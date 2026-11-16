عالمی میڈیا پر مغربی انحصار: نیوز ایجنسیوں کی تاریخ اور اثرات
یہ رپورٹ عالمی خبر رساں ایجنسیوں کی تاریخ، مغربی انحصار اور غیر جانبدار تحریک کی کوششوں کا تجزیہ پیش کرتی ہے جو اطلاعاتی خودمختاری کے لیے لڑ رہی ہیں۔
دنیا بھر میں تجارت، کرنسی، اور قیمتی معدنیات کی قیمتیں بنیادی طور پر مغربی معاشی مراکز لندن اور نیویارک میں طے پاتی ہیں۔ امریکی ڈالر عالمی لین دین کا سب سے بڑا معیار ہے اور اسٹیٹک ایکسچینجز میں ہونے والی چھوٹی سی تبدیلی کا اثر عالمی معیشت پر فوری طور پر مرتب ہوتا ہے۔ یہ منظر نامی ایک ایسا نظام ہے جس میں چند بڑی مغربی خبر رساں ایجنسیاں معلومات کے بہاؤ پر مکمل کنٹرول رکھتی ہیں۔
تاریخی پس منظر اور کارٹیل کی تشکیل
انیسویں صدی میں ٹیلی گراف کی ایجاد کے بعد معلومات کی ترسیل میں انقلاب آ گیا جس نے عالمی رابطوں کی بنیاد رکھی۔ جرمنی میں 'وولف ٹیلی گرافک بیورو'، برطانیہ میں اٹھارہ سو اکیاون میں 'رائٹرز نیوز ایجنسی'، اور فرانس میں 'اڑانس فرانس' کا قیام عمل میں آیا۔ اٹھارہ سو انسٹھ میں ان تینوں اداروں نے مل کر دنیا کے مختلف حصوں کو باہمی معاہدے کے تحت بانٹ لیا۔ اس معاہدے کے تحت ہر ایجنسی مخصوص علاقے کی ذمہ داری سنبھالتی تھی اور دیگر علاقوں کی خبریں ایک دوسرے کو فراہم کرتی تھیں، جس سے مغربی دنیا نے معلومات کے عالمی بہاؤ پر انوکھا کنٹرول قائم کر لیا۔Also readیوکرین نے روس پر تاریخی ڈرون حملہ کیا
غیر جانبدار تحریک اور متبادل نظام
دوسری عالمی جنگ کے بعد جب نوآبادیاتی ممالک نے آزادی حاصل کی، تو انہوں نے اطلاعاتی انحصار کو ایک نئی شکل میں 'نیو کولونیل ازم' کے طور پر دیکھا۔ بھارت کے جواہر لال نہرو، مصر کے جمال ناصر، گھانا کے کوامے نکرومہ، انڈونیشیا کے سوئیکارنو اور یوگوسلاویہ کے مارشل ٹیٹو جیسے رہنماؤں نے مل کر انیس سو پچپن میں بنڈونگ کانفرنس کا آغاز کیا۔ اس کوشش کے نتیجے میں انیس سو اکسٹھ میں بلغراد میں غیر جانبدار تحریک کی بنیاد پڑی، جس نے ترقی پذیر ممالک کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔
ناناناپ اور یوگوسلاویہ کا کردار
غیر جانبدار تحریک کے ارکان کی تعداد انیس سو ستر کی دہائی تک نوے تک پہنچ گئی، جس میں فیدل کاسترو، معمر قذافی اور یاسر عرفات جیسے رہنماؤں نے اہم کردار ادا کیا۔ انیس سو پچھتر میں انہوں نے مشترکہ خبری اتحاد 'ناناناپ' قائم کیا، جس کے انتظامی بوجھ یوگوسلاویہ کی خبر رساں ایجنسی 'تن یگ' نے سنبھالا۔ تن یگ نے نہ صرف یوگوسلاویہ کی خبریں بلکہ مختلف زبانوں میں تیار کی گئی خبریں بھی ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکا کی ایجنسیوں کو فراہم کیں، جس سے عالمی سطح پر ایک متبادل نیٹ ورک وجود میں آیا۔
مغربی میڈیا کی تنقید اور متبادل میگزینز
ترقی پذیر ممالک کا الزام تھا کہ مغربی ایجنسیاں تیسری دنیا سے صرف جنگیں، بیماریاں اور عدم استحکام کی خبریں شائع کرتی ہیں کیونکہ ایسی خبریں مغربی قارئین میں زیادہ فروخت ہوتی ہیں۔ اس صورتحال کو توڑنے کے لیے انیس سو چوہتر میں ارجنٹینا، برازیل اور یوروگوئے کے صحافیوں نے 'تھرڈ ورلڈ' میگزین کا اجرا کیا، جس کے پرتگیزی ایڈیشن کی اشاعت ایک لاکھ پچپن ہزار تک پہنچی۔ یہ میگزین دو ہزار چار تک غیر جانبدار تحریک کے ایک سو آٹھ خبری اداروں سے منسلک رہا اور نسلی امتیاز اور آزادی کی تحریकों کے بارے میں مغربی بلیک آؤٹ کو توڑنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔
موجودہ چیلنجز اور مستقبل کا منظر
مغرب کی جانب سے دی جانے والی اقتصادی امداد میں اکثر سیاسی اور معلوماتی شرائط شامل ہوتی تھیں، جس نے ترقی پذیر ممالک کو خود مختاری کے عمل میں مشکل پیش آئی۔ انیس سو نوے کی دہائی میں یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے کے بعد تن یگ کا اثر کم ہو گیا اور غیر جانبدار تحریک کے تحت قائم براڈکاسٹنگ تنظیم بھی رکن ممالک کی پالیسیوں میں عدم ہم آہنگی کی وجہ سے ناکام قرار پائی۔ آج بھی عالمی سطح پر معلومات کا بہاؤ مغربی ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہے، جو کہ عوام کی رائے کو تشکیل دینے میں گہرا اثر رکھتی ہیں۔
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