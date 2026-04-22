عالمی یومِ ارض 2026: ہماری طاقت، ہمارا سیارہ کے عزم کے ساتھ ماحولیاتی تحفظ کا اعادہ

دنیا بھر میں آج یومِ ارض منایا جا رہا ہے جس کا مقصد کلین انرجی اور ماحولیاتی جوابدہی پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اس سال کا مرکزی موضوع ہماری طاقت، ہمارا سیارہ ہے، جو اجتماعی کوششوں سے زمین کو محفوظ بنانے پر زور دیتا ہے۔
دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج بروز بدھ عالمی یومِ ارض منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا بنیادی مقصد ماحولیات ی تبدیلیوں اور کرہ ارض کے تحفظ کے بارے میں عوامی شعور بیدار کرنا ہے۔ سن 2026 کے لیے یومِ ارض کا مرکزی موضوع ہماری طاقت، ہمارا سیارہ رکھا گیا ہے، جس کا محور کلین انرجی یعنی صاف ستھری توانائی کے حصول کو تیز کرنا، مقامی سطح پر ماحولیات ی مسائل کا حل تلاش کرنا اور ماحولیات ی جوابدہی کو یقینی بنانا ہے۔ عالمی یومِ ارض کا آغاز پہلی بار 22 اپریل 1970 کو امریکہ اور کینیڈا میں ہوا تھا، جبکہ 1990 میں
اسے ایک بین الاقوامی دن کا درجہ دیا گیا تاکہ دنیا بھر کے لوگوں کو فطرت اور ماحول کے دفاع کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جا سکے۔ موجودہ دور میں ماحولیاتی تحفظ کو معاشی دباؤ، تنازعات، موسمیاتی اثرات اور بدلتی ہوئی سیاسی ترجیحات کی وجہ سے شدید خطرات کا سامنا ہے۔ ماحولیاتی پالیسیوں کا براہِ راست اثر گھریلو اخراجات، مقامی حکومتوں اور قومی معیشتوں پر پڑتا ہے، جس سے یوٹیلیٹی قیمتیں، زرعی پیداوار، قدرتی آفات سے نمٹنے کے اخراجات اور صحتِ عامہ کے نظام متاثر ہوتے ہیں۔ اسی لیے مقامی برادریوں کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ادارہ جاتی کمزوریوں کے باوجود ماحولیاتی تحفظ کے تسلسل اور جوابدہی کو برقرار رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ اس سال کی مہم دنیا بھر کی کمیونٹیز سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ صاف ہوا، صاف پانی، پائیدار توانائی اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ مستقبل کو یقینی بنایا جا سکے۔ ماحولیاتی تحفظ کی یہ تحریک عوامی طاقت کی بدولت دنیا کی سب سے بڑی مہمات میں سے ایک بن چکی ہے۔ اس تحریک کی اصل قوت اس کا اجتماعی نوعیت کا ہونا ہے، جہاں لاکھوں افراد مل کر حکومتوں اور کارپوریٹس کو سخت ماحولیاتی وعدے کرنے اور عملی اقدامات اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ جب لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں پائیدار انتخاب کرتے ہیں اور عوامی مہمات میں حصہ لیتے ہیں، تو وہ تبدیلی کے محرک بن جاتے ہیں۔ اجتماعی عمل کا اندازہ صحتِ عامہ میں بہتری، ماحولیاتی توازن اور خطوں کی معاشی لچک سے لگایا جا سکتا ہے۔ یومِ ارض کی تاریخ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انسان سرحدوں سے بالاتر ہو کر مشترکہ وسائل کے تحفظ کے لیے کام کریں، تو وہ کرہ ارض کو درپیش بڑے بحرانوں پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس دوران حکومتِ پاکستان کے اعلیٰ حکام بھی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون پر زور دے رہے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران علاقائی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے، جو کہ ماحولیاتی اور سیاسی استحکام کے لیے ایک اہم پیشرفت ہے
