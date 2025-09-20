عالمی صف بندیاں: پاک-سعودی دفاعی معاہدہ اور خطے میں بدلتی صورتحال

پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کے بعد خطے میں نئے اتحاد بننے کے امکانات، عالمی طاقتوں کے درمیان تعلقات میں تبدیلیاں اور مشرق وسطیٰ میں امن کے امکانات۔
نئی عالمی صف بندی اں تیزی سے واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ چین ، روس اور بھارت بھی ان تبدیلیوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بھارت کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری سب کے سامنے ہے۔ بھارت ی قیادت اس وقت خاصی مشکل صورت حال سے دوچار ہے، کیونکہ وہ اب تک امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے حق میں قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے جبکہ چین کی پالیسی ایسی نہیں ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کے دفاعی معاہدے میں بندھ جائے۔ روس کی اپنی مشکلات ہیں اور اسے بھی کوئی طاقتور اتحادی میسر نہیں آرہا ہے۔ روس اور چین کے
درمیان اچھے تعلقات ہیں، لیکن چین روس کے لیے امریکہ سے اپنے تعلقات خراب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جبکہ بھارت بھی روس کے ساتھ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس صورتحال میں امریکہ بھی مشکل میں ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کے ساتھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشرق وسطیٰ میں خاصی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام کوششوں کے باوجود غزہ میں جنگ بند نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی وہ اسرائیل کو دوسرے ممالک پر جارحیت سے روک سکے ہیں۔ حالیہ قطر پر حملہ اس کا ایک واضح ثبوت ہے۔ قطر مشرق وسطیٰ کا ایک خوشحال ملک ہے اور امریکہ کا ایک اہم ترین اتحادی بھی ہے۔ اس ملک پر اسرائیل کے حملے نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خاصی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کیونکہ مشرق وسطیٰ میں قطر ہی نہیں بلکہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت بھی امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہیں۔ تنازع فلسطین کے حل میں ان ممالک کا تعاون انتہائی ضروری ہے، تاہم یہ ممالک بھی امریکہ کی پالیسی کے حق میں نہیں ہیں۔ اس صورت حال میں، امریکہ کے پاس بھی محدود اختیارات ہیں، اور یہی صورتحال یورپی یونین کی بھی ہے۔ یورپی یونین میں فرانس اور جرمنی ڈونلڈ ٹرمپ کی کئی پالیسیوں کے ناقد ہیں۔ اس وقت عالمی صورتحال غیر یقینی ہے اور اس صورتحال میں پاک-سعودی عرب دفاعی معاہدہ ایک بڑی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔\پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دفاعی معاہدے کے بعد ممکنہ طور پر دوسرے خلیجی ممالک بھی ایسا ہی معاہدہ کرنا چاہیں گے، اس معاہدے میں کوئی خفیہ شرائط نہیں ہیں بلکہ ایک شفاف اور اسٹریٹجک شراکت داری ہے۔ معاہدے کے فریم ورک میں مشترکہ سلامتی کی ضمانت دی گئی ہے کہ جب کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت ہوگی تو دوسرے ملک کے خلاف بھی جارحیت تصور کی جائے گی۔ آج کی کشیدہ عالمی صورتحال کے پیش نظر اس طرح کے معاہدے انتہائی ضروری ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے فطری طور پر اس کا دائرہ کار دوسرے ممالک تک بھی بڑھے گا کیونکہ مشرق وسطیٰ کی خلیجی ریاستیں اپنے دفاع کے لیے صرف بیرونی طاقتوں پر انحصار نہیں کر سکتیں جو میلوں دور ہیں۔ معاہدے میں شامل ہوکر وہ ایک خود مختار ملک بنیں گی جن کے پاس اپنے دفاع کی صلاحیت اور قابلیت ہوگی۔ لہذا، اس معاہدے کو دو طرفہ تعاون سے بالاتر ہو کر توسیع دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر خلیج تعاون کونسل میں شامل کوئی بھی ملک اس قسم کا اشارہ دیتا ہے جیسا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے، تو ہم دیگر ممالک کو بھی اس میں شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ نئی عالمی صف بندیوں کے خدوخال واضح ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پاک-سعودی عرب معاہدے میں مزید وسعت ہو سکتی ہے اور اس میں مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یوں آئندہ چند برسوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی اور بحر ہند میں ایک نیا دفاعی اتحاد ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کے وسیع مقاصد اور اہداف ہو سکتے ہیں۔ یہ اتحاد اپنے اندر کئی مثبت پہلو بھی لے کر آ سکتا ہے۔ اسرائیل، تنازع فلسطین پر کسی کمپرومائز پر پہنچ سکتا ہے۔ یوں مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے حوالے سے ایک دور رس تبدیلی آنے کا امکان ہے، جبکہ افغانستان کی عبوری حکومت کو بھی اپنے طرز عمل اور پالیسی میں تبدیلی لانی پڑے گی۔\افغانستان کی عبوری حکومت کو دہشت گردی کو پروموٹ کرنے والے عناصر کا خاتمہ کرنا ہوگا، ورنہ افغانستان کی حکومت بہت سی مشکلات میں گرفتار ہو سکتی ہے اور طالبان کو مسلم ممالک کی طرف سے کسی قسم کی بھی ہمدردی یا مدد ملنے کا امکان ختم ہو چکا ہے، جبکہ امریکہ اور یورپ پہلے ہی اس کے حق میں نہیں ہیں۔ بھارت کو بھی بالآخر اپنے رویے اور پالیسی میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ یہ بات طے ہے کہ بھارت اب اپنی روایتی پالیسی زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ پائے گا۔ بی جے پی کے سیاسی دماغ اگر اپنی سوچ اور فکر میں تبدیلی لانے پر تیار نہیں ہوں گے تو بھارت کے مفادات کو خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ مشرق وسطی عالمی صف بندی امریکا بھارت چین روس اسرائیل فلسطین افغانستان