عالمی کھاد کی قلت: ایشیائی کسانوں کی بوائی کے فیصلے متاثر

آبنائے ہرمز کی بندش اور چین کی برآمدی پابندیوں کے باعث ایشیائی کسان کھاد کی قلت سے پریشان ہیں اور بوائی کے فیصلے کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔
جنوب مشرقی ایشیا کے دھان کے کھیتوں میں بوائی کا موسم شروع ہوتے ہی تھائی لینڈ کے صوبہ چاچوینگساو کے 60 سالہ کسان سوچارٹ پیامسومبون کھاد لینے کے لیے مقامی دکان پر گئے۔ لیکن کھاد دستیاب نہیں تھی۔ انھیں بتایا گیا کہ کھاد شاید آئے ہی نہ اور اگر آئی بھی تو اس کی قیمت ایک تھیلے کے لیے 1,100 بھات سے زیادہ ہوگی، جو صرف ایک ماہ قبل 800 سے 900 بھات تھی۔ پیامسومبون جب گھر پہنچے تو خبر پھیل چکی تھی کہ قیمتیں 1,200 بھات تک پہنچ سکتی ہیں۔ انھوں نے سوال کرنے پر کہا کہ اس موسم میں وہ بوائی نہیں کریں گے۔ کسان کا کہنا تھا کہ کھیتی باڑی صرف مالی نقصان ہی دیتی ہے۔ ان کے مطابق، مزدور کے طور پر کام کرنا اور روزانہ 100 سے 200 بھات کمانا بہتر ہے۔ اخراجات کم نہیں ہو رہے، لیکن آمدنی مسلسل گر رہی ہے۔ تھائی لینڈ کے دھان کے علاقوں سے لے کر ویتنام کے میکونگ ڈیلٹا تک، ایشیا کے کسان یہی حساب لگا رہے ہیں اور یہی تلخ نتیجہ نکال رہے ہیں۔ بوائی کا موسم آ گیا ہے، لیکن کھاد دستیاب نہیں ہے اور آنے والے ہفتوں میں کیے جانے والے فیصلے یہ طے کریں گے کہ سال کے آخر میں چاول کی فصلیں کتنی پیداوار دیں گی۔ حالیہ دنوں میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو آبنائے ہرمز ، جہاں سے دنیا کی سمندری کھاد کی تقریباً ایک تہائی تجارت گزرتی ہے، تقریباً بند ہو گیا۔ جنگ شروع ہونے کے چند ہفتوں کے اندر ہی، یوریا کی قیمت میں 40 فیصد سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جب آبنائے ہرمز کے ذریعے برآمدات رک گئیں تو دنیا کی نظریں چین کی طرف مڑ گئیں، جو کھاد کی سب سے بڑی پروڈیوسر ملک ہے۔ گزشتہ سال چین نے عالمی کھاد کی پیداوار کا 25 فیصد حصہ پیدا کیا اور 13 ارب ڈالر سے زیادہ کی کھاد برآمد کی۔ لیکن چین نے بھی اپنے دروازے بند کر دیے ہیں۔ مارچ میں، اس نے کئی اہم کھاد کی برآمد پر پابندی عائد کر دی۔ روئٹرز کے مطابق، چین ی کسٹمز ڈیٹا کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کھاد کی برآمدات میں سے 50 سے 80 فیصد تک کمی آ گئی ہے۔ شانڈونگ صوبے میں ایک کھاد برآمد کرنے والے نے بتایا کہ انھیں حکومت سے برآمدات روکنے کا نوٹس ملا ہے۔ ان کی کمپنی گزشتہ برسوں سے تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور نیوزی لینڈ جیسے ممالک کو کھاد برآمد کر رہی تھی۔ پابندی سے پہلے ان کے پاس کئی ممالک کے ساتھ معاہدے تھے، لیکن اب انھیں آرڈر منسوخ کرنے پڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ حکومت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، لیکن انھیں اپنے کاروبار کی فکر ہے۔ چین اب صرف امونیم سلفیٹ کی برآمد کر رہا ہے، جو کہ ایک کم درجے کی صنعتی ضمنی پیداوار ہے اور چاول جیسی فصلوں کے لیے دیگر اہم کھاد وں کا کمزور متبادل ہے۔ واشنگٹن میں انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ریسرچ فیلو جوزف گلاوبر نے کہا کہ چین کی برآمدی پابندی اور آبنائے ہرمز کی بندش کا مشترکہ اثر عالمی کھاد کی منڈی اور غذائی سلامتی کو بری طرح متاثر کرے گا۔ چین میں غذائی سلامتی ایک اہم سیاسی مسئلہ ہے۔ حکومت گھریلو صارفین کے لیے کافی خوراک یقینی بنانا چاہتی ہے۔ 2023 میں منظور ہونے والا قومی غذائی سلامتی قانون مقامی حکومتوں کو خوراک کی پیداوار کے اہداف کو معاشی منصوبوں میں شامل کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ عالمی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس لیے کھاد کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دینے سے چین میں گھریلو قیمتیں بڑھ جائیں گی، جس سے وہی کسان متاثر ہوں گے جن کی اس پالیسی سے حفاظت کرنا مقصود ہے۔ سنگاپور میں غذائی سلامتی کے سینئر فیلو پروفیسر پال ٹینگ نے کہا کہ حکومت اس معاملے پر سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ آبنائے ہرمز بند ہونے سے چین کو مائع قدرتی گیس کی رسائی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے، جو کہ نائٹروجن کھاد بنانے کے لیے ضروری خام مال ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا ، جو چین ی کھاد پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، کے لیے بیجنگ کے فیصلے کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ ویتنام، جو چاول برآمد کرنے والے بڑے ممالک میں سے ایک ہے، فلپائن اور افریقہ کے کچھ حصوں کو خوراک فراہم کرتا ہے۔ 2026 کی پہلی سہ ماہی میں، ویتنام کی مجموعی کھاد درآمدات کا نصف سے زیادہ حصہ چین سے آیا، جو کہ 480,000 ٹن سے زیادہ تھا۔ فلپائن کی صورتحال اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے.
جنوب مشرقی ایشیا کے دھان کے کھیتوں میں بوائی کا موسم شروع ہوتے ہی تھائی لینڈ کے صوبہ چاچوینگساو کے 60 سالہ کسان سوچارٹ پیامسومبون کھاد لینے کے لیے مقامی دکان پر گئے۔ لیکن کھاد دستیاب نہیں تھی۔ انھیں بتایا گیا کہ کھاد شاید آئے ہی نہ اور اگر آئی بھی تو اس کی قیمت ایک تھیلے کے لیے 1,100 بھات سے زیادہ ہوگی، جو صرف ایک ماہ قبل 800 سے 900 بھات تھی۔ پیامسومبون جب گھر پہنچے تو خبر پھیل چکی تھی کہ قیمتیں 1,200 بھات تک پہنچ سکتی ہیں۔ انھوں نے سوال کرنے پر کہا کہ اس موسم میں وہ بوائی نہیں کریں گے۔ کسان کا کہنا تھا کہ کھیتی باڑی صرف مالی نقصان ہی دیتی ہے۔ ان کے مطابق، مزدور کے طور پر کام کرنا اور روزانہ 100 سے 200 بھات کمانا بہتر ہے۔ اخراجات کم نہیں ہو رہے، لیکن آمدنی مسلسل گر رہی ہے۔ تھائی لینڈ کے دھان کے علاقوں سے لے کر ویتنام کے میکونگ ڈیلٹا تک، ایشیا کے کسان یہی حساب لگا رہے ہیں اور یہی تلخ نتیجہ نکال رہے ہیں۔ بوائی کا موسم آ گیا ہے، لیکن کھاد دستیاب نہیں ہے اور آنے والے ہفتوں میں کیے جانے والے فیصلے یہ طے کریں گے کہ سال کے آخر میں چاول کی فصلیں کتنی پیداوار دیں گی۔ حالیہ دنوں میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو آبنائے ہرمز، جہاں سے دنیا کی سمندری کھاد کی تقریباً ایک تہائی تجارت گزرتی ہے، تقریباً بند ہو گیا۔ جنگ شروع ہونے کے چند ہفتوں کے اندر ہی، یوریا کی قیمت میں 40 فیصد سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جب آبنائے ہرمز کے ذریعے برآمدات رک گئیں تو دنیا کی نظریں چین کی طرف مڑ گئیں، جو کھاد کی سب سے بڑی پروڈیوسر ملک ہے۔ گزشتہ سال چین نے عالمی کھاد کی پیداوار کا 25 فیصد حصہ پیدا کیا اور 13 ارب ڈالر سے زیادہ کی کھاد برآمد کی۔ لیکن چین نے بھی اپنے دروازے بند کر دیے ہیں۔ مارچ میں، اس نے کئی اہم کھاد کی برآمد پر پابندی عائد کر دی۔ روئٹرز کے مطابق، چینی کسٹمز ڈیٹا کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کھاد کی برآمدات میں سے 50 سے 80 فیصد تک کمی آ گئی ہے۔ شانڈونگ صوبے میں ایک کھاد برآمد کرنے والے نے بتایا کہ انھیں حکومت سے برآمدات روکنے کا نوٹس ملا ہے۔ ان کی کمپنی گزشتہ برسوں سے تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور نیوزی لینڈ جیسے ممالک کو کھاد برآمد کر رہی تھی۔ پابندی سے پہلے ان کے پاس کئی ممالک کے ساتھ معاہدے تھے، لیکن اب انھیں آرڈر منسوخ کرنے پڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ حکومت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، لیکن انھیں اپنے کاروبار کی فکر ہے۔ چین اب صرف امونیم سلفیٹ کی برآمد کر رہا ہے، جو کہ ایک کم درجے کی صنعتی ضمنی پیداوار ہے اور چاول جیسی فصلوں کے لیے دیگر اہم کھادوں کا کمزور متبادل ہے۔ واشنگٹن میں انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ریسرچ فیلو جوزف گلاوبر نے کہا کہ چین کی برآمدی پابندی اور آبنائے ہرمز کی بندش کا مشترکہ اثر عالمی کھاد کی منڈی اور غذائی سلامتی کو بری طرح متاثر کرے گا۔ چین میں غذائی سلامتی ایک اہم سیاسی مسئلہ ہے۔ حکومت گھریلو صارفین کے لیے کافی خوراک یقینی بنانا چاہتی ہے۔ 2023 میں منظور ہونے والا قومی غذائی سلامتی قانون مقامی حکومتوں کو خوراک کی پیداوار کے اہداف کو معاشی منصوبوں میں شامل کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ عالمی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس لیے کھاد کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دینے سے چین میں گھریلو قیمتیں بڑھ جائیں گی، جس سے وہی کسان متاثر ہوں گے جن کی اس پالیسی سے حفاظت کرنا مقصود ہے۔ سنگاپور میں غذائی سلامتی کے سینئر فیلو پروفیسر پال ٹینگ نے کہا کہ حکومت اس معاملے پر سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ آبنائے ہرمز بند ہونے سے چین کو مائع قدرتی گیس کی رسائی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے، جو کہ نائٹروجن کھاد بنانے کے لیے ضروری خام مال ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا، جو چینی کھاد پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، کے لیے بیجنگ کے فیصلے کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ ویتنام، جو چاول برآمد کرنے والے بڑے ممالک میں سے ایک ہے، فلپائن اور افریقہ کے کچھ حصوں کو خوراک فراہم کرتا ہے۔ 2026 کی پہلی سہ ماہی میں، ویتنام کی مجموعی کھاد درآمدات کا نصف سے زیادہ حصہ چین سے آیا، جو کہ 480,000 ٹن سے زیادہ تھا۔ فلپائن کی صورتحال اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے
کھاد زرعی پیداوار چین آبنائے ہرمز غذائی سلامتی ایشیا کسان بوائی قیمتیں