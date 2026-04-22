عالمی سطح پر ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول چوری کی وارداتوں میں 62 فیصد کا ہوشربا اضافہ

ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث دنیا بھر میں پیٹرول چوری کے واقعات میں 62 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس سے پیٹرول پمپس مالکان اور حکام سخت تشویش میں مبتلا ہیں۔
دنیا بھر میں ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے نہ صرف عام آدمی کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے بلکہ اس کے سنگین سماجی و معاشی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پیٹرول چوری کی وارداتوں میں 62 فیصد تک کا ہوشربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جو کہ ایک تشویشناک رجحان ہے۔ پے مائے فیول نامی کمپنی کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی ایندھن کے چوروں کی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اور دیگر خطوں میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی سطح پر تیل کی سپلائی متاثر ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک عام خاندان کو اپنی گاڑی میں پیٹرول بھروانے کے لیے ماضی کی نسبت کہیں زیادہ خطیر رقم خرچ کرنی پڑ رہی ہے۔ اس مالی دباؤ نے بہت سے لوگوں کو غیر قانونی راستے اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے جس کا براہ راست نقصان پیٹرول پمپس مالکان کو ہو رہا ہے۔ برطانیہ اور دیگر ممالک میں پیٹرول پمپس پر کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ جنوبی انگلینڈ کے ایک پیٹرول پمپ کے مالک مسٹر جوش کا کہنا ہے کہ پہلے ہفتے میں ایک یا دو بار پیٹرول چوری کی واردات ہوتی تھی لیکن اب یہ تعداد بڑھ کر پانچ تک پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں میں یہ غلط تاثر عام ہو رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث بغیر ادائیگی کے ایندھن لے جانا ایک معمولی بات ہے۔ اس صورتحال سے پیٹرول پمپ مالکان کو ہر ہفتے ہزاروں پاؤنڈز کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے جو ان کے کاروبار کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو اس معاملے پر فوری نوٹس لیتے ہوئے سخت قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ اس قسم کے جرائم کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ برطانوی حکومت نے اس صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پیٹرول چوری کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حکام کا ماننا ہے کہ اگر ایندھن کی قیمت وں میں اضافے کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو معاشرے میں جرائم کی شرح مزید بڑھ سکتی ہے، جو کہ امن و امان کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ ایندھن کے بحران کو حل کرنے کے لیے حکومتی سطح پر ایسی پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے جس سے غریب طبقے پر پڑنے والے بوجھ کو کم کیا جا سکے تاکہ وہ غیر قانونی اقدامات کی طرف مائل نہ ہوں۔ اس وقت نہ صرف کاروبار متاثر ہو رہے ہیں بلکہ معاشرتی ہم آہنگی بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے، جس کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ ان تمام حالات کے پس منظر میں یہ بات واضح ہے کہ ایندھن کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ محض ایک معاشی مسئلہ نہیں بلکہ ایک سنگین سماجی بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی توانائی کی پالیسیوں پر نظرثانی کریں تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے اور پیٹرول پمپس جیسے چھوٹے کاروباروں کو اس مالی نقصان سے بچایا جا سکے جو ان کے دیوالیہ ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ کو چاہیے کہ پیٹرول پمپس پر سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید سخت کیا جائے تاکہ چوری کی وارداتوں کی حوصلہ شکنی کی جا سکے اور قانون کی بالادستی قائم رہے.
