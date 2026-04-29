عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافہ: معیشت پر اثرات اور پاکستان کیلئے چیلنج

امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں تعطل کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے، جس سے معیشت پر منفی اثرات پڑنے کا خدشہ ہے۔ ورلڈ بینک نے خبردار کیا ہے کہ ہرمز کی تنگ آبنائے میں کسی بھی خلل سے تیل کی فراہمی میں شدید کمی آ سکتی ہے۔
عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے، جس کی وجہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پیشرفت کی عدم موجودگی ہے۔ اس صورتحال نے بین الاقوامی منڈیوں میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ برینٹ کروڈ کی قیمت 113 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ امریکی کروڈ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ 112 ڈالر فی بیرل کے آس پاس تجارت کر رہا ہے۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق، عالمی تیل کی قیمتیں 2022 کے بعد اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ سکتی ہیں، اور 2026 کے لیے اوسط قیمت تقریباً 86 ڈالر فی بیرل رہنے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں توانائی اور کھاد کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ بھی نوٹ کیا گیا ہے۔ ورلڈ بینک نے خبردار کیا ہے کہ ہرمز کی تنگ آبنائے میں کوئی بھی خلل عالمی تیل کی تقریباً 35 فیصد فراہمی کو متاثر کر سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ابتدائی طور پر روزانہ 10 ملین بیرل تک کی فراہمی میں کمی آ سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق، توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے نتیجے میں سود کی شرح میں اضافہ ہو سکتا ہے اور قرض لینا مزید مہنگا ہو جائے گا۔ اس کا سب سے زیادہ اثر ترقی پذیر معیشت وں اور کم آمدنی والے طبقوں پر پڑے گا، جو عالمی اقتصادی استحکام کو مزید کمزور کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کا بڑھنا تیل کی قیمتوں میں اضافے کا ایک بڑا محرک ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جوہری معاہدے کی بحالی کے امکانات کم ہونے کی وجہ سے منڈیوں میں خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اس صورتحال میں، اوپیک اور اس کے اتحادی ممالک کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ بھی قیمتوں میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک جو تیل درآمد پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، ان پر اس صورتحال کا خاص اثر پڑے گا۔ روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ بھی مہنگائی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ حکومت کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دینا اور توانائی کی بچت کے اقدامات کو نافذ کرنا۔ اس کے علاوہ، حکومت کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے مدد حاصل کرنے اور معاشی اصلاحات کو جاری رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرمایہ کاروں کو تیل اور توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقعوں پر غور کرنا چاہیے۔ تاہم، انہیں خطرات سے آگاہ رہنا چاہیے اور محتاط انداز میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ عالمی معیشت کے لیے یہ ایک چیلنجنگ وقت ہے، اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ اس چیلنج کو مزید بڑھا رہا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کا ایک اور اثر یہ ہے کہ یہ نقل و حمل کی لاگت میں اضافہ کرتا ہے، جس سے مختلف اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس سے عام عوام کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ انہیں ضروری اشیاء خریدنے کے لیے زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ حکومت کو سبسڈی کے ذریعے یا دیگر اقدامات کے ذریعے عام عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ، حکومت کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات لانے اور اسے مزید موثر بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی رہیں تو یہ عالمی معیشت کی نمو کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس سے سرمایہ کاری میں کمی آ سکتی ہے اور بے روزگاری بڑھ سکتی ہے۔ حکومت کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے معاشی پالیسیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ، حکومت کو بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے اور تیل کی قیمتوں کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں کرنے کی ضرورت ہے.
