدنی ایندھنوں کے خاتمے پر زور

کولمبیا میں منعقد ہونے والی عالمی کانفرنس میں 50 سے زائد ممالک نے معدنی ایندھنوں کے استعمال کو مرحلہ وار ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تنازع نے توانائی کی حفاظت اور تجدید پذیری کی طرف منتقلی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔
کولمبیا میں منعقد ہونے والی پہلی عالمی کانفرنس میں 50 سے زائد ممالک نے جمعہ کے روز معدنی ایندھن وں کے استعمال کو مرحلہ وار ختم کرنے کے لیے ایک اہم پیش قدمی کی ہے۔ ایران جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والے عالمی توانائی بحران نے تیل، گیس اور کوئلے پر انحصار کے خطرات کو واضح کر دیا ہے۔ سانتا مارٹا میں منعقدہ اس افتتاحی کانفرنس میں وزرا اور موسمیاتی نمائندے معدنی ایندھن وں سے منتقلی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عالمی توانائی کی شدید قلت اور ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تناظر میں یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ کولمبیا کی ماحولیات کی وزیر ایرین ویلیز ٹورس نے دو روزہ مذاکرات کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہونا چاہیے۔ یہ کانفرنس اقوام متحدہ کی موسمیاتی بات چیت کو نظر انداز کرتی ہے اور یہ اس کی ناکامی کا اظہار کرتی ہے کہ وہ معدنی ایندھن وں سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے، جو کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کا ایک بڑا سبب ہیں۔ تاہم، وزرا نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع کی وجہ سے پیدا ہونے والی عدم استحکام نے بھی تجدید پذیری کی طرف منتقلی کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ یورپی یونین کے موسمیاتی نمائندے وپکے ہوکسترا نے ساحلی شہر میں مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے دوران یورپ کو روزانہ نصف ارب یورو کا نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی اقدامات کے لیے معدنی ایندھن وں سے آگے بڑھنا پہلے ہی ایک اچھا سبب تھا، لیکن اب یہ تجارتی وجوہات اور آزادی کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ کانفرنس گزشتہ سال کے آخر میں اعلان کی گئی تھی، لیکن منتظمین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ نے معدنی ایندھن وں کے استعمال کو ختم کرنے کے معاملے کو مزید تقویت بخشی ہے۔ کچھ حکومتیں سپلائی میں موجود کمی کو پورا کرنے کے لیے مختصر مدت میں معدنی ایندھن وں کی پیداوار میں اضافہ کرنے پر غور کر رہی ہیں، جو کہ موسمیاتی عزائم اور توانائی کی حفاظت کے درمیان کشیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ کانفرنس میں شرکت کرنے والوں میں کینیڈا، ناروے اور آسٹریلیا جیسے بڑے معدنی ایندھن وں کے پیدا کنندگان، اور نائیجیریا، انگولا اور برازیل جیسے ترقی پذیر تیل کے غول شامل ہیں۔ ترکی اور ویتنام جیسے کوئلے پر منحصر ابھرتے ہوئے بازاروں اور موسمیاتی جھٹکوں کے لیے انتہائی کمزور چھوٹے جزیرے کے ممالک بھی اس میں شامل ہیں۔ تاہم، دنیا کے سب سے بڑے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کنندگان، بشمول امریکہ، چین اور بھارت، کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی تیل سے مالا مال خلیج ریاستیں شرکت کر رہی ہیں۔ توقع ہے کہ کانفرنس کوئی قانونی طور پر پابند عزم نہیں کرے گی، لیکن ایک سائنسی پینل نے شریک حکومتوں سے معدنی ایندھن وں کی توسیع کو روکنے پر غور کرنے کا مطالبہ کیا ہے، دیگر تجاویز کے ساتھ۔ برطانیہ کے خصوصی موسمیاتی نمائندے راچیل کیٹ نے اے ایف پی کو سانتا مارٹا میں پیر کو بتایا کہ بہت سے ممالک یہاں نیک نیتی سے کام کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ ایک پیچیدہ چیلنج کو حل کیا جا سکے جو بحران کی وجہ سے مزید ضروری ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ان مسائل پر بات کرنے کا موقع ملنے پر تازگی محسوس ہو رہی ہے، بغیر اس وجودی سوال پر بحث کرنے کی ضرورت کے کہ کیا ہمیں یہ کرنا ضروری ہے۔ پیر کو حکومت کے مندوبین کے پہنچنے کے ساتھ ہی، فعال کارکنوں نے کیریبین شہر کی سڑکوں اور ساحلوں پر معدنی ایندھن وں کے خلاف احتجاج کیا۔ کولمبیا ، جو نیدرلینڈ کے ساتھ کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کر رہا ہے، کوئلے اور تیل کی برآمدات سے ہونے والی آمدنی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، جیسا کہ کانفرنس میں شرکت کرنے والے دیگر ترقی پذیر معدنی ایندھن وں کے پیدا کنندگان بھی کرتے ہیں۔ دیگر ایجنڈا آئٹمز میں، ممالک معدنی ایندھن وں کی پیداوار اور استعمال کو منصفانہ طریقے سے کیسے کم کریں اور تجدید پذیری توانائی میں سرمایہ کاری کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے والے سبسڈی وں کو کیسے اصلاح کریں، پر غور کریں گے۔ پیر کو انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار سسٹینیبل ڈویلپمنٹ کے تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ حکومتیں ابھی بھی تجدید پذیری کے متبادل کے مقابلے میں معدنی ایندھن وں پر پانچ گنا زیادہ عوامی رقم خرچ کر رہی ہیں۔ اتوار کو، ایک سائنسی پینل نے پالیسی کے اختیارات کا ایک 12 نکاتی'مینو' جاری کیا جس میں'تمام نئے اور توسیع شدہ معدنی ایندھن وں کی تلاش اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو روکنا' شامل تھا۔ برازیلی سائنٹسٹ کارلوس نوبرے، جو اقوام متحدہ کے موسمیاتی مشاورتی پینل کے سابق رکن ہیں، نے اے ایف پی کو بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معدنی ایندھن وں کی کوئی نئی تلاش بالکل جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب تجدید پذیری توانائی میں ریکارڈ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو محفوظ سطح پر رکھنے کے لیے رفتار ابھی بھی بہت سست ہے۔ نوبرے نے کہا کہ اگر ہم کوئی نئی تلاش نہ کریں تو بھی، تیل، کوئلہ اور قدرتی گیس کی موجودہ مقدار 2050 تک درجہ حرارت کو ڈھائی ڈگری تک بڑھا دے گی۔ دنیا پہلے ہی قبل صنعتی دور کے مقابلے میں تقریباً 1.
4 ڈگری سینٹی گریڈ گرم ہو چکی ہے اور آنے والے برسوں میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کرنے کا خطرہ ہے۔ اس حد سے اوپر، سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ مرجان کی چٹانیں اور گرین لینڈ کی برف کی چادریں غائب ہو سکتی ہیں، جن کے دیگر تباہ کن اور ناقابل واپسی اثرات مرتب ہوں گے
