عالمی تیل کی قیمتوں میں کمی، امریکی ذخائر میں اضافے کی اطلاعات
امریکا میں خام تیل اور ایندھن کے ذخائر میں اضافے کے بعد عالمی منڈی میں قیمتوں میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے باوجود رسد کے خدشات برقرار ہیں۔
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان جاری ہے جس کی بنیادی وجہ امریکہ میں ایندھن کے ذخائر میں نمایاں اضافہ ہے۔ امریکہ میں تیل اور ایندھن کے ذخائر میں اضافے کی اطلاعات کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تاہم، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری فوجی کشیدگی اور آبنائے ہرمز کے راستے تیل کی ترسیل میں رکاوٹوں کے باعث قیمتوں میں کمی محدود رہی۔
تیل کی قیمتوں میں کمی کی تفصیلات
پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بج کر 49 منٹ پر امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (ڈبلیو ٹی آئی) خام تیل کے مستقبل کے سودوں کی قیمت میں 56 سینٹ یا 0.65 فیصد کمی دیکھی گئی۔ اس کمی کے بعد تیل کی فی بیرل قیمت 85.45 ڈالر پر آ گئی۔Also readامریکی نیشنل سکیورٹی ایجنسی کا کمپیوٹر نیٹ ورک معطل، کمپس بند
اسی دوران عالمی معیار سمجھے جانے والے برینٹ خام تیل کی قیمت بھی 16 سینٹ یعنی 0.17 فیصد گر کر 92.98 ڈالر فی بیرل پر آ گئی۔ مارکیٹ ماہرین کے مطابق یہ کمی معمولی ہے اور اس کے پیچھے رسد کے حوالے سے خدشات میں کمی کا عمل کارفرما ہے۔
امریکی ذخائر میں اضافے کی اعداد و شمار
مارکیٹ ذرائع نے منگل کو امریکی پیٹرولیم انسٹی ٹیوٹ کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ 13 نومبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران امریکہ کے خام تیل کے ذخائر میں 52 لاکھ 80 ہزار بیرل کا اضافہ ہوا۔
اسی عرصے میں پیٹرول کے ذخائر 51 لاکھ 20 ہزار بیرل بڑھ گئے، جبکہ ڈیزل اور دیگر کشید شدہ ایندھن کے ذخائر میں 3 لاکھ 51 ہزار بیرل کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ان اعداد و شمار سے مارکیٹ میں مایوسی کا ماحول پیدا ہوا کیونکہ زیادہ ذخائر کا مطلب عام طور پر قیمتوں میں کمی ہے۔
جیو پولیٹیکل کشیدگی اور فراہمی کے خدشات
امریکہ میں تیل اور ایندھن کے ذخائر بڑھنے سے رسد کے حوالے سے خدشات میں کمی آئی، جس کا اثر قیمتوں پر پڑا۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان جاری فوجی کشیدگی نے مارکیٹ کو متحرک رکھا۔ آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی آمدورفت میں رکاوٹوں نے عالمی تیل کی فراہمی کے بارے میں خدشات برقرار رکھے ہیں۔
اسی وجہ سے امریکی ذخائر میں اضافے کے باوجود عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جیو پولیٹیکل صورتحال تیل کی قیمتوں کو متاثر کرنے والی اہم ترین قوتوں میں سے ایک ہے۔
امریکی پوزیشن اور خطے کی صورتحال
امریکہ کے پراسرار جوہری بم B94 کا انکشاف ہوا ہے، جس کے لیے منصوبے کے لیے کروڑوں ڈالر مختص کیے گئے ہیں۔ تاہم، ایرانی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران سے امریکی سرزمین کو کوئی فوری خطرہ نہیں ہے۔
یہ بیان مارکیٹ کے لیے ایک مثبت نشانی سمجھا جا رہا ہے، لیکن پورا تنازعہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔
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