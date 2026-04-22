عالمی اور مقامی سطح پر سونے کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان جاری

بین الاقوامی اور مقامی صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے روز بڑی کمی، عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا 12 ڈالر سستا ہو گیا جبکہ پاکستان میں بھی قیمتوں میں نمایاں گراوٹ دیکھی گئی۔
عالمی اور مقامی صرافہ بازار وں میں سونے کی قیمت وں میں مسلسل گراوٹ کا رجحان جاری ہے، جس سے سرمایہ کاروں اور خریداروں کی توجہ ایک بار پھر قیمتی دھاتوں کی مارکیٹ کی جانب مرکوز ہو گئی ہے۔ بدھ کے روز بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں 12 ڈالر کی نمایاں کمی دیکھی گئی، جس کے بعد عالمی سطح پر سونے کی قیمت 4 ہزار 766 ڈالر فی اونس کی سطح پر آ چکی ہے۔ ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ عالمی منڈیوں میں امریکی ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ اور سرمایہ کاروں کی جانب سے منافع خوری کے رجحان کے باعث سونے کی قیمت وں میں یہ کمی واقع ہوئی ہے، جس کے اثرات دنیا بھر کی مقامی منڈیوں پر براہ راست مرتب ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی مقامی مارکیٹوں میں بھی عالمی منڈی کے زیر اثر سونے کی قیمت وں میں بڑی کمی دیکھی گئی۔ 24 قیراط سونے کے فی تولہ نرخوں میں 1200 روپے کی کمی ہوئی، جس کے بعد سونے کی نئی قیمت 4 لاکھ 98 ہزار 962 روپے فی تولہ تک محدود ہو گئی ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کے نرخوں میں بھی 1029 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی اور نئی قیمت 4 لاکھ 27 ہزار 779 روپے ہو گئی ہے۔ صرف سونا ہی نہیں بلکہ چاندی کی قیمتوں میں بھی مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ چاندی کی فی تولہ قیمت میں 34 روپے کی کمی کے بعد نرخ 8 ہزار 324 روپے جبکہ 10 گرام چاندی 29 روپے کی کمی سے 7 ہزار 136 روپے پر آ گئی ہے۔ یہ کمی ان صارفین کے لیے خوش آئند ہے جو شادی بیاہ یا سرمایہ کاری کے لیے سونے کی خریداری کے منتظر تھے۔ دوسری جانب ملکی معاشی صورتحال میں بہتری کے اشارے بھی مل رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو ایک ارب ڈالر کی مزید رقم موصول ہو چکی ہے، جس سے ملک کے زرمبادلہ کے ذخائر میں بہتری کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے عالمی مارکیٹ میں اپنے یورو بانڈ کے حجم کو 75 کروڑ ڈالر تک بڑھا دیا ہے، جسے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی جانب سے زبردست پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ معاشی استحکام کے ان اقدامات سے ملک میں افراط زر کے دباؤ کو کم کرنے اور روپیہ کی قدر کو مستحکم رکھنے میں مدد ملے گی۔ سونے کی قیمت وں میں کمی اور معاشی شعبے میں مثبت پیش رفت کے باعث مجموعی طور پر ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہونے کی امید کی جا رہی ہے.
