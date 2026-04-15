عالمی بینک کا ایک ارب افراد کے لیے محفوظ پانی تک رسائی کو بہتر بنانے کا منصوبہ

عالمی بینک نے 'واٹر فارورڈ' پروگرام کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد آئندہ چار سالوں میں ایک ارب افراد کے لیے محفوظ پانی تک رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ اس پروگرام کے تحت قابل اعتماد پانی کی خدمات کو بڑھایا جائے گا اور خشک سالی و سیلاب کے خلاف نظام کو مضبوط کیا جائے گا۔
عالمی بینک نے بدھ کے روز ایک ایسے منصوبے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد آئندہ چار سالوں میں ایک ارب افراد کے لیے محفوظ پانی تک رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ 'واٹر فارورڈ' نامی یہ پروگرام قابل اعتماد پانی کی خدمات کو وسعت دے گا اور خشک سالی اور سیلاب کے خلاف موجودہ نظام کو مضبوط بنائے گا۔ بینک کے مطابق، اس کے اپنے فنڈز اور تکنیکی مشورے 2030 تک تقریباً 40 کروڑ افراد کو پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے میں مدد کریں گے، جبکہ باقی ماندہ ضرورت شراکت داروں کے تعاون سے پوری کی جائے گی۔
عالمی بینک کے صدر، اجے بنگا نے زور دیا کہ پانی کا حصول اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آیا لوگ کام کرنے کے لیے صحت مند ہیں، کیا بچوں کو سیکھنے اور دریافت کرنے کے لیے بچپن میسر ہے، اور کیا کاروبار چل سکتے ہیں اور معیشتیں ترقی کر سکتی ہیں۔ اس پروگرام کے تحت، ممالک ترجیحی شعبوں کی نشاندہی کریں گے، اور پھر ترقیاتی بینک، حکومتیں، فلاحی ادارے، اور سب سے اہم، نجی شعبہ اس منصوبے کے پیچھے متحد ہوں گے۔ دیگر شریک اداروں میں علاقائی ترقیاتی بینک، اوپیک کا ترقیاتی فنڈ، اور برکس سے منسلک نیو ڈیولپمنٹ بینک شامل ہیں۔
بینک نے بتایا کہ 14 ممالک نے پہلے ہی رضاکارانہ طور پر اس نئے پروگرام کے تحت اپنے پانی کے شعبوں کو اصلاح اور مضبوط بنانے کا عہد کیا ہے۔
بینک کے مطابق، دنیا کی نصف آبادی، یعنی تقریباً 4 ارب افراد، پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات میں غیر واضح پالیسیاں، کمزور ضابطے، اور مالی طور پر غیر پائیدار یوٹیلیٹیز شامل ہیں، جنہوں نے پیش رفت کو سست کیا ہے اور سرمایہ کاری کو روکا ہے۔ سنٹر فار اسٹریٹیجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے سینئر ایسوسی ایٹ، ڈیوڈ مائیکل نے پانی کے حکمرانی کے مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کو، نہ کہ صرف جسمانی بنیادی ڈھانچے پر، امید افزا قرار دیا ہے۔ تاہم، انہوں نے خبردار کیا کہ بینک کے اس اقدام کو 'ایک طویل اور مشکل راستے کا سامنا ہے'، اور نوٹ کیا کہ جن ممالک میں پانی کی عدم تحفظ سب سے زیادہ ہے، ان میں اکثر اصلاحات کی صلاحیت سب سے کم ہوتی ہے۔
قابل ذکر ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے دوران محفوظ پینے کے پانی تک رسائی کے مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے، جہاں ایران اور پورے خطے میں سمندری پانی کو میٹھا کرنے والے پلانٹ پر بمباری سے نقصان پہنچا ہے۔ تنازعات اور پینے کے فوری پانی کی ضروریات سے ہٹ کر، عالمی بینک نے کہا کہ عالمی معیشت کو بڑھانے کے لیے بہتر پانی کی ضرورت ہے۔ بینک کے مطابق، مضبوط پانی کے نظام ایسی صحت مند معیشتوں کی بنیاد ہیں جو نجی سرمایہ کاری کو راغب کر سکتی ہیں اور ملازمتیں پیدا کر سکتی ہیں۔ اس طرح، 'واٹر فارورڈ' پروگرام کا مقصد صرف پانی کی دستیابی کو بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس سے جڑے وسیع تر سماجی و اقتصادی فوائد کو بھی حاصل کرنا ہے۔ اس منصوبے کی کامیابی کا انحصار مشترکہ کوششوں، پالیسی اصلاحات، اور پائیدار مالیاتی ماڈلز پر ہوگا
