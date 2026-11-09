عالمی بینک کا پاکستان کو 1.7 ارب ڈالر قرض: اصلاحات اور ٹیکس توسیع کا نیا پروگرام
حکومت پاکستان نے عالمی بینک سے 1.7 ارب ڈالر کے قرض پیکیج کا مکمل فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ٹیکسوں کا دائرہ وسیع کیا جا سکے اور سرکاری اخراجات میں کمی لائی جا سکے۔
حکومت پاکستان نے عالمی بینک سے 1.7 ارب ڈالر کے کثیر المراحل قرض پیکیج کے مکمل فائدہ اٹھانے کا اہم فیصلہ کیا ہے۔ اس وژن کو پورا کرنے کے لیے وفاقی حکومت ٹیکسوں کے دائرہ کار کو وسیع کرنے، سرکاری اخراجات میں کمی لانے اور انہیں آئینی اختیارات کی تقسیم کے مطابق سمیٹنے پر توجہ دے رہی ہے۔
اگرچہ پہلے مرحلے میں قرض کے استعمال اور اصلاحات پر عمل درآمد کی رفتار سست رہی ہے، تاہم حکومت نے اس پیکیج کو ترک کرنے کے بجائے اسے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پبلک ریسورسز فار انکلوسیو ڈیولپمنٹ شروع کیا گیا ہے جس میں وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ چاروں صوبائی حکومتیں شامل ہیں۔Also readGaza boys turn to football to forget, for a moment, the war
قرض کی تفصیلی تقسیم اور منظوری
ملٹی فیز پروگرام میٹک ایپروچ کے تحت مجموعی طور پر تقریبا 1.7 ارب ڈالر فراہم کیے جائیں گے، جن میں سے 700 ملین ڈالر کی منظوری گزشتہ سال دی جا چکی ہے۔ پہلے مرحلے کے 700 ملین ڈالر میں وفاقی حکومت کے لیے 600 ملین ڈالر اور سندھ حکومت کے لیے 100 ملین ڈالر شامل ہیں۔
وفاقی حکومت نے دسمبر 2025 میں 600 ملین ڈالر کا قرض حاصل کیا تھا، جبکہ عالمی بینک نے اس قرض کے نفاذ سے متعلق اپنی مسلسل دو رپورٹس میں پیشرفت کو درمیانے درجے کا تسلی بخش قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ قرض کی منظوری 19 دسمبر 2025 کو دی گئی تھی، تاہم اس وقت تک اس کا نفاذ شروع نہیں ہوا تھا۔
گزشتہ ماہ جاری ہونے والی دوسری رپورٹ میں بھی یہی درجہ بندی برقرار رکھی گئی، لیکن اس میں پیشرفت میں بہتری کا ذکر کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق قرض 14 مئی 2026 کو مؤثر ہوا اور 29 جون 2026 کو 164.5 ملین ڈالر کی پیشگی رقم جاری کی گئی۔
آئندہ مراحل میں صوبائی حصہ داری
اس پروگرام کے اگلے مرحلے میں خیبر پختونخوا حکومت کے لیے 200 ملین ڈالر کا قرض منظور کیا جا رہا ہے۔ تیسرے اور چوتھے مرحلے میں بلوچستان اور پنجاب حکومتوں کو بھی قرض فراہم کیا جائے گا، جس سے صوبائی سطح پر اصلاحات کو مزید تقویت ملے گی۔
ٹیکس محصولات میں اضافے کی نئی حکمت عملی
عالمی بینک کے مطابق قرض پیکیج کے تین بنیادی مقاصد ٹیکس محصولات میں اضافہ، سرکاری اخراجات کی ترجیحات اور کارکردگی بہتر بنانا، اور مالیاتی و عوامی خدمات سے متعلق اعداد و شمار کے نظام کو مضبوط بنانا شامل ہیں۔
قرض کی اہم شرائط میں زرعی آمدن پر مؤثر ٹیکس عائد کرنا، جائیدادوں کی ٹیکس وصولی بہتر بنانا، زمینوں کے ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنا، اور جائیدادوں کی یکساں بنیادوں پر قیمتوں کا تعین شامل ہے۔ یہ تمام اقدامات مالیاتی استحکام کو یقینی بنانے اور عوامی خدمات کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔
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